Secretariado de las Farc sabía del maltrato a secuestrados: Betancourt

Este miércoles, dentro de las sesiones de recepción de informes orales de exsecuestrados políticos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó el testimonio de Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, quien estuvo secuestrada por las Farc durante seis años.



La sesión fue en videoconferencia debido a que Betancourt está en París (Francia).



La JEP recibió este lunes los testimonios de los excongresistas Luis Eladio Pérez y Óscar Tulio Lizcano, y el martes fue el turno del exdiputado del Valle, Sigifredo López; el exgobernador de Meta, Alan Jara; y el general (r) Luis Mendieta.

'El 23 de febrero del 2002 empieza mi descenso al infierno': Ingrid Betancourt

La excandidata presidencial comenzó su relato contando cómo cuando llegó al aeropuerto de Caquetá le quitaron todo su esquema de seguridad antes de que ella saliera para San Vicente del Caguán.



También habló de cómo en un retén militar nunca le dijeron que la carretera que estaba a punto de tomar era peligrosa, a pesar de que el Gobierno de la época dijo que ella firmó un descargo diciendo que salía por su cuenta y riesgo.



“Si era tan peligroso coger esa carretera, ¿por qué me quitaron los escoltas? ¿Por qué ordenaron que nadie podía ir conmigo? Si hubieran buscado proteger mi vida la orden hubiera sido que nadie pasa ese retén, pero la orden fue 'los escoltas se quedan e Ingrind hace lo que quiera'”, comentó.

Betancourt comentó también que confiaba en el Estado "y en que la vida de cada persona pasa por encima de intereses que son secundarios. Creía ciegamente en mis escoltas y aún hoy estoy convencida de que ninguno de ellos al subirme en ese carro, al ayudarme a irme para San Vicente, pensó que me estaban entregando a las Farc o que estaban poniendo en riesgo mi vida", dijo.



"El 23 de febrero del 2002 empieza mi descenso al infierno", dijo la excongresista quien no pudo contener las lágrimas al recordar cómo un mes después de su secuestro su padre falleció. "Las Farc no son responsables de la muerte de mi padre, pero sí de su calvario", expresó. Acusó a las Farc de tortura psicológica contra ella y su familia.



Sobre los tratos que vivió, comentó que la sacaban a bañarse con todos los mosquitos y en lodazales. Dijo también que "había un placer" en los guerrilleros en no darle a los secuestrados los medicamentos que ellos tenían.



Habló de los maltratos y castigos a los que fue sometida: golpes con las cadenas en la cabeza, golpes con las culatas de los fusiles en las manos, amagues de que iban a ejecurtarla.

#ElTiempoLeCuenta cómo fue #ElRelatoDeIngrid en la @JEP_Colombia. La excandidata presidencial estuvo secuestrada durante seis años por la exguerrilla de las Farc y este es el testimonio de lo que vivió: pic.twitter.com/WXRvpoMHCs — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 de octubre de 2018

"Cuando me recapturaron, tras volarme, me hicieron arrodillar, me pegaron y dispararon como si me fueran a ejecutar", recordó.



También dijo que el secuestro era una industria de las Farc y que el secretariado de esa exguerrilla sabía perfectamente el maltrato al que estaban sometidos, además de que había un maltrato de género a las mujeres.



"Los comandantes premiaban con ascenso a los guerrilleros que tenían comportamientos soeces, vulgares, irrespetuosos con las secuestradas. Eso no sucedía con los hombres secuestrados. Había una política en contra de la mujer secuestrada", comentó.

Por último, Betancourt recordó y agradeció a todos los "héroes" que participaron en la Operación Jaque, que dio con su rescate.



"Sin ellos no podría estar delante de ustedes haciendo este recuento pero al agradecerle a ellos mi corazón se duele recordando los nombres de los compañeros que nuca volverán", comentó.

Mencionó al capitán Julián Guevara, asesinado en cautiverio, así como personas con las que no compartió cautiverio como los diputados del Valle. "Durante todos los años que mi familia envió mensajes sus familias también mandaban mensajes, todos los escuchamos, vimos crecer a sus hijos hasta el momento terrible de su asesinato. Pensamos en Guillermo Gaviria (exgobernador de Antioquia), cuando lo asesinaron comprendimos que eso nos podía pasar a nosotros", concluyó.

Hasta el próximo 8 de noviembre la sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP recibirá las versiones de los años de secuestro del que fueron víctimas varios políticos que la entonces guerrilla de las Farc pretendía hacer parte de un canje por guerrilleros presos.



Esta jurisdicción recibirá las versiones de al menos 25 personas, además de políticos que estuvieron en cautiverio, darán sus testimonios familiares de otros que perdieron la vida en medio de intentos de rescate como el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria. En este caso se presentarán su esposa, Yolanda Pinto, y otros familiares del exmandatario.

