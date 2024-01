Hugo Aguilar habló en la JEP de lo que pasó con recompensa por muerte de Pablo Escobar

Durante casi una hora y media, el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Narango habló en una audiencia que fijó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que hiciera, en una última oportunidad, sus aportes de verdad para definir su sometimiento en esa justicia especial.



Aguilar Naranjo solicitó su ingreso ante la jurisdicción como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, por lo que ahora la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estudiará dichos aportes para tomar una decisión de fondo.

A lo largo de la diligencia, Aguilar Naranjo habló del papel que jugó en el departamento de Santander durante la época de la incursión del paramilitarismo y la guerrilla, además, de cómo construyó su patrimonio.



En su declaración, el exmandatario hizo referencia a las reuniones que sostuvo con Carlos Castaño y ‘Don Berna’ e indicó que uno de esos encuentros se dio por directriz de general Miguel Maza para recibir información del paradero de Pablo Escobar.



"En 1993 me encontraba en el Bloque de Búsqueda (…). Para esa fecha el general Maza le informó al coronel Hugo Martínez que debíamos recibir a Carlos Castaño y a Don Berna, que tenían información importante (...) y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar (...) ahí entró una relación con los dos paramilitares que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio", dijo Hugo Aguilar en la Audiencia Única de Verdad ante la JEP.



De acuerdo con Aguilar, de estas relaciones “tenían conocimiento el comandante del Bloque de Búsqueda, el general Guzmán del Ejército, el general Vargas Silva de la Policía y el propio coronel Martínez Poveda”.

Audiencia de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, en la JEP. Foto: Foto: José Díaz /JEP

El botín por Escobar

El exmandatario, a lo largo de la diligencia aseguró que “jamás” le recibió un peso, ni manejó un peso de las autodefensas. “Que haya recibido su apoyo para ser elegido fue otra cosa” y destacó que su patrimonio lo construyó a partir de los salarios y sueldos que devengó como miembro de la Policía y como gobernador.



Pero añadió que parte de su patrimonio también salió de la recompensa por el operativo que llevó a la muerte de Pablo Escobar.



“La recompensa que estableció el Gobierno Nacional nos la distribuyeron a los hombres que hicimos el operativo. Lo mismo sucedió la recompensa con el operativo de Gustavo Gaviria. Los 5 mil millones que ofrecía el Gobierno Nacional por la captura o muerte de Pablo Escobar, a nosotros los 23 hombres nos distribuyeron los 5 mil millones de pesos. Recomendaciones era no hacer alarde de este dinero. De allí salieron los recursos de mi patrimonio”, dijo Aguilar.

El exmandatario de Santander durante la diligencia. Foto: Foto: José Díaz/JEP

Dentro de la diligencia, el exgobernador de Santander también entregó unos estudios topográficos y la información sobre una finca llamada Gorgona en donde pudieran estar los restos de personas dadas por desaparecidas a manos de grupos paramilitares.



En la audiencia, Aguilar explicó que los tentáculos del 'cartel de la Toga' llegaron a la cárcel de La Picota, luego de que, presuntamente, el exmagistrado Leonidas Bustos, a través de un emisario, le mandó a decir que por arreglarle el proceso en la Corte Suprema le cobraba 5 mil millones de pesos.



“En La Picota, donde estábamos varios recluidos por parapolítica, visitaba al doctor Iván Moreno, la doctora Claudia García Méndez acompañada por la doctora Martha Cristina Piñeda y en una ocasión se reunió conmigo en una cancha que no tenía cámaras. Ella me dice: ‘coronel, le traigo un mensaje del magistrado Leonidas Bustos, usted está cerca al fallo y tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años en la cárcel’. En ese momento me enseña los 5 dedos y yo le digo ¿5 dedos? y me dice no, 5 mil millones”, explicó Aguilar.



Seguidamente indicó el exmandatario que le dijo a la abogada que él no era mafioso. “Dígale a ese hp (al magistrado) que de donde voy a sacar 5 mil millones de pesos”.

Audiencia de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, en la JEP. Foto: Foto: José Díaz /JEP

También detalló que durante el momento más álgido del conflicto en esa región, “todos los hospitales y clínicas de Santander” fueron obligados a atender a los paramilitares enfermos o heridos, y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.



Aguilar Naranjo reconoció los intereses de políticos que recibieron apoyo de alias Ernesto Báez y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.



Se espera que los próximos días la JEP solicite para una segunda parte de la audiencia en la que será citado para dar a conocer los resultados de la contrastación y la decisión frente a la solicitud de ingreso de Aguilar Naranjo como compareciente a la justicia especial.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

