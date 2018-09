Mario Montoya compareció ante la justicia especial

Cerca de tres horas duró la primera citación del general en retiro Mario Montoya Uribe ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su presunta responsabilidad en ‘falsos positivos’.

Sobre las tres de la tarde se inició la diligencia en la que el general retirado del Ejército llegó junto con sus abogados para comparecer ante el mecanismo.



Primero se dio lectura a un extenso listado con los nombres de algunas de las víctimas de desapariciones extrajudiciales registradas entre 2007 y 2008.



“Podrían ser muchas más las víctimas las que podían estar relacionadas”, dijo la Fiscalía de la justicia transicional en la instalación de la audiencia.



Entre los hechos más destacados y por los cuales es cuestionado el general Montoya Uribe está la operación Orión, que se realizó bajo su comandancia.

Por los hechos, ocurridos en el 2002 en la comuna 13 de Medellín, se documentaron 75 homicidios fuera de combate, casi 100 desaparecidos y 450 detenciones ilegales.



A la diligencia también llegaron representantes de víctimas de personas presentadas como bajas del Ejército en la operación Fénix, en la que murió en un bombardeo en la frontera con Ecuador el jefe de las Farc ‘Raúl Reyes’.



Ayer llegaron a la JEP y se acreditaron como representantes de víctimas por lo menos 10 abogados. Algunos de los familiares de las víctimas llegaron con pancartas y en sus cuellos llevaban colgados cordones con la foto en blanco y negro de sus seres queridos.



“El Ejército presentó el crimen de su hijo como si hubiera sido dado de baja en combate (...) su padre falleció de pena moral”, afirmó una de las funcionarias de la JEP al señalar que este es uno de los casos que reposan en esa jurisdicción.



Sobre las 6:30 de la tarde seguía el reconocimiento de las víctimas, y unos minutos después la audiencia fue suspendida.



Los abogados alcanzaron a plantear durante la diligencia que se tenía que aclarar que el general Montoya no podía responder por línea de mando por todos los casos registrados en el país. De acuerdo con el defensor de Montoya Uribe, por ejemplo, las unidades tácticas menores no hacían parte de los subordinados del general retirado, pues solo rendían cuentas a él las divisiones del Ejército.



Según el abogado John Fernando Vásquez, del equipo de defensa de Montoya, algunos de los casos encajan en esa situación y no deberían ser tenidos en cuenta.



Sin embargo, el abogado Sebastián Escobar, representante de víctimas, dijo que este es un “debate de fondo a la hora de establecer el alcance del reconocimiento de la verdad. Se debe acreditar que los hechos ocurrieron y que el comandante era Mario Montoya”.



JUSTICIA