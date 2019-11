General (r) Arias Cabrales pide revisión de su condena ante la JEP

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, a quien la Corte Suprema de Justicia le confirmó hace casi dos meses una condena de 35 años de cárcel por la desaparición de cinco personas durante la retoma del Palacio de Justicia, radicó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una petición para que su caso sea revisado y que como primera medida se le conceda la libertad condicionada.



Arias Cabrales había pedido el año pasado su ingreso a la JEP y luego retiró esa solicitud en espera de que la Corte se pronunciara sobre la sentencia en su contra, emitida por un juez de Bogotá en abril de 2011 y ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en octubre de 2014.

En primera instancia, Arias Cabrales fue condenado por la desaparición forzada de 11 personas, y en segunda instancia se lo condenó por cinco de los desaparecidos y se anuló la actuación penal en los otros seis casos.



Ahora, en su nueva petición a la Jurisdicción para la Paz, el oficial en retiro señala que hay nuevos hechos y evidencias que se han venido conociendo con el paso de los años y no fueron tenidas en cuenta en el momento de emitir la sentencia condenatoria en su contra por el delito de desaparición forzada.



Añade que los hechos del Palacio de Justicia, registrados en noviembre de 1985, con la toma protagonizada por la guerrilla del M-19 y la posterior retoma de la edificación, están relacionados con el conflicto armado y que él como uniformado tiene derecho a acceder a esa jurisdicción especial.



Este diario estableció que el general (r) Arias Cabrales le pide a la JEP que le conceda la libertad, al llevar más de once años privado de esta, lo que supera el plazo de cinco años que la ley definió para ese tipo de solicitudes en la JEP, y acude además a razones humanitarias por encontrarse en delicado estado de salud.



El oficial (r) dijo a los magistrados de la justicia especial de paz que no quiere morir privado de la libertad mientras se avanza en el trámite de revisión de su caso.

​

Durante la retoma del Palacio de Justicia, Arias Cabrales era el comandante de la Brigada XIII del Ejército, que hizo parte del operativo para enfrentar la violenta toma del M-19 al edificio.Allegados al oficial (r) señalaron que esperan que la JEP “aplique los principios del trato equitativos, simétricos que han tenido los guerrilleros que se acogieron, y pueda recuperar su libertad”.

