Los casos de 77 víctimas de ‘falsos positivos’ que llegan la JEP

La pequeña cancha de la vereda Santo Domingo en Vista Hermosa (Meta) se convirtió en el peor recuerdo para las familias de Edinson Vargas, Carlos Cardona y Miguel Ceballos*, pues allí fueron vistos con vida por última vez el 3 de enero de 2006.

Ese día, el Ejército se los llevó luego de un retén militar, acusándolos de ser auxiliadores de las Farc. Siete meses después, los campesinos fueron encontrados en una fosa común: habían sido reportados como bajas del frente 27 de esa guerrilla.



Los hechos de ese día son confusos, todos los habitantes del caserío habían sido reunidos en la cancha y, según sus versiones, un hombre “encapuchado” les señalaba a los miembros de la Brigada Móvil n.° 12 de la Cuarta División del Ejército las personas que supuestamente colaboraban con las Farc.



En 2014 se condenó al Estado por la muerte extrajudicial de los tres campesinos y otras dos mujeres que desaparecieron ese día de enero y de las que nunca más se volvió a tener razón.

Este es solo uno de los 63 casos (cada caso puede tener varias víctimas) referenciados en el informe ‘Desenterrar la verdad en los Llanos Orientales’, que será presentado el jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de que se abra un capítulo sobre los ‘falsos positivos’ que se dieron en esta región. Según el Colectivo Orlando Fals Borda, una de las entidades que desarrolló el estudio, Meta es el segundo departamento con más ejecuciones extrajudiciales, después de Antioquia.



Datos de la Fiscalía dan cuenta de que de los 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en cinco cementerios del Meta, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por parte de la Fuerza Pública. De este número han sido exhumados 1.371, identificados 899 y entregados 212, a 31 de julio de 2018.



En total, el documento expone casos de 77 víctimas en los que ya hay algún avance en la investigación. En 20 casos, los juzgados y tribunales administrativos han proferido sentencias contra la Nación y en 4 se condenó a militares. En los hechos en los que aún no hay sentencias porque siguen en investigación, el Colectivo solicitará a la JEP que determine las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los presuntos responsables de estos crímenes, supuestamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública de los Llanos Orientales.



El documento que llegará a la JEP da cuenta de las maniobras que hacía el Ejército con los cuerpos de campesinos para intentar ocultarlos o justificar las supuestas bajas en combate. Sin embargo, las versiones de los soldados no correspondían con el estado de los cadáveres. En uno de los casos, la ropa del supuesto guerrillero tenía orificios producto de los disparos, pero en el cuerpo no había ni balas ni nada que permitiera indicar un combate.



Otro de los reportes documentados se dio en el marco de la operación Macarena, en la cual tropas del Batallón de Contraguerrillas n.° 83, comandado por el teniente coronel Miguel Beltrán Chacón, informaron el 26 de octubre de 2006 de la muerte de alias Rubén, Darío y Ariel, tres integrantes de las Farc.



Sin embargo, los muertos eran campesinos a los que les quitaron y quemaron la ropa y los documentos de identidad para que jamás fueran reconocidos y así poder dejarlos enterrados en fosas comunes. A los cadáveres los rodearon con armas y granadas para justificar que hacían parte de una estructura criminal.



Uno de los soldados confesó que no fueron bajas en combate, versión que fue ratificada después por varios integrantes de la Cuarta División de la Brigada Móvil n.° 12. Por este caso fueron condenados cuatro soldados y se está a la espera de una sentencia en el proceso contra el comandante Miguel Beltrán y los tenientes William López y Manuel Gaitán Ortiz.



Aunque los casos que serán entregados a la JEP están documentados, los colectivos Orlando Fals Borda y José Alvear Restrepo, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz llamaron la atención sobre otras posibles ejecuciones de personas enterradas como no identificadas en los cementerios de La Macarena, Villavicencio, Granada, Vistahermosa y San José del Guaviare y de las que no se tiene información.



* Los nombres de las víctimas fueron cambiados.



