Cara a cara de general Montoya con víctimas de 'falsos positivos'

El excomandante del Ejército general Mario Montoya Uribe será escuchado en la Justicia Especial para la Paz (JEP) en una diligencia reservada a la que asistirán representantes de las víctimas de 'falsos positivos'.

La versión se desarrollará entre hoy y el viernes y el oficial será preguntado sobre las declaraciones que ya han dado 11 personas vinculadas al capítulo de ejecuciones extrajudiciales.



Montoya Uribe firmó su acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018.



Frente a los señalamientos que se han hecho en su contra el general podrá reconocer su posible responsabilidad en los hechos o declararse inocente.



Durante la versión los abogados de las víctimas podrán intervenir. Ellos representan a organizaciones como Las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Libertad, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Javier Villegas Posada Asociados, Asociación Minga, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.



Dentro del caso se han priorizado seis territorios del país: Cesar, Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander), Casanare, Meta y Huila.



Los magistrados de la JEP han abordado hechos cometidos por integrantes de ocho unidades militares: en Cesar, el Batallón Artillería no.2 “La Popa"; en Antioquia, el Batallón de Artillería no. 4 “CR Jorge Eduardo Sánchez"; en Catatumbo, la Brigada Móvil no. 15 y el Batallón de Infantería no. 15 “General Santander"; en Casanare, la Decimosexta Brigada; en Meta, el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla del Pantano de Vargas"; en Huila el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena" y la Brigada 11 en Dabeiba.



Dentro de este mismo caso, la Sala de Reconocimiento también ordenó las versiones de otros cuatro generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército y del general en retiro Guillermo Quiñonez Quiroz, excomandante de la IV División del Ejército.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com