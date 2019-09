Lo que viene tras el informe de Farc a la JEP sobre secuestro

Tres cuadernos contienen la primera versión colectiva que el partido Farc entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su responsabilidad en los secuestros cometidos en el conflicto, en una audiencia a la que asistieron once exjefes de la antigua guerrilla.



Uno de los hechos más notorios de la audiencia fue la petición que hizo la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, quien les pidió que llenen los “vacíos” que quedaron tras sus versiones individuales y cuenten las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la muerte de secuestrados en cautiverio.



Cifuentes presentó un informe “serio y detallado” en el cual se concluye que 522 personas murieron cuando estaban secuestradas por las Farc. Esto, tras el cruce de datos del Gaula, Fondelibertad, la Fiscalía General, la antigua fundación País Libre y el extinto DAS. La procuradora pidió iniciar un trabajo que permita dar con el paradero de esas personas.



La procuradora delegada explicó a EL TIEMPO que ese informe tiene nombres, fechas y lugares de los secuestros. Ahora, cruzarán esos datos con las unidades de las Farc que operaban en cada zona. Después, preguntarán en las audiencias territoriales por el paradero de cada persona.



La magistrada de la JEP Julieta Lemaitre aseguró que la cifra es cercana a la de los archivos que han recibido y que pasarán a contrastar la información. “Desde el primer día le hemos dado prioridad a este tema por el sufrimiento que continúa de las familias que buscan a sus seres queridos”, dijo. Y aclaró que el reto es que en muchos casos la información es limitada y que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) tiene contexto e información suficiente para buscar a 48 personas.

Los exjefes de la guerrilla de las Farc insistieron en su compromiso con el proceso de paz. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, respondió que esperarán cualquier solicitud que les llegue y reiteró el compromiso de ayudar a ubicarlos con la UBPD. Pero dejó claro que el informe que ellos presentaron “no especifica sobre casos individuales”, porque para esto es necesario “acercarse a los lugares en donde se dieron los hechos para poder entregar un relato lo más detallado y exhaustivo posible”. Y agregó: “En las ampliaciones territoriales nos referiremos a los casos en concreto”.



El pasado 21 de agosto, el partido Farc presentó a la UBPD información sobre 276 personas desaparecidas, cuya búsqueda ya adelanta esa entidad. Ese informe incluye tanto a civiles como a excombatientes de todos los bandos.



El informe del lunes es el primero de muchos que tendrán que presentar los exguerrilleros. Lo que sigue es un proceso en el que se contrastará este documento con información oficial, para ubicar a los desaparecidos y juzgar a los responsables determinantes.



De qué tan exhaustiva sea la verdad que aporten los comparecientes dependerá que al final del proceso se les apliquen las penas propias –con restricciones de la libertad no carcelarias y obligaciones de justicia restaurativa– o las penas alternativas, que sí restringen la libertad en una cárcel hasta por 20 años. Según informó la magistrada Lemaitre, 882 excombatientes ya habían sido condenados o imputados por la justicia ordinaria en casos de secuestro.

Londoño dijo que darán “las explicaciones necesarias que conduzcan al esclarecimiento de la verdad”. Después, la JEP construirá una versión final que conocerán las víctimas acreditadas en el caso –650 hasta ayer– y sobre la cual podrán hacer comentarios y pedir ampliaciones o claridades.



En el mismo caso comparecían ante la JEP los exmiembros de las Farc que se rearmaron, liderados por ‘Iván Márquez’. Aunque fueron excluidos, la magistrada Lemaitre considera que la verdad no está en riesgo porque “ellos no actuaron solos” y hay más fuentes de información para esclarecer por qué cerca de 18.000 personas fueron secuestradas por las Farc.



La gravedad de los secuestros fue tal que motivó en la década pasada multitudinarias manifestaciones contra las Farc. Hoy, el nuevo partido ha pedido perdón por estos hechos y ha manifestado su arrepentimiento. Incluso, los exjefes rearmados aseguraron que no secuestrarán de nuevo.



