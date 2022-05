¿Qué sintió el hombre que preside la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, al escuchar los macabros relatos que hicieron en la audiencia que se realizó en Ocaña los autores de centenares de asesinatos de inocentes, para presentarlos como ‘bajas en combate’, en la figura conocida como ‘falsos positivos’?

Es inevitable sentir profunda tristeza ante el sufrimiento y el dolor de las víctimas FACEBOOK

TWITTER

“He experimentado sentimientos diversos. Es inevitable sentir profunda tristeza ante el sufrimiento y el dolor de las víctimas. He sentido admiración por su valor para exigir justicia todos estos años, para mantener la memoria de los suyos a pesar de la indiferencia y la hostilidad. Y tengo esperanza porque hay una justicia que las oye, que las ha puesto en el centro, que ha propiciado encuentros entre ellas y los victimarios, para contribuir a la reparación de un daño inmenso y profundo. Sin embargo, Yamid, y con un profundo respeto por las víctimas y la sociedad, quisiera decir esto también: los actos cometidos son execrables. Sé que la dignidad de familiares que demandan justicia tiene fuerza moral y jurídica para exigirles a los responsables que reconozcan. Pero también se advierte valentía en reconocer las propias faltas, los graves crímenes, y en manifestar públicamente la vergüenza por lo ocurrido. Estos militares han dejado un estándar, creo que alto, de reconocimiento de verdad y responsabilidad, para lo cual se requiere valor. La sociedad espera que este reconocimiento sea igualmente observado por los demás responsables de la tragedia en que se ha visto sumido el pueblo de Colombia. Frente al dolor infinito de las víctimas, la JEP asume el cumplimiento de su deber de impartir justicia. No es una promesa. Es un deber”.



Cifuentes, abogado, profesor y consultor, es uno de los más reconocidos juristas del país. Y esta entrevista revela que en Colombia se “constituyó un sistema de criminalidad con capacidad para planear decenas de asesinatos”.



¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebró audiencias sobre los ‘falsos positivos’ en Ocaña?



El proceso ante la JEP tiene una oportunidad para que las personas que han sido imputadas como máximos responsables reconozcan su responsabilidad frente a las víctimas. La región del Catatumbo fue uno de los epicentros de las más extremas atrocidades.



¿Qué información tenía la JEP sobre los asesinatos en el Catatumbo?



El trabajo de la JEP se basa en la actividad investigativa propia y en la recopilación, sistematización y contraste de las investigaciones y condenas emitidas por la justicia ordinaria, los informes de las víctimas. La investigación se verifica de abajo hacia arriba, del menor rango al superior. Esto con el fin de establecer cómo funcionó la cadena de mando, cuál fue la distribución fáctica de las tareas y el modus operandi de estos delitos.



¿Las audiencias realizadas hacen parte de muchas más en todo el país?



Sí. Pero ello dependerá de que los comparecientes reconozcan responsabilidad.

(Tal vez quiera leer: En bombardeo cayeron al menos 5 disidentes, entre ellos estaría 'Pescado')



Pero ¿ya hay territorios escogidos?



La Sala de Reconocimiento priorizó inicialmente seis territorios. Ya tenemos autos de determinación y reconocimiento en dos de ellos, y hay avances en otros. Este año se emitirán autos en los cuatro subcasos restantes y en el de Dabeiba.



¿Y cuáles son los seis territorios priorizados?



Antioquia, costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos priorizados.



¿Cuál será el próximo? ¿Cómo es el caso de Dabeiba? ¿Ahí qué va a pasar?



La sala ya avanza en las imputaciones dentro del caso de Casanare. En el caso de Dabeiba, la Sala ha ordenado medidas cautelares sobre los cementerios y ha entregado algunos restos a los familiares de las víctimas.



¿Qué opina de las confesiones de militares sobre ‘falsos positivos’ en el Catatumbo?



Lo que se dio esta semana fueron los actos de reconocimiento público por los delitos cometidos. No se trata solo de confesiones, sino reconocimientos de verdad plena. Los reconocimientos corroboran los hallazgos sobre la reconstrucción de los hechos y el modo como ocurrieron tareas criminales para asesinatos a gran escala. Madres, padres y familiares de víctimas ven reconocida su dignidad cuando los autores confiesan crímenes y declaran que sus víctimas eran personas indefensas.



¿La JEP probó los hechos, independientemente de las versiones de los militares?



Las versiones de los militares son solo un insumo entre muchos otros que contrastó la JEP. Buena parte de los comparecientes a la JEP registran condenas y procesos judiciales, y ese es un primer referente probatorio. A ello se agrega las versiones de terceros que colaboraron con los militares, informes y observaciones de las víctimas.



La JEP calificó los ‘falsos positivos’ como un fenómeno macrocriminal...



Lo que se quiere decir es que no son solo hechos individuales. Los fenómenos macrocriminales presuponen una estructura criminal capaz de cometer delitos de esa magnitud, con distribuciones de funciones, con una serie de condiciones que los hacen posibles, con incentivos y mecanismos para la planeación, la ejecución, el encubrimiento y la falta de control efectivo. Se dieron patrones de macrocriminalidad, esto es, hechos que se repiten en el tiempo y que demuestran el carácter sistemático de la conducta.

(Le puede interesar: Mujeres venezolanas representan el 34% de los casos de trata de personas)



¿Qué significa ‘carácter sistemático’?



Que se constituyó un sistema de criminalidad, dotado de un aparato criminal con capacidad para planear decenas de asesinatos, falsear los informes de inteligencia, mostrar falsamente estas ejecuciones extrajudiciales, evadir los controles, en fin, presentar los asesinatos como si fueran bajas en combate.



¿Por qué fueron definidos los ‘falsos positivos’ como crímenes de guerra?



Porque son hechos que constituyen crímenes internacionales y, por tanto, no susceptibles de recibir beneficios de amnistía, indulto o, en este caso, de renuncia a la persecución penal. Estos hechos afectan la conciencia de la humanidad y a la comunidad internacional como un todo.



¿Qué sigue para estos militares después de la aceptación de cargos?



La Sala de Reconocimiento se ocupará de evaluar el reconocimiento de los comparecientes. Si lo acepta, emitirá la Resolución de Conclusiones.



¿Cuál puede ser la máxima sanción para ellos?



De acuerdo con la Constitución y la ley, la sanción propia tiene un máximo de 8 años. Se trata de sanciones restrictivas de libertades y derechos, con trabajos y actividades que tienen una finalidad restaurativa.



¿Qué hizo la JEP para lograr que todos los militares confesaran sus delitos?



La JEP reconstruyó lo sucedido con tal rigor que resultaba muy difícil negarlo.



Si son crímenes de guerra y lesa humanidad, ¿no tendrán pena de cárcel?



No, para quienes reconozcan responsabilidad y aporten verdad plena. La sanción en este caso, sin embargo, apareja por el tiempo de la misma restricciones a la libertad no equivalentes a prisión y que determina el tribunal en su sentencia. El efectivo cumplimiento de estas sanciones se lleva a cabo por la JEP y miembros de la comisión de verificación de Naciones Unidas.



Varios de los oficiales acusaron por supuestas ‘presiones constantes’ al general Montoya. ¿Qué va a pasar?



Eso es parte del trabajo de investigación a cargo de la Sala.



Sectores de opinión se preguntan cuándo se escucharán confesiones similares sobre los crímenes cometidos por las Farc...



Los exintegrantes de las Farc-EP ya han hecho algunos actos de reconocimiento ante la Comisión de la Verdad y han entregado una carta a la JEP en la que manifiestan su voluntad de reconocer. Aún falta una audiencia de reconocimiento. Esa audiencia se realizará en los meses de mayo y junio.



El general Paulino Coronado confesó su responsabilidad, pero por omisión. ¿Ese es un atenuante para la eventual sanción que se le imponga?



La responsabilidad de una persona se puede dar por acción o por omisión.



¿En ninguna de las confesiones habrá castigo de cárcel?



Las normas contemplan un régimen de sanciones propias o restaurativas. Se impondrán a las personas seleccionadas como máximos responsables que hayan reconocido de forma temprana su responsabilidad por los hechos que se les imputan y hayan aportado a la verdad plena.



‘Pasaré a la historia como el primer general condenado por los falsos positivos’, dijo el general Coronado en la audiencia de Ocaña. ¿Será el primero y el único?



No lo sé, eso lo determinarán las pruebas y los reconocimientos. Es el trabajo de la Sala determinar quiénes son todos los máximos responsables.

¿Cómo continúa toda la investigación sobre ‘falsos positivos’?



Continúa con los otros subcasos, en los que se prosigue la tarea de identificar las estructuras criminales incrustadas dentro de las Fuerzas Militares.



¿Estructuras criminales en las Fuerzas Militares? ¿Cómo fue eso?



Lo que muestra el trabajo de la Sala de Reconocimiento es que dentro de las Fuerzas Armadas se constituyó un aparato organizado de poder que cometió estos delitos con la participación de muchas personas que eran parte de la estructura y que ejecutaban las órdenes de manera sistemática. Cada uno sabía su papel y su contribución al delito y lo ejecutaba.



¿Las penas que la JEP dicte frente a las confesiones no supondrán impunidad?



Quisiera insistir en que no son confesiones, las confesiones son simplemente actos de aceptación de hechos desfavorables, de cargos criminales. Aquí hay más que eso, hay reconocimientos de responsabilidad, pero también de verdad plena, de contribución a la reparación. Las sanciones restaurativas son sanciones genuinas, implican restricciones de derechos y libertades y se imponen como consecuencia del delito.



Frente a las denuncias hechas por los exmilitares, ¿se abrirán nuevas investigaciones?



Esa es una competencia de la JEP o de la Fiscalía General de la Nación, según el tipo de persona denunciada.



El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón dijo que los ‘falsos positivos’ eran el desenlace de la política de seguridad democrática. ¿Eso es así?



La investigación debe determinar si esta era una política de un aparato criminal dentro de la Fuerza Pública o no, y en caso de que no, qué explica que esto se repita en varias zonas del país, con un resultado de miles de víctimas de asesinatos.



Permítame hacerle la misma pregunta que usted plantea: ¿qué lo explica?



Esa es la tarea de la Sala. Su trabajo de investigación debe dar respuesta a esta pregunta.



¿Cuándo se conocerán las sanciones de la JEP sobre estos crímenes?



Cuando se presente la Resolución de Conclusiones, la Sección con Reconocimiento del Tribunal debe determinar la correspondencia entre los hechos y las imputaciones e imponer las sanciones correspondientes; lo hará de inmediato y en un término razonable.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO