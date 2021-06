La renuencia de Farc para pedir perdón a víctimas de secuestro

Este miércoles, durante un encuentro de reconocimiento de responsabilidad en el que estaban excomandantes de las Farc y víctimas de secuestro, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, hubo tensión cuando llegó la hora de la petición de perdón que esperaban las víctimas.



Los excomandantes de la otro guerrilla fueron renuentes para perdón directamente por las atrocidades cometidas en los secuestros, y las víctimas les reclamaron: "¿y el perdón?".

En un punto del encuentro, Armando Acuña, quien fue secuestrado durante más de dos años por las Farc, le entregó al excomandante guerrillero Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), un ejemplar de revista y un libro que conservó durante su cautiverio, que fueron las únicas lecturas que tuvo en todo ese tiempo.



Cuando Acuña entregaba estos documentos libros, aseguró que los dos primeros exguerrilleros que hablaron en ningún momento pidieron perdón, y que las víctimas esperaban escucharlo.

"Yo hubiera querido escuchar de ustedes que hubieran dicho perdón por esos secuestros, yo no lo escuché y yo quiero realmente escuchar perdón pero de corazón, yo no lo escuché", reiteró Acuña.



Añadió que él ya perdonó en su corazón "para no seguir envenenando mi espíritu y no seguir generando odios ni rencores, para buscar la paz en medio de la reconciliación. Quiero pedirles que hagan lo humano y lo inhumano por la paz de este país", concluyó.



En el momento en que el ex-Farc Carlos Antonio Lozada tomó la palabra, agradeció a las víctimas por su generosidad.

Carlos Antonio Lozada Foto: Enrique Marulanda

También habló sobre las audiencias con víctimas que comenzaron durante la negociación de paz de La Habana, dijo que en ese momento los entonces guerrilleros comenzaron a ver "lo inhumano de la confrontación armada, las víctimas dejan de ser estadísticas y cifras y se hacen lágrimas y dolor".



Por eso, dijo, correspondió al gesto de Acuña de regalarle las únicas lecturas que tuvo en cautiverio, dándole a él un libro con el acuerdo final para la terminación del conflicto, "como un gesto que representa el esfuerzo que hicimos quienes nos enfrentamos por más de 50 años a muerte para ponerle fin a esa confrontación".



Cuando terminó de hablar, la senadora Angélica Lozano, quien asistió al evento, recalcó lo que ya había dicho Acuña: "¿y el perdón?", gritó.



Ante eso, Lozada respondió: "Por supuesto que pedimos perdón, pero queremos que no sea algo impostado que salga aquí. Nosotros hemos pedido perdón muchas veces, por muchos actos. Aquí puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en innumerables espacios, pero queremos que eso salga y brote del corazón, de lo profundo, en un momento en el que nazca, y no algo impostado para efectos de un registro en la prensa, por eso no lo hemos dicho aquí, porque este acto tenía otra connotación".

En otro momento del evento, el excomandante Pasto Alape se pronunció también sobre este tema, pero, de nuevo, sin pedir perdón directamente.



"Nuestro compromiso con las víctimas, en lo que nos queda de vida, es encontrar los caminos que nos permitan avanzar como Nación. Estamos comprometidos con la paz, sabemos que la guerra no es el camino", dijo.



Y añadió: "No hay palabra que pueda justificar el dolor causado. Lo único que vale son los actos que podamos tejer para resarcir nuestros errores".

