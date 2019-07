Gobierno confía en que Consejo de ONU en visita al país valore avances

Frente a la preocupación que expresó la Misión de Verificación de la ONU, en su último informe, por los problemas de seguridad que enfrentan los excombatientes de las Farc, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila valoró positivo que esa instancia haya reconocido las acciones que el Gobierno ha venido adoptando.



De acuerdo con ese informe, que se va a presentar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, el 19 de julio, han sido asesinado 123 excombatientes desde la firma de la paz, en 2016, y solo este año ya han ocurrido 14.

Archila dijo que no ha habido ningún evento en los 24 espacios de reincorporación, denominados ETCR, y recordó además para los que están por fuera de ellos la semana pasada se adoptaron 23 medidas adicionales de protección.



“Se trata de proteger a toda la sociedad colombiana ante la amenaza de un enemigo que es la fuente de casi todos nuestros males. Como es el narcotráfico", concluyó el Consejero Presidencial para la Estabilización.



Por otro lado, agregó que los excombatientes que no pudieron ser contactados para responder encuesta, unos dos mil de un total de 13.000, no necesariamente ese hecho significa que están delinquiendo.



Sobre la visita que realizará el Consejo de Seguridad la siguiente semana al país, dice Archila que es "honroso" el apoyo que con eso muestra la ONU al proceso de paz. Confía en que en la verificación que hagan en terreno encuentren los avances que ha impulsado el Gobierno, como los planes de desarrollo para las zonas más afectadas por el conflicto, denominados PDET.



“Es un compromiso serio, asumido desde el comienzo de su mandato, que pasa por una planeación cuidadosa y por acciones de gobierno que se enfocan en el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de colombianos, a partir de herramientas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial., PDET”, señaló el Consejero.



Archila enfatizó en que la visita del Consejo de la ONU es “una oportunidad para apoyar los esfuerzos del gobierno en línea seguir superarando los retos y para reafirmar el ejemplo que Colombia puede dar a otros países en situaciones de conflicto en todo el mundo.”



En su más reciente informe trimestral, el Secretario General de la ONU, Antonio Gutérres, invitó a los colombianos a sostener un trabajo inclusivo ante los nuevos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz.



Archila destacó como avances la celeridad en el fortalecimiento del proceso de reincorporación de los excombatientes, incluso más allá de lo pactado en el Acuerdo, como la extensión de las garantías financieras por el tiempo que sea necesario, y después de agosto próximo, cuando la figura de los Espacios Territoriales para la Reincorporación y Normalización (ETCR) se transforme.



También celebró que la ONU haya considerado una “señal alentadora” la serie de avances en la ejecución de acciones en favor de los más de 11 mil ex combatientes que reciben la renta básica, los beneficios de salud, pensión y bancarización y la atención a sus familias.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET