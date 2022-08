El coronel en retiro de la Policía Nacional Hugo Aguilar Naranjo reconoció ante la Comisión de la Verdad que se alió con grupos paramilitares para poder llegar a la Gobernación de Santander, hechos por los cuales fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 9 años de prisión.



(Lea: JEP rechazó sometimiento del exgobernador Hugo Aguilar)



En una versión realizada el 10 de junio en Bogotá, que solo se hizo pública este martes por la Comisión, Aguilar Naranjo dijo que esa alianza con el Bloque Central Bolívar es uno de los hechos por los cuales se arrepiente.



(Lea: JEP ordena a ANI garantizar búsqueda de desaparecidos en el Canal del Dique)

"Cometí uno de los peores errores de mi vida, que no me deja vivir en paz, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia a través del constreñimiento al elector, recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”, dijo.



En el diálogo, Aguilar señaló además que las personas que no votaron por él, aún presionadas por los paramilitares, fueron desplazadas, "sacadas de sus regiones del departamento" y dijo que tiene interés de reparar los daños causados con un proyecto productivo de caña de azúcar en la finca La Sevilla y otro de turismo, en caso que la JEP lo aprobara.



(Lea: Las revelaciones de los cables secretos de EE.UU. sobre el conflicto en Colombia)



La JEP, cabe precisar, rechazó este martes el sometimiento de Aguilar.



"Quiero pedirle perdón a Dios, al pueblo colombiano, a las comunidades santandereanas, a mi esposa Mónica María Barrera y a su señora madre Socorro Carreño Miranda, quienes han sufrido mucho por mi error y también fueron víctimas. Pero, en especial, a todas las personas que fueron sacadas de su territorio, donde tenían su sustento de vida, que me perdonen", dijo.

La lucha contra Pablo Escobar y la DEA

Y la DEA hizo un acuerdo con él, yo los acompañé a reunirse con él, donde se le daba todo el apoyo para que bloqueara el apoyo de Escobar en esa parte del Magdalena Medio FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, Aguilar señaló que no hubo una complicidad entre la Policía, en su época, con el narcotráfico, aunque dijo que sí hubo infiltración y cooptación de sus integrantes



"Cuando asumimos la lucha contra el cartel de Medellín, en el bloque de Búsqueda, nos encontramos que estábamos enfrentando no solo a Pablo Escobar sino a un grupo de inteligencia que había en Envigado que era parecido a un F2 que estaba el servicio de Escobar y descubrimos que él tenía penetrada a toda la Fuerza Pública", señaló.



"En ese entonces existía el mensaje del hombre del maletín negro, era el que pagaba la nómina a todos los miembros de la Fuerza Pública. Nosotros logramos descubrir ese mecanismo a través de un local en donde alquilaban películas", señaló.



(Lea: Revelan archivos secretos de EE.UU. sobre conflicto en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

El 19 de junio de 1991 el narcotraficante ingresó a esa lujosa cárcel, ubicada en la aldea La Miel del municipio de Envigado. Foto: EL TIEMPO

El coronel retirado dijo que parte del éxito del Bloque de Búsqueda fue la cooperación con la DEA y la CIA (central de inteligencia).



"Hubo un momento en que pudimos acorralar a Escobar combatiendo al frente 6 de las Farc que operaba en San Carlos, Antioquia; bloqueando al Magdalena Medio donde operaba Henry Pérez de las Autodefensas, pero quedaba una sola zona que era el corregimiento de Las Mercedes donde operaba Ramón Isaza que para la época era un paramilitar neto. Y la DEA hizo un acuerdo con él, yo los acompañé a reunirse con él, donde se le daba todo el apoyo para que bloqueara el apoyo de Escobar en esa parte del Magdalena Medio", dijo.



"Isaza era un enemigo contundente y Pablo Escobar lo quería asesinar. Entonces mire que también la legalidad se pone al servicio de la ilegalidad con un objetivo específico, que podría tener mejores efectos de tratar de contrarrestar el narcoterrorismo que era tan contundente en el país", dijo.



(Lea: Violencia sexual en las Farc: Procuraduría pide oír a víctimas exguerrilleras)

La reunión de con 'Don Berna' y Carlos Castaño

Sobre el nexo de los paramilitares y el Bloque de Búsqueda, Aguilar dijo que no fue una relación como tal y que en una ocasión el general Miguel Maza, entonces director del DAS, le pidió al bloque que recibieran a dos informantes. "Cuando llegaron a la escuela Carlos Holguín, donde era la base del bloque, se observa que eran alias Don Berna y Carlos Castaño", dijo.



"Él (su comandante) nos dice ustedes reciban a esos dos bandidos, yo no hablo con ellos y los recibimos con el mayor González y nos dieron la información de que en la parte alta de El Poblado había una caleta donde encontramos 800 cantinas de leche con metralla y dinamita y su dispositivo. Es decir, eran 800 bombas que iba estallar Escobar. Igualmente, había 70 fusiles", agregó.



"Aguilar dijo que Castaño les entregó las coordenadas de donde Pablo Escobar se encontraba en el Magdalena Medio Antioqueño. El mayor González analizó la información y yo preparé el operativo. Cuando por el despliegue de la cantidad de fuerza, la seguridad de Escobar la vio y cuando llegamos al sitio hacía una hora que se había ido", relató.



(Lea: JEP entregó cuerpos de 2 víctimas de 'falsos positivos' asesinadas en Antioquia)



Aguilar dijo que Don Berna y Castaño reconocieron que dieron la información porque Escobar "había asesinado a uno de los Moncada y a uno de los Galeano y que también los quería asesinar a ellos y que iban a dar la información". Aguilar dijo que, en ese entonces, Castaño era "alias el Fantasma y era uno de los que ponía los carrobombas" y señaló que estos se comprometieron a dar la información si alguna vez sabían donde estaba.



"Yo que hoy estoy preso por el tema de la parapolítica, de ahí me adjudican que la relación mía venía desde esa época", señaló.

Según explicó Aguilar, Carlos Castaño puso como condición para colaborar que se le facilitara una entrevista con la DEA. "Sus hombres estaban en la Escuela Carlos Holguín y efectivamente ellos tuvieron una entrevista pero de eso nosotros no tuvimos alcance y participación", dijo.



(Lea: JEP archiva incidente de desacato que había abierto al minjusticia Wilson Ruiz)



"La participación de la DEA con el bloque de búsqueda era todo el apoyo financiero y todo el entrenamiento, los sistemas electrónicos, los aparatos que ellos traían modernos, y la parte de entrenamiento de combate tanto rural como urbano", agregó.

De otro lado, Aguilar se refirió al coronel Danilo González, con quien compartió en el bloque de búsqueda que persiguió y terminó abatiendo al capo Pablo Escobar. Aguilar lideraba el grupo de operaciones especiales que debía seguir con la inteligencia para combatir al cartel de Cali.



Según dijo, González conocía muy bien las labores de inteligencia y fue quien la entregó.



"Pero a él lo dejaron solo y terminó siendo infiltrado por el cartel del Norte del Valle, luego tranzó una guerra con algunos miembros del cartel del Cali y finalmente se convirtió en un narcotraficante. Recuerdo cuando estuve en Estados Unidos y la misma DEA me informó que Danilo ya era un capo de la mafia. Traté de reunirme con él y él ya no escuchaba", señaló.



(Lea: JEP cita a 14 militares por el asesinato de militantes de la UP en Apartadó)González fue asesinado en 2004.

Los paras y Convergencia Ciudadana

Facebook Twitter Linkedin

Luis Alberto Gil Castillo. Foto: Archivo Particular

Sobre su entrada en la política, Aguilar dijo que acudió a Luis Alberto Gil de Convergencia Ciudadana, quien le dio el aval para ser diputado. Y señaló que en ese momento fue advertido de que supuestamente alias Camilo Morantes de las Autodefensas iba a atentar contra los dirigentes del partido por lo que acudieron a la Policía.



Aguilar dijo que solo se envió a un agente a la sede, por lo que el partido buscó un contacto con Morantes y fueron él, Gil, Jairo Cespedes (gerente de Solsalud), Nelson Franco y otras personas a San Rafel de Lebrija. Al lugar, luego que se obligara a Aguilar a retirarse, dijo el exgobernador, llegó Morantes y se hizo la reunión.



(Lea: Palacio de Justicia: JEP cita a versión al general (r) Iván Ramírez Quintero)



"Nos devolvimos conversando y Cespedes dijo que nos perdonaron la vida, no nos van a hacer nada, tenemos que arreglarle el puesto de salud, patrocinarle una feria que hay en San Rafael y, de aquí en adelante, suministrarle todos los medicamentos al Bloque Central Bolívar que tiene presencia en todo el departamento", dijo.



Según Aguilar, fue ahí donde nació la relación con el partido y la suya con los paramilitares. El exgobernador dijo que Solsalud "tenía que atender a los paramilitares", gustara o no y asumió el compromiso de suministrar medicamentos cada vez que fuera necesario.

'Tocaba pedirle permiso a las AUC'

"Convergencia se convierte en un partido que tiene la tranquilidad de que no lo van a molestar más y que no van a asesinar a sus directivos, pero para esa época de elecciones, como en la que yo participé para la Gobernación y salí elegido, ningún político lo puede negar y el que lo haga es mentiroso, para poder hacer proselitismo tocaba pedirle permiso a las Autodefensas", dijo.



Aguilar dijo que él lo hizo siempre a través de los líderes y señaló que "por ese nefasto error hoy estoy preso". Según su versión, siendo gobernador atacó y golpeó a las AUC.



(Lea: ¿Qué pasaría con los casos de Benedetti si es nombrado embajador en Venezuela?)



"Todos los candidatos de los diferentes partidos, para hacer proselitismo político, tenían que pedirle permiso a las Autodefensas. De lo contrario era difícil que pudieran hacer política", agregó al indicar que los paramilitares también exigían cuotas a los comerciantes de la región.



"Se hablaba del pacto de Encino, del Riachuelo. Cuando hicieron la reunión de Encino alcancé a ir hasta la cantera y estando allá dije 'no, no voy' y me devolví. Y uno observaba que iba una cantidad de políticos, por los carros, a reunirse. Y el tema era que si no le pedían permiso a las Autodefensas, no podían continuar como candidatos porque no podían reunirse con los candidatos", agregó.



"Yo también fue indiferente porque cuando fui diputado, los 19 diputados sabíamos de la presencia de los paramilitares, del sometimiento que tenían en el departamento y era un silencio absoluto. No era tanto que se cohonestara, sino era el miedo que se tenía", precisó ante la Comisión de la Verdad.

Facebook Twitter Linkedin

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, ante la Comisión de la Verdad Foto: Captura de pantalla. Comisión de la Verdad

Las torturas

De otro lado, Aguilar habló de su época en la Policía Nacional y dijo que en el afán de tener resultados, las Fuerzas Armadas se desbordaron, siendo un ejemplo de ello los 'falsos positivos' cometidos por el Ejército.



Además, reconoció que en la institución algunas personas incurrieron en actos de tortura para obtener información y aseguró que esto no fue una política institucional, sino producto de acciones de algunas personas.



"Llegó en un momento que se le colocaba al capturado la corriente eléctrica, eso dejaba unas marcas y posteriormente estos cables se colocaba unos trapos para que no dejara marcas en el cuerpo. La asfixia, o sea, con el sistema de la bolsa que es el que menos deja huella o la inmersión o ahogamiento", dijo al indicar que la técnica más efectiva eran los interrogatorios legales.



(Lea: Corte reconoce pensión de sobreviviente a madre de migrante irregular en EE.UU)



"Si se sabe hacer interrogatorio, no tiene porque la fuerza pública llegar a estos mecanismos de violar los derechos humanos", señaló al tiempo que señaló que en las escuelas de formación de la Fuerza Pública se deben llevar profesores que no inculquen estas prácticas y al reconocer que, en el pasado, se tenía la potestad para interceptar hasta al presidente de la República.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia