Imputarán cargos al general (r) Mario Montoya por 'falsos positivos'

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al excomandante del Ejército Nacional, general en retiro Mario Montoya, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales o 'falsos positivos'.



Se trata de casos que se habrían ejecutado por tropas del Ejército entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, cuando estaba en marcha una directiva del Comando de las Fuerzas Militares que dejó de priorizar las bajas en combate, para privilegiar la desmovilización y las capturas.



(La puede interesar: La directiva que permite a la Fiscalía imputar a comparecientes de la JEP)

No obstante, la Fiscalía asegura tener evidencia de que las ejecuciones extrajudiciales siguieron cometiéndose y que el general Montoya incentivó la política de premios por resultados operacionales.



La Fiscalía solicitará la audiencia la próxima semana y le imputará al alto oficial el delito de homicidio agravado.



Aunque el general Mario Montoya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2018, la ley estatutaria de administración de justicia le permite a la Fiscalía mantener la competencia de los casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016, que involucran a comparecientes forzosos de esa justicia especial, ya sean integrantes de las Fuerzas Militares o de las antiguas Farc, siempre que no se tomen decisiones de fondo.



(En contexto: Piden a justicia ordinaria imputar a Mario Montoya por 'falsos positivos')



En 2019, la Fiscalía emitió la circular 003 que decía que, aunque se mantenía la competencia de los casos hasta tres meses antes de que la JEP anunciara que emitiría la resolución de conclusiones sobre los mismos, no se podían realizar práctica de pruebas, citaciones, imputaciones, archivos, interrogatorios o toma de testimonios, entre otros.



Esa directiva fue derogada, como reveló EL TIEMPO, por el fiscal general, Francisco Barbosa, quien emitió la circular 005 de 2021 que dice que "es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que son de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido”.



(Le puede interesar: Las revelaciones de la JEP sobre el horror de los 'falsos positivos')



En ese sentido, la nueva circular permite hacer todas las actuaciones posibles, como imputaciones de cargos, hasta antes de la etapa de juzgamiento para los casos que cursen bajo ley 600 de 2000 o la ley 906 de 2004. Igualmente, no se podrán dictar órdenes de captura ni solicitar a los jueces medidas de aseguramiento.

Víctimas destacan anuncio

El abogado Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), señaló que el anuncio de la imputación de cargos al general en retiro Mario Montoya es un asunto "por el cuál llevábamos varios años luchando".



"Hicimos solicitudes de imputación en varias ocasiones", dijo Escobar al explicar que, desde comienzos del año 2019, en reuniones sostenidas con el despacho, se afirmó

que la indagación preliminar se encontraba plenamente perfeccionada y que el paso

siguiente era la imputación de cargos.



(Le puede interesar: 'Yo tenía licencia para delinquir': exmilitar que estuvo en las Auc)



No obstante, esa diligencia no se citó por cuenta de la directiva 003 de 2019. "Nosotros, mediante acciones de tutela solicitamos la imputación y la inaplicación de esta circular pero no fue sino hasta hoy que se ve el triunfo de esas solicitudes", dijo el abogado a EL TIEMPO.

Así va el caso en la JEP

El general (r) se sometió al tribunal transicional en 2018, pero su entrada tuvo un componente particular: desde el comienzo señaló que no aceptaría responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales.



De hecho, esta posición se ha mantenido en las versiones voluntarias rendidas por Montoya, lo que incluso llevó a que el 30 de septiembre de 2020 las víctimas le pidieran a la JEP expulsar al alto oficial, solicitud que fue negada



(Le puede interesar: JEP rechaza solicitud para expulsar a Mario Montoya y Hernán Mejía)



Sin embargo, Montoya ha sido mencionado por militares de todos los rangos, que lo señalan de haber participado en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.



"Exigían era muertes en combate, y como lo manifestaba en sus programas el comandante del Ejército, eran litros de sangre, tanques de sangre: ‘a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate’. Y los muertos en combate era a como diera lugar”, dijo sobre Montoya ante la JEP el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado en 2019.



Incluso, en la reciente imputación de la jurisdicción por los 'falsos positivos' en el Catatumbo aparecen señalamientos contra Montoya.



(Le puede interesar: Montoya primero guardó silencio ante JEP pero luego decidió responder)



“El general (Mario) Montoya decía puntualmente lo siguiente: (...) Yo necesito ‘muertes en combate, ‘a mí no me sirven las capturas’, eso es algo que siempre decía él, ya después empezó a hablar de litros de sangre”, contó uno de los imputados.



Aunque el general (r) Montoya ha dicho que “no exigió bajas, sino operaciones”, siete comparecientes del subcaso de Catatumbo sostuvieron que el máximo comandante sí lo hizo, y explicaron que a través de comunicaciones personales e incluso de programas radiales fue constante la presión por las muertes.

justicia@eltiempo.com