Ingrid Betancourt les recordó a ex-Farc su crueldad en el secuestro

Por primera vez desde que terminó su cautiverio de más de 6 años, en 2008, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt estuvo, cara a cara, con miembros de la desaparecida guerrilla de las Farc, el grupo responsable de su secuestro.

La cita se dio en el marco de un encuentro organizado por la Comisión de la Verdad, en el que participaron víctimas y sus otrora victimarios. Rodrigo Londoño, exjefe máximo de las Farc, hoy transformado en organización política, habló en el mismo escenario que Betancourt.



(En contexto: En vivo: Víctimas de secuestro exigen a ex-Farc que pidan perdón)



El evento, durante más de tres horas, les dio voz a un sector y otro para expresar su experiencia en torno al secuestro.

Las palabras de Ingrid Betancourt

Tras la intervención del excomandante guerrillero, Ingrid Betancourt se expresó.



"El valor de este encuentro reside en que quiene actuaron como señores de la guerra y quienes lo padecimos nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso. Que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud", aseguró la excandidata presidencial.



Además, reflexionó sobre el encuentro, sobre la posibilidad de que victimas y victimarios participen de un acto de reconciliación.



Sin embargo, Betancourt se pronunció de manera sentida sobre la posición que sostuvieron los ex-Farc que hablaron antes de Timochenko en el evento.



"Debo confesar que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando, y que del otro lado del escenario no haya habido una sola lágrima", dijo.



Y le llamó la atención, por ejemplo, al excombatiente Abelardo Caicedo: "Yo hubiera querido oírlo a usted, como comandante, decir si usted secuestró a alguien, decir si usted dio la orden de que mataran a alguien".



En cuanto a Pedro Trujillo, quien dijo que observaba con vergüenza las acciones cometidas por la extinta guerrilla, Betancourt pidió que aclarara qué era lo que sentía. "¿Es una vergüenza porque la sociedad les está reclamando por lo que hicieron o es la vergüenza del alma?", preguntó.



A Carlos Antonio Lozada –quien horas antes había sido interpelado por una asistente al finalizar su discurso, quien le gritó: "¿y el perdón?"– también le llamó la atención. "Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política. Acá estamos seres humanos, no está el Estado, estamos los colombianos al desnudo, mirándonos en el drama".



De otro lado, dijo que le agradecía a Timochenko el esfuerzo de reconocer el crimen, pero le hizo un fuerte llamado.



"Usted habló de reparar a las víctimas, y yo le pregunto: ¿cómo va a hacerlo? ¿dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon por los años de guerra?".

Timochenko pidió perdón

"Reconocemos que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana, padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente su sufrimiento. También, que un alto número de las víctimas de secuestro terminaron perdiendo su vida hallándose en nuestras manos, y lo que es peor, sepultadas en algún lugar de la geografía rural, que dadas las circunstancias de la confrontación armada, resulta hoy difícil de determinar con precisión", dijo Londoño.



El excomandante guerrillero fue enfático en señalar que con el secuestro se causó dolor a las víctimas y todas sus familias, y que fue consecuencia de sus acciones, lo cual reconocen "sin vacilar".



Un punto fundamental de la intervención de Londoño, conocido en tiempos de guerra como Timochenko, fue su solicitud de perdón a quienes estuvieron en cautiverio: "Esperamos que alguna vez puedan perdonarnos por el incalificable daño infligido", dijo.



Y continuó: "A quienes nunca regresaron del secuestro, a quienes perdieron la vida en nuestras manos, a sus allegados agobiados durante años y años por su ausencia y desconcierto, les suplicamos perdonarnos por la terrible afrenta ocasionada."



En medio de sus palabras, aseguró que tienen sentimiento de vergüenza por los crímenes cometidos por la guerrilla, y pidió país al país.



"También extendemos nuestra petición de perdón a la sociedad colombiana, a todos esos hombres y mujeres afectados de uno u otro modo por la incertidumbre y la zozobra que generó la aborrecible conducta que practicamos por décadas. A los extranjeros y extranjeras que padecieron miedo o intranquilidad en el suelo de Colombia como consecuencia de esa misma práctica. Nada puede explicar ni justificar su dolor, somos absolutamente conscientes de eso. No pretendemos excusarnos con ningún argumento. Ni siquiera se trató de personas involucradas en la confrontación, más bien resultaron víctimas inocentes de ella", aseguró Timochenko.

Noticia en desarrollo...

​

justicia@eltiempo.com