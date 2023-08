"La presión por “muertes en combate” fue ejercida por el comandante de la Brigada, el general (r) Mario Montoya Uribe y por los comandantes de los distintos batallones, especialmente del Batallón de Infantería No. 4 ´Jorge Eduardo Sánchez´ (BAJES), sobre los miembros de las unidades tácticas a través de los programas radiales", aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al confirmar que le imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y ocho militares más por 130 'falsos positivos’ en el oriente antioqueño.



(De seguro le interesa leer: Mario Montoya es imputado por la JEP por casos de falsos positivos en Antioquia)

En esa línea, la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que la obligación

impuesta por el general (r) Mario Montoya Uribe, como comandante de la IV Brigada del Ejército (2002-2003) a las unidades tácticas de reportarse en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotancados” de sangre fue una orden recurrente.



(Le sugerimos leer: Guerra territorial entre disidencias llevó a la Defensoría del Pueblo a lanzar alerta)



De acuerdo con la JEP, "por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de

extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados", esta justicia especial imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe.



La Sala concluyó que Montoya mintió sobre la producción de bajas pertenecientes a las Farc-EP y se mostró dispuesto a encubrir posibles casos de extralimitación en el uso de la fuerza.

Facebook Twitter Linkedin

Sigue la audiencia en Granada, Antioquia. Foto: JEP

'Te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera'

La JEP citó como ejemplo que Montoya, en rueda de prensa, presentó como "guerrilleros del IX Frente de las Farc-EP a dos niñas y tres jóvenes civiles, que cayeron en una emboscada militar contra un vehículo que conducían dos paramilitares el 9 de marzo de 2002 en San Rafael", Antioquia.



Relató la JEP que, en ausencia de transporte público, los muchachos le habían pedido al paramilitar conocido como ‘Parmenio’ que los llevara a una vereda vecina donde había una fiesta.



A sabiendas de que se trataba de civiles que no participaban en las hostilidades, porque así se lo había reportado claramente el comandante del Batallón a cargo de la operación, el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate.



(De seguro le interesa leer: Cucutá: Ejército de Colombia incautó 3 toneladas de explosivos Anfo de las disidencias)



Cuando el general Montoya se llevaba los cuerpos en un camión, la madre de Erika Castañeda recordó en audiencia pública ante la JEP haberle gritado “te va a hacer falta vida y a mí me va a sobrar para que me compruebes que mi hija es una guerrillera”.

Víctimas fueron sacadas de su casa

La Jurisdicción Especial para la paz documentó un patrón macrocriminal: asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por miembros de la IV Brigada.



De acuerdo con la JEP, fueron tres las modalidades para presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate.



La primera señalaque las víctimas fueron sacadas de sus casas, sus trabajos o fueron interceptadas en los transportes y vías públicas luego de ser señaladas como guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla.



Este fue el caso, entre muchos otros, de Luz Stelly Morales, de 16 años, quien fue

asesinada por tropas de la Batería Atacador 1 luego de ser sacada de su casa en la zona de El Morro, en el municipio de Granada (Antioquia).



(Lo invitamos a leer: Ejército de Colombia destruye maquinaría del Eln que extraía 8.000 gramos de oro al mes)



Luz Stelly fue señalada por una guerrillera desmovilizada del Eln y asesinada por la tropa luego de que su captura fuera rechazada por el comandante de la Batería. “No nos están aceptando esa otra desmovilizada, ya tenemos una, nos toca dar esa baja”.



Concluye la JEP que los crímenes se concentraron en zonas previamente dominadas por grupos insurgentes, a cuyos pobladores se los atacó bajo la premisa de que su convivencia forzada con los grupos guerrilleros era un signo inequívoco de su

lealtad hacia ellos.

Facebook Twitter Linkedin

En Granada, Antioquia, las víctimas exponen sus casos Foto: JEP

Personas vulnerables, otro grupo de víctimas

La segunda modalidad, señala la JEP, corresponde al engaño de personas en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública.



"Se trata en su mayoría de personas habitantes de calle y en algunos casos de trabajadores informales de la central minorista de Medellín", reveló la JEP.



Así ocurrió, el 6 de julio de 2003, cuando miembros del Pelotón Cañón 2 del BAJES,

vestidos de civil, se dirigieron a la central minorista de Medellín “José María Villa”. Allí

llegaron a ofrecerles a cuatro hombres que trabajaban en oficios varios ayudar con una

mudanza a las afueras de Medellín. Los cuatro hombres aceptaron la propuesta

engañosa, fueron conducidos por los militares hasta Granada, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate en el marco de la operación Marcial Norte.



(De seguro le interesa leer: Cuatro hermanos prestan su servicio militar en el batallón Guardía Presidencial)



Un mes después, en agosto de 2003, miembros del mismo pelotón repitieron la práctica, esta vez engañando a seis personas habitantes de calle de Medellín,

que aún se encuentran sin identificar, ofreciéndoles ir a raspar coca. Los seis también fueron asesinados y reportados como bajas en combate en Granada.

Enfermos fueron presentados comoguerrilleros

La tercera modalidad documentada por la JEP es el asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, que estaban puestas fuera de combate.



Un ejemplo de esta modalidad es el asesinato de un combatiente enfermo y en silla de ruedas que aún se encuentra sin identificar.



El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2001, en las inmediaciones de un hospital de campaña de la guerrilla, en el corregimiento de Santa Ana del municipio de Granada.



En el marco de las tres modalidades identificadas, la JEP concluyó que, "las víctimas fueron asesinadas en estado de indefensión, con la intención de presentarlas falsamente como muertas en combate".



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET