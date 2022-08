La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió no aceptar el sometimiento que había pedido el exgobernador de Santander Hugo Aguilar, al determinar que a este le faltaron aportes a la verdad que sustentaran su solicitud.



En una resolución de 66 páginas, la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas aseguró que el exmandatario había incluido en su petición hechos que no son delitos cometidos en el marco del conflicto armados y sobre los cuales la JEP no tiene competencia.



El pedido nació luego de que la Corte Suprema sentenciara que Aguilar se benefició de grupos ilegales para llegar al poder en Santander, actos por los cuales ya fue procesado y condenado.



En lo que respecta a la JEP, con la comparecencia que le fue negada recientemente, Aguilar pretendía que se le suspendieran todos los procesos por lavado de activos y extinción de dominio que corrían en su contra, así como los que involucran a su pareja sentimental y a su suegra.

Porshe del exgobernador de Santander Hugo Aguilar. Foto: Archivo particular

Esa idea de beneficiarse con su sometimiento la expuso en 2019, y un año después la JEP pasó a estudiarla, dejándole claro que aceptarlo dependería en todo momento del aporte a la verdad que él pudiera dar. "En el mismo sentido se le requirió el compromiso claro, concreto y programado para la realización de los derechos de las víctimas", se lee en un aparte de la resolución de la JEP.



Pasaron unos meses y a través de su abogado, Hugo Aguilar le hizo llegar a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas documentos en los que intentó cumplir a su compromiso. Explicó cómo se dio el fenómeno del paramilitarismo en Santander con ayuda de políticos, y cómo se financiaban esas tropas con dineros del erario público. No obstante, esto se quedó corto y no fue suficiente.

Las piezas clave del sometimiento perdido

En mayo de 2021, la JEP le dio el primer portazo a Hugo Aguilar, al declarar que no había una aptitud preliminar clara que evidenciara el compromiso con la verdad. En esa ocasión le dio otra oportunidad, y en un plazo de 30 días ajustara lo que había aportado.



Tras haber presentado nuevamente un informe, y pasar su respectivo examen, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que "no se ve que el solicitante pueda avanzar en una verdad que vaya más allá de lo probado en la justicia ordinaria en cuanto pretende controvertir los hechos que derivaron de la sentencia condenatoria por el delito de concierto para delinquir, sentencia que, dicho sea de paso, se encuentra ejecutoriada".



En pocas palabras, en la solicitud de sometimiento de Hugo Aguilar no se halla mayor información que permita un esclarecimiento claro y revelador para las víctimas del conflicto. Tanto así que su aporte no dista mucho de lo que en su momento determinaron los medios de comunicación.



Y como ese patrón de bajo compromiso con la verdad se cumple en todos los casos que le fueron analizados al exgobernador de Santander, este 9 de agosto la JEP decidió cerrarle la puerta al sometimiento, aunque le queda la posibilidad de presentar un recurso de reposición.



