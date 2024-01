'Uno se daba cuenta de los desplazamientos y no se hizo nada': Hugo Aguilar ante la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebra este martes 23 de enero, una Audiencia Única de Aporte de Verdad del exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo para definir si acepta o no al exmandatario en la jurisdicción.



La presencia de Aguilar Naranjo en la diligencia se da en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, y supone una última oportunidad para que haga sus aportes de verdad para ser admitido por esa jurisdicción especial.

La audiencia es presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien está acompañado por la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. pic.twitter.com/UC4sp3BILJ — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 23, 2024

La audiencia es presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien está acompañado por la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.



"Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales", explicó el magistrado Martínez.



En la audiencia, el exgobernador de Santander hizo su intervención hacia las 9:45 de la mañana en la que pidió perdón por su conducta a sus familiares y “al pueblo santandereano” por los desplazamientos, el secuestro y el hurto de gasolina al oleoducto de Barrancabermeja.



El exmandatario arrancó la diligencia indicando que: "En 1993 me encontraba en el Bloque de Búsqueda (…). Para esa fecha el general Maza le informó al coronel Hugo Martínez que debíamos recibir a Carlos Castaño y a Don Berna, que tenían información importante (...) y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar".



Además, hizo entrega a la JEP un mapa cartográfico de una finca llamada Gorgona, Santander, cuyo dueño era alias Puntilla. “En esa finca había un lago y los cadáveres de las personas que asesinaban se los lanzaban a los cocodrilos y otros los sepultaban. Con esto contribuyó para que las víctimas puedan conseguir sus seres queridos”, dijo.

El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo en la JEP. Foto: Toma de video.

El exmandatario señaló que no recibió apoyos de paramilitares para ser diputado, debido a que su votación se centró en el área metropolitana, pero reconoció que como diputado no adelantó los debates contra la fuerza pública ante la llegada de los grupos armados a esa región del país.



"En el año 2001 yo ya fue elegido como diputado, pero tengo que ser enfático y aclarar que yo no recibí apoyo de ninguna clase para ser diputado por los paramilitares", señaló Aguilar en la diligencia.



Sin embargo, destacó: “Uno se daba cuenta de los desplazamientos, del robo a la gasolina del oleoducto de Ecopetrol y no se hizo nada”, dijo Aguilar.

Audiencia de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, en la JEP. Foto: Foto: José Díaz /JEP

En la audiencia, Aguilar explicó que los tentáculos del 'cartel de la Toga' llegaron a la cárcel de La Picota, luego de que, presuntamente, el exmagistrado Leonidas Bustos, a través de un emisario, le mandó a decir que por arreglarle el proceso en la Corte Suprema le cobraba 5 mil millones de pesos.



“En La Picota, donde estábamos varios recluidos por parapolítica, visitaba al doctor Iván Moreno, la doctora Claudia García Méndez acompañada por la doctora Marta Cristina Piñeda y en una ocasión se reunió conmigo en una cancha que no tenía cámaras. Ella me dice: ‘coronel, le traigo un mensaje del magistrado Leonidas Bustos, usted está cerca al fallo y tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años en la cárcel’. En ese momento me enseña los 5 dedos y yo le digo ¿5 dedos? y me dice no, 5 mil millones”, explicó Aguilar.



Seguidamente indicó el exmandatario que le dijo a la abogada que él no era mafiosos. “Dígale a ese hp (al magistrado) que de donde voy a sacar 5 mil millones de pesos”.

A lo largo de la diligencia, el exmandatario indicó: “jamás le recibí un peso ni manejé un peso de las autodefensas. Que haya recibido su apoyo para ser elegido fue otra cosa" y destacó que su patrimonio lo construyó a partir de los salarios y sueldos que devengó como miembro de la Policía y como gobernador.



También indicó que "no causó" víctimas directas. "Las víctimas que causé fueron por omisión frente a los delitos que hayan causado los paramilitares".

