Las frases impactantes del encuentro entre Ingrid Betancourt y ex-Farc

Varias víctimas de secuestro por parte de la antigua guerrilla de las Farc hablaron este miércoles directamente a sus victimarios, quienes expresaron su arrepentimiento con palabras de reconocimiento de los crímenes cometidos.



En un acto público y semivirtual, organizado por la Comisión de la Verdad, varios exsecuestrados y familiares contaron las historias que los han atormentado durante años e hicieron una apuesta firme por que no se vuelvan a cometer los crímenes que vivieron decenas de miles de familias colombianas durante más de 50 años de conflicto armado con las Farc.



Estas son algunas de las frases que dejó el encuentro.

Rodrigo Londoño

Varios líderes del antiguo secretariado de las Farc y otros exguerrilleros reconocieron en público y ante las víctimas unos crímenes que ya habían asumido en otras instancias.



La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cabe recordar, acusó este año a los líderes de la extinta guerrilla por los secuestros y otros crímenes de guerra asociados -como abusos sexuales, torturas y maltratos-, como parte de un proceso donde hay acreditadas 2.107 víctimas.



En el encuentro de este miércoles, el último jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', señaló que "reconocer la realización de incontables secuestros también envuelve la responsabilidad por las acciones violentas ejecutadas con el fin de privar de la libertad, así como aquellas que se cumplieron durante su cautiverio con el objetivo de intimidar o impedir su fuga".



Londoño también reconoció "que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana" y que "un alto número de las víctimas del secuestro terminaron perdiendo su vida hallándose en nuestras manos".

Rodrigo Londoño, exjefe máximo de las Farc. Foto: Mauricio Moreno

En otro momento, el hoy jefe del partido Comunes lamentó haber ocasionado "inmenso dolor" con el delito de secuestro. "A las víctimas del secuestro que finalmente obtuvieron su libertad, a sus familias y seres queridos, les expresamos desde lo más hondo de nuestro ser que lo sentimos", dijo, al tiempo que afirmó: "A quienes nunca regresaron de su secuestro les suplicamos perdonarnos".



Por último, Londoño le envió un mensaje al país. "Extendemos nuestra petición de perdón a la sociedad colombiana". Y añadió: "Hoy somos perfectamente claros de que responder a la violencia con violencia solo acarrea males".



Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada

Compañeros de 'Timochenko', como Pastor Alape o Carlos Antonio Lozada, también reconocieron sus errores y los crímenes de secuestro.



Alape señaló que "no hay palabra que pueda justificar el dolor causado. Lo único que vale son los actos que podamos tejer para resarcir nuestros errores". En su intervención, aseguró que su "compromiso con las víctimas, en lo que nos queda de vida, es encontrar los caminos que nos permitan avanzar como Nación".



Y remató enfatizando en que algunos líderes del antiguo secretariado están "comprometidas con la paz", porque "la guerra no es el camino". Además, dijo que reconocen que Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri "son dos mártires de la paz" y que sus secuestros, como el de las demás víctimas, son crímenes "producto de la ceguera en la que caminamos cuando estábamos en guerra".



A su turno, Carlos Antonio Lozada dijo: "Agradezco la generosidad de las víctimas y lo que más deseamos es que a través del Acuerdo podamos garantizar la no repetición. Hemos sido víctimas y responsables".

Jose Armando Acuña diputado y ex secuestrado le entrega a Antonio Lozada una bolsa con una revista y libro que mantuvo durante su cautiverio. Foto: Mauricio Moreno

Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt reiteró su compromiso con la paz y afirmó que "la guerra es un fracaso", en este, que fue su primer encuentro público con exguerrilleros y altos mandos de la antigua guerrilla de las Farc, quienes la mantuvieron secuestrada durante más de seis años y de quienes aseguró "se convirtieron en los verdugos del pueblo".



"Lo que quiero transmitirle al país en esta situación tan difícil que atravesamos es que la violencia nunca ha sido ni será la solución", dijo Betancourt, quien agregó que "si los hijos de Colombia marcados en carne viva por el odio hemos podido escucharnos, entonces podemos decir que el amor es más grande. Que hay esperanza. Y si hay esperanza, hay futuro".



En su intervención, también afirmó: "Quienes padecimos las acciones y las omisiones de los antiguos integrantes de las Farc sabemos que la reconciliación es una palabra que pesa mucho, y que el camino que llega hasta ella, más allá de cualquier perdón por parte de nosotros, sus víctimas, pasa por una búsqueda de redención".



Fue enfática en que "la paz necesita un cambio profundo de nuestra relación con el otro. Porque la paz es, ante todo, una relación humana".



Entre las frases más destacadas de Betancourt también está una que pronunció sobre el olvido. La excandidata dijo: "No todo está olvidado. Esto no es un ejercicio para hacer 'tabula rasa' sino para recordar".

Ingrid Betancourt participa de la Comisión de la Verdad que hace el reconocimiento sobre secuestro causado por diferentes grupos armados como las Farc. Foto: Mauricio Moreno

Francisco de Roux

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, dijo este miércoles que "el perdón es un acto libre que solo puede salir de la profundidad de cada uno, un acto de soberanía a quien nadie puede ser constreñido".



"Yo sé que con temor, con qué incertidumbre, con qué tremenda resistencia interior, están aquí presentes los que fueron arrebatados de su libertad por años. Queremos decirles que su dolor es el dolor que tenemos que llevar todas y todos en Colombia: eso hemos sido, y desde allá tenemos que rescatarnos como seres humanos", agregó.



El padre de Roux comentó que "estamos ante lo impredecible del sufrimiento humano, de los sentimientos llevados hasta el límite del dolor, de la obligación de respetar a quienes fueron sometidos a años de ignominia en el cautiverio", pero recalcó que "no venimos a juzgar, para juzgar está la Jurisdicción Especial para la Paz en la que tenemos plena confianza".



Y puntualizó que "no habrá impunidad sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por los miembros de la guerrilla, de los paramilitares y del Estado".

*Con información de EFE