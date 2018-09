Le llegó la hora al general Mario Montoya en la JEP

El excomandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, no les pedirá perdón a las víctimas de los ‘falsos positivos’ ni aceptará ninguna responsabilidad en esos hechos.

Así lo afirmaron personas cercanas al oficial en retiro, quien mañana tendrá su primera cita en la Justicia Especial para la Paz (JEP). El oficial y exembajador ratificará personalmente su petición para que las investigaciones en su contra por ejecuciones extrajudiciales salgan de la órbita de la jurisdicción ordinaria y pasen a la JEP.



El jueves 13, en la diligencia, Montoya Uribe se encontrará con representantes de las víctimas de ‘falsos positivos’, como el abogado Sebastián Escobar, quien considera que la audiencia será histórica. Escobar afirma que el general (retirado) Montoya “debe decir la verdad” sobre sus actuaciones y las instrucciones que dio a sus subalternos.



“La capacidad militar del general Montoya, aunada a su don de gentes y su interés de trabajar de cerca con la comunidad, hacen ver con optimismo lo que será su gestión como Comandante General del Ejército y su contribución a la nueva fase de la política de Seguridad Democrática”, consta en documentos del Congreso de diciembre del 2006, durante el trámite del ascenso del oficial.



Igualmente se resaltaba en ese momento que fue idea del general Montoya la creación de la séptima división del Ejército, que junto con la primera división, la segunda y la cuarta ya están en la lupa de la JEP al concentrar el 60 por ciento de los casos de ejecuciones judiciales.



Montoya, reconocido en el Ejército como un oficial tropero que no se quedaba en las oficinas sino que permanecía en las zonas de operaciones, jugó un papel fundamental en la operación ‘Jaque’, realizada en julio del 2008 y que permitió el rescate de 15 personas en poder de las Farc entre ellas la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Seis meses antes había coordinado la operación ‘Fenix’ en la que murió en un bombardeo en la frontera con Ecuador el jefe de las Farc ‘Raúl Reyes'. En el 2009, tras su salida del servicio activo fue nombrado embajador en República Dominicana.

El general Montoya junto a Ingrid Betancourt, tras su liberación en la operación 'Jaque'. Foto: Archivo/EL TIEMPO.

En 2002 como comandante de la cuarta brigada el oficial lideró la cuestionada operación ‘Orión’ realizada en la comuna 13 de Medellín que, según los testimonios de jefes de las Autodefensas, tuvo el apoyo de integrantes de esa organización ilegal. Esa operación que se convirtió en la más grande ofensiva urbana en la historia del país se desarrolló entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 para enfrentar las milicias populares del Eln y las Farc. En ese oscuro episodio se documentaron 75 homicidios fuera de combate, casi 100 desaparecidos y 450 detenciones ilegales.

Familiares de personas desaparecidas en la Comuna 13 han exigido que se sepa de la suerte de sus seres queridos. Foto: Daniel Bustamante

En noviembre de 2008 tras 39 años de servicio el general Montoya Uribe presentó renuncia a su cargo como comandante del Ejército, en una carta en la que se refirió a lo que ya para ese momento era un escándalo nacional que le había costado la salida del servicio a tres generales, otros 17 oficiales y a 7 suboficiales.



"Sobre los recientes hechos en los cuales miembros de la institución se han visto comprometidos y que apenas están en etapa de investigación, pido a los colombianos no condenarlos, sin antes haberles concedido el derecho de defenderse, ello es apenas un principio elemental de la justicia que debe cobijar por igual, tanto a militares como a civiles", escribió Montoya Uribe en su dimisión tres meses después de que la Inspección del Ejército presentara un informe en el que ya hablaba de "serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles (...), así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción”.

Imputación anunciada hace más de dos años

En marzo de 2016 la Fiscalía General, durante la administración de Eduardo Montealegre, anunció que el 31 de mayo de ese año le imputaría cargos al general Montoya Uribe por su presunta responsabilidad en 'falsos positivos' cometidos entre 2006 y 2007. Sin embargo esa diligencia nunca se realizó.



La tesis de la Fiscalía en su momento era que el general Montoya no solo no tomó las medidas para evitar que sus hombres cometieran 'falsos positivos', sino que habría promovido esa práctica criminal en varias divisiones del país.



En la misma decisión se vinculó al general Henry William Torres Escalante, vinculado a dos homicidios, oficial que el 10 de julio ratificó su compromiso para que su caso sea llevado por la justicia de paz.



Aunque los 'falsos positivos' investigados durante la comandancia de Montoya superan los 2.000, la Fiscalía definió una decena que, consideró en su momento, demostrarían que se trató de una práctica sistemática que se extendió por todo el territorio nacional.



En el proceso en la Fiscalía se cuestionaba que Montoya Uribe fue uno de los principales promotores para que se privilegiaran las bajas en combate sobre la capturas.



Según los investigadores, hubo alertas de ONG y de oficiales que supuestamente no fueron tenidas en cuenta por el general.



Según un informe de Human Rights Watch (HRG) al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada se registraron durante el periodo en el que Montoya Uribe estuvo al mando de esa unidad.



Igualmente se le cuestionaba que era uno de los uniformados que más insistía en que se dieran resultados operacionales especialmente bajas.



El informe de la HRG hace referencia a una declaración del cuestionado exmilitar Robinson González del Río quien manifestó que Montoya Uribe supuestamente “presionó a comandantes subordinados para que incrementaran las estadísticas de muertes en combate (bajas), los sancionó cuando no lo hacían y fue el principal “motivador” de los falsos positivos”.



Así mismo se menciona a la información que habría dado la Inspección del Ejército a la Embajada de Estados Unidos en la que se mencionaba la “constante presión de Montoya para [producir] bajas”, y que él habría sido uno de los mandos que los habría “aprobado tácitamente”.

En la JEP ya se iniciaron las audiencias contra 14 militares que habrían participado de ejecuciones extrajudiciales en Soacha (Cunidnamarca). Foto: César Melgarejo

Andrés Garzón, abogado del general Montoya ha insistido que el oficial siembre ha estado dispuesto a dar las explicaciones del caso y que demostrarán que él nada tuvo que ver con delitos.



Garzón ha señalado que el exmilitar no incurrió en irregularidades ni por acción ni por omisión y que ya han venido entregando las evidencias sobre las instrucciones que impartió el general como comandante y que insistían en el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.



