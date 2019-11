Así fue el sentido homenaje de Comisión de la Verdad a Alfredo Molano

Alfredo Molano Bravo fue elegido en noviembre del 2017 como integrante de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que fue creada en los acuerdos de La Habana como un organismo de verdad extrajudicial que ayude a los colombianos a entender el conflicto en su complejidad, esa que él, desde su carrera académica y periodística, narró a través de cientos, si no miles, de historias.



En el hall de la sede de la Comisión de la Verdad, donde reposan fotografías de los comisionados de la verdad, se les identifica también con una palabra que representa un valor de cada uno de ellos. En el caso de Molano, su imagen iba acompañada de "la Colombia profunda". Desde allí, la Comisión le rindió un sentido homenaje este viernes.

En el homenaje, moderado por la comisionada Marta Ruiz, participaron varios de sus familiares, como su compañera Gladys Jimeno, madre de dos de sus cuatro hijos: "Alfredo les pertenece a ustedes, a todos los que están aquí y a los que no están, pero que están en los campos, en las comunidades negras y en las comunidades indígenas", dijo ella.



Por su parte, María Elvira Molano, hermana, leyó un fragmento de él escrito en Los años del tropel. Pero tal vez uno de los momentos más emotivos fue cuando Antonia, la nieta de Molano a quienes sus lectores conocían por sus textos, habló de su abuelo.



"Sé que mi abuelo hizo una parte muy grande de la vida de cada uno de ustedes, como la hizo en la mía. Yo lo quise mucho y lo seguiré queriendo", dijo, con voz firme y conmovida. "Él era muy valiente, él me dio la fuerza para que hoy, cuando él se murió ayer, esté aquí parada y diga que está en el corazón de todos ustedes, porque todos ustedes lo quisieron." Incluso, pese a su juventud, habló de la realidad del país, la que vivió su abuelo: "A él no le importaba que lo fueran a matar solo por decir la verdad de los que no eran escuchados".

Gladys Jimeno fue compañera de Alfredo Molano en vida. Foto: Comisión de la Verdad

Gladys Jimeno también dijo que el paso de Molano por la Comisión de la Verdad fue un culminar en su "misión esencial como ser humano, como ser social, como intelectual, pero también como ser sintiente que podía usar ese don que tuvo de poder, más que pensar a la gente, sentirla, escribir y transmitir las voces de los demás como si fuera una sola voz que podía reflejar el dolor".



Les dijo a los presentes, entre quienes no solo estaban los compañeros de Molano en la Comisión, sino también varios de los amigos que ganó a los largo de 75 años, que aunque ahora no esté físicamente, "él no los va a dejar, él va a seguir acompañando esa misión, porque esa misión lo traspasaba a él. La Comisión puede sentir que cada vez que necesite ir a lo profundo que Alfredo quería sobre el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad, va a encontrar".



Alfredo Molano Jimeno, hijo de Molano Bravo, habló de los miedos de su padre: "Uno de los miedos más grandes de morirse era dejar inconclusa esta tarea (con la Comisión), dejar huérfano el capítulo del Meta, y tengo la sensación de que quería, necesitaba decirles a todos que es necesario que el informe final le rinda homenaje a ese esfuerzo que él hizo para que esta Comisión no se quedara en venias y en formalismos y en lenguaje oenegero, sino que fuera profunda".



Molano Jimeno les pidió a los funcionarios de la Comisión no olvidar que están cumpliendo el mandato olvidado de esclarecer el conflicto armado, y que ese mandato no se puede perder en "reuniones, comidas, reuniones y eventos".

Del homenaje también participó la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares. Ella aseguró que el legado de Molano hace a toda la justicia transicional "más responsable de esa tarea de la que quiso y, por fortuna, pudo y sigue haciendo parte".



Agregó que la presencia espiritual de Molano seguirá siendo inspiración en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. "Ante todo, dicho por él, fue un caminante que nos hizo entender cómo se construía la verdadera historia", dijo Linares.



Sus colegas comisionados también hablaron. Saúl Franco, visiblemente conmovido y pidiendo disculpas "por no tener la valentía de Antonia", se despidió con estas palabras: "Hasta siempre, amigo del alma, maestro de rebeldía y compañero de sueños y de vida por la paz y la vida".



La también comisionada Ángela Salazar agradeció haberlo conocido en la Comisión y dijo que su ausencia "no es tal" porque logró dejar huellas en otras personas.



"Se salió de todas las apariencias posibles", dijo el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión. "Nos enseñó el dolor del campesino colombiano", dijo el jesuita en un video en el que rindió homenaje a la memoria de Molano.

"El legado de Alfredo queremos vivirlo hasta lo más hondo, su llamamiento al compromiso con el campesino nunca lo vamos a dejar": Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Y el intelectual Boaventura de Sousa Santos, en un comunicado enviado a la Comisión, dijo: "Molano era mi mejor amigo, y pocos sabían". Contó de su acompañamiento en el periodo del exilio. "La muerte de Molano nos debe convocar a celebrar la vida y la paz verdadera", dijo De Sousa.



La comisionada Marta Ruiz, tras explicar que entender las Farc fue uno de los grandes temas de la obra de Molano, invitó a hablar a la hoy senadora Sandra Ramírez, quien contó que lo conoció en 1984, cuando el periodista hacía travesías entre La Macarena y La Uribe.



Su amigo, también intelectual, Francisco Leal Buitrago, leyó partes del prólogo que Molano escribió al libro de sus memorias, y concluyó diciendo que este jueves, tras su muerte, el sociólogo se convirtió, sin lugar a dudas, "en un personaje histórico" de Colombia.



Juan Manuel Roca lo llamó "nuestro andariego en reposo" y dijo que Molano, tal vez, fue la persona que llevó la sociología colombiana a su más alto nivel estético. "No sé si como buen brujo se fue en mula o en canoa a descansar de su legendario nomadeo".

Amigos, conocidos, hombres, mujeres, compañeros de la Comisión, pasaron al frente y rindieron sus homenajes personales a Molano, fuera leyendo fragmentos de su obra o recordando fragmentos de las historias personales compartidas con él.



El último, antes del cierre, fue Víctor, un campesino del páramo de Sumapaz, quien enérgicamente dijo: "¡Alfredo Molano no ha muerto, Alfredo Molano perdurará para siempre en la historia de la humanidad como un gran defensor de los derechos humanos!" Y terminó pidiendo al público 'vivas' por la memoria de Molano.



El sacerdote Francisco de Roux terminó el evento oficial diciendo que durante la tarde se sintió la presencia de Alfredo "en sus diversas facetas, en sus diversas maneras de darnos la vida". "Todos estamos agradecidos por la vida de Alfredo y por lo que llevamos de Alfredo en nuestros corazones". De Roux resaltó las voces de las mujeres que recordaron al periodista, especialmente de Antonia, Gladys y Marta.



Al final, De Roux invitó a la ceremonia de este sábado en la Universidad Nacional, que aclaró que no será una eucaristía, sino un evento con tres sacerdotes, incluidos él y Javier Giraldo, en el que conmemorarán la forma como Molano entendía lo sagrado. Allí se despedirán de él antes de su entierro. "Alfredo no se fue a descansar, Alfredo nos está moviendo de una manera que no entendemos, pero que nos va a llevar hasta siempre", dijo.



