Tras una visita de tres días a Colombia, en la que se reunió con el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros, el Fiscal General de la Nación, magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la sociedad civil, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan se ratificó en su decisión de cerrar el examen preliminar que la Fiscalía de la Corte mantuvo abierto sobre Colombia por 17 años.



Durante esas casi dos décadas la Corte estuvo monitoreando el avance de las investigaciones internas por casos de violencia sexual, desplazamiento forzado, ‘falsos positivos’ y la promoción y expansión de paramilitares. Y. en octubre de 2021, el fiscal Khan determinó que había suficiente evidencia para cerrar el estudio, considerando que Colombia tenía capacidad, y efectivamente lo estaba haciendo, de investigar y sancionar estos crímenes internamente.



Esta semana, en Colombia, lo ratificó al decir: “No son un Estado fallido. Hay unos caminos claros para que haya justicia y rendición de cuentas y nosotros como tribunal de última instancia entramos solo cuando se determina que un país no está dispuesto o no puede hacerlo”.



En entrevista con EL TIEMPO, Khan detalló más sobre sus impresiones del contexto de Colombia, las preocupaciones que aún tiene sobre el país y la colaboración que seguirá sosteniendo su oficina con el Estado colombiano.

Usted dijo que Colombia no es un Estado fallido y por eso no tiene planes de reabrir el examen preliminar. Si el contexto cambia, ¿consideraría reabrir el examen?



Bueno, hay una determinación legal que debo tomar, y no es algo que me inventé, está ahí en el Estatuto de Roma, y es que hay un principio de complementariedad que dicta que si un Estado quiere y puede, yo no tengo jurisdicción. Solo si se determina legalmente que un Estado no quiere o no puede, tendré jurisdicción para investigar como fiscal de la CPI. Yo tomé la determinación, tomé la decisión, de que Colombia estaba dispuesta y era capaz, y por eso cerré el examen preliminar.



¿En qué situación o qué tendría que pasar en Colombia para que su decisión cambie?

​

Creo que esa es una pregunta un poco injusta, es como decir: “¿cuál avión se va a estrellar?”, yo espero que ningún avión se estrelle. Así que, en este momento, reafirmo que mi decisión fue correcta, eso está respaldado en lo que me está diciendo el presidente de la JEP, lo que estoy escuchando de otras fuentes; por lo que en este momento, creo que ustedes deberían estar complacidos de que Colombia no sea un Estado fallido, está tomando sus responsabilidades en serio, está invirtiendo importantes recursos financieros para el trabajo de la JEP, está tratando de proteger a los testigos, también está apoyando financieramente a la oficina del Fiscal General, y todos tienen sus propias responsabilidades independientes. Así que yo no espero el fracaso, espero y oro por el éxito.



Tras las reuniones con la JEP se acordó que alguien de esa justicia especial trabajaría en las oficinas de la CPI y viceversa, ¿cuál será el objetivo de esas personas, qué deberán reportar?

​

De hecho, les he ofrecido esto a varios países, está abierta la posibilidad de que los Estados adscriban personal a la oficina. Nosotros ya tenemos un problema porque no tenemos suficiente representación de América Latina, así que establecí un fondo para apoyar a países en transición para que envíen personal a la oficina para que podamos aprender de ellos, para que también puedan participar en la justicia penal internacional en la CPI, y también podamos aprender de ellos. Entonces, los adscritos, cuando vienen, son miembros del personal, me responden a mí, trabajan bajo nuestros protocolos de la oficina, y esperamos que aprendan de nosotros y nosotros aprendamos de ellos, y eso nos permite colectivamente mejorar en relación con la justicia nacional.



¿Y respecto a la presencia de la CPI en Colombia?

​

Frente a mi esperanza de intentar tener presencia aquí en Bogotá, lo he dicho en todo el mundo, necesitamos estar más cerca de la gente. Servimos a las personas en comunidades afectadas por conflictos, no podemos volar de entrada y salida, no podemos quedarnos en hoteles de cinco estrellas e ir en vehículos con aire acondicionado. Necesitamos estar con la gente, comprender lo que han sufrido las comunidades, comprender dónde están lastimadas, comprender las diferentes corrientes políticas, étnicas y religiosas para entender mejor a las comunidades. Y creo que aquí el papel sería dar asistencia técnica a la JEP. La JEP es independiente, no somos parte de ella, pero definitivamente debemos estar dispuestos a ser generosos con la jurisprudencia y las capacidades técnicas que tenemos porque Colombia también pagó por eso, Colombia es un Estado parte (del Estatuto de Roma), se trata de transferir conocimientos de manera más efectiva para que la justicia se sienta más profundamente en el pueblo de Colombia; y en virtud de eso, el derecho internacional en general se fortalece.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de la JEP, Roberto Vidal, y fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en declaraciones desde la JEP. Foto: 06/06/2023 Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Partiendo del hecho de que usted ha reconocido los avances que se han logrado en Colombia, ¿hay algo que le siga preocupando, algo en lo que el país debería trabajar?



Tengo mis propias comunicaciones privadas con la JEP, no la estoy microgestionando, no estoy supervisando a la JEP, pero estoy dispuesto a ofrecer la experiencia de los hombres y mujeres brillantes de mi oficina para apoyar a la JEP. Si hay problemas técnicos, por ejemplo, sobre la investigación de violencias de género, que no se ha investigado tanto a nivel internacional, nosotros hemos sido pioneros con un documento que lanzamos en diciembre pasado, con el que estamos tratando de ayudar a capacitar a la JEP para que se aplique de manera más efectiva. Esa es un área donde creo que puede haber mejoras aquí, y también conducirá a mejoras en la oficina, en La Haya, porque este es un problema en todo el mundo en el que no hemos investigado suficientemente o no hemos entendido completamente los diversos tipos de discriminación que sustentan la persecución de género.



¿Alguna otra?

Más allá de eso no voy a comentar porque hay 11 macrocasos diferentes (en la JEP), y, por supuesto, la JEP tiene sus procesos judiciales. Estamos brindando asistencia cuando se solicita y monitoreamos lo que está sucediendo. Creo que hay muchos motivos para el optimismo de que Colombia está en el camino correcto en este momento, pero no significa que todo sea perfecto, no lo es, aún queda mucho trabajo por hacer para construir justicia y construir paz.



Muy pronto la JEP impondrá sus primeras sentencias, ¿qué tendrían que contener estas sanciones en términos de verdad y justicia para que la CPI esté de acuerdo con ellas?

​

En primer lugar, no voy a cuestionar a la JEP, de hecho, el Memorándum de Entendimiento firmado en octubre de 2021 por el presidente Duque, que también cuenta con el apoyo del presidente Petro, también destaca la importancia de respetar la autonomía de la JEP cuando se trata de sus sentencias, de las sanciones que se pueden imponer. Creo que la ley tiene flexibilidad basada en algunos principios, el principio es la rendición de cuentas, y puedes ver en diferentes sistemas que hay una variedad de modelos que están disponibles. Mira el Reino Unido, estuvo el acuerdo de paz del Viernes Santo, a las personas condenadas por delitos de terrorismo, ya sea el Ejército Republicano Irlandés u otros grupos armados, grupos nacionalistas, se les permitió la libertad anticipada bajo licencia, habían sido sentenciados a veces por décadas y se les permitió la libertad anticipada. Bueno, aquí es donde el principio de rendición de cuentas también cumple con el requisito de paz y justicia.



¿Y en Colombia?

​

Creo que tienen una JEP con la autonomía e independencia para decidir caso por caso lo que es adecuado en función de su propio instrumento legal, no necesito dudarlo en este momento, pero seguiremos monitoreando la situación; y creo que los magistrados muy brillantes (que tiene la JEP), con un muy buen equilibrio de género y diversidades étnicas, eso también es importante porque la fuerza de este país es su diversidad. Creo que tomarán las decisiones correctas y las monitorearemos cuando se den y me enteraré de ellas cuando la gente de Colombia se entere.



Durante las últimas décadas, grupos armados colombianos se han asentado en Venezuela, en la zona de frontera, Colombia no puede investigar lo que pasa al otro lado de la frontera, ¿lo hará la CPI?

​

No voy a comentar como fiscal en términos hipotéticos. Si los delitos se cometen en el territorio de Colombia, Colombia como entidad tiene jurisdicción, ya sea que las personas hayan huido o se hayan ido a los Estados Unidos, el Reino Unido o cualquier otro tercer país. Ese es un principio básico de la jurisdicción penal, no es necesario estar presente en el país para que la ley actúe. Creo que las diferentes instituciones de Colombia tendrán la madurez y la capacidad para asegurarse de que cualquier delito cometido en Colombia pueda ser debidamente investigado, sea que lo haga la Fiscalía General o la JEP. Creo que veremos qué sucede en términos del sistema de justicia en constante evolución y madurez que se ha construido aquí en el suelo de Colombia.

María Isabel Ortiz Fonnegra

Justicia@eltiempo.com

@MIOF_

