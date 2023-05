Este lunes, durante su séptima versión voluntaria ante la JEP, el general (r) Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División del Ejército, se refirió a declaraciones que hace unas semanas hizo el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso señalándolo de ayudar a la expansión del paramilitarismo.



Ramírez afirmó que Mancuso miente y en que él está “indefenso” ante tantas acusaciones en su contra; incluso cuando el magistrado Gustavo Salazar, quien presidió la audiencia, le indicó que además de la declaración del exjefe paramilitar había otros informes que también lo señalaban de apoyar a los 'paras', Quintero respondió: “Estos informes son basados en lo que dice Mancuso pero eso no fue cierto”.

Durante una audiencia única de verdad ante la JEP, el excomandante Mancuso aseguró, entre otras cosas, que los paramilitares secuestraron a Leonor Palmera, hermana del guerrillero 'Simón Trinidad' para presionar a las Farc y que el general Iván Ramírez los ayudó porque llegaron a la zona dos helicópteros militares que los estaban siguiendo y que el oficial supuestamente "se los quitó de encima".



También afirmó que supuestamente una desmovilización de 200 guerrilleros del Epl durante el gobierno de Ernesto Samper fue un montaje de las autodefensas y mandos militares del Urabá y mencionó como parte de la farsa a los generales (r) Iván Ramírez y Leonardo Barrero.



Por eso, el magistrado Salazar le preguntó si tenía conocimiento de estos vínculos del comandante de la Brigada 11, o de nexos entre paramilitares y los generales retirados Leonardo Barrero Gordillo y René Sanabria. Ramírez respondió que quería hablar sobre la falsa desmovilización del Epl e indicó: "Mi participación fue recibirlos, esto fue un acto muy político, nosotros éramos como unos metidos allá. Yo creo que no fue una falsa desmovilización, ahí todos eran guerrilleros", indicó sobre su participación en una tercera desmovilización en octubre de 1996.

General (r) Iván Ramírez Quintero en audiencia de JEP el 29 de mayo de 2023. Foto: Captura de pantalla

Ante esto, el magistrado Salazar le aclaró que el asunto no es si eran guerrilleros o no: "el punto es: ¿quién le responde al país por esa falta de información o por esa complicidad? Si no es usted, ¿quién es? ¿El B2 de la Brigada 11, el comandante de la Brigada 11, el comandante del Batallón Junín, Barrero Gordillo? Ellos tenían que saber", recalcó Salazar, quien añadió que lo que sucedió fue muy grave, “no hubo desmovilización, hubo un cambio de brazalete".

¿Quién le responde al país por esa falta de información o por esa complicidad? Si no es usted (general Iván Ramírez), ¿quién es?: magistrado Gustavo Salazar FACEBOOK

El general (r) insistió en que no sabía esto, y tampoco se pronunció sobre una declaración de Hebert Veloza, alias HH, ante la JEP, en la cual aseguró que un grupo de paramilitares viajó en un helicóptero oficial a la finca Las Tangas.



"¿Cómo es posible, siendo usted experto en inteligencia, que no se haya reportado eso?", preguntó Salazar, ante lo que Ramírez le respondió: "Es muy difícil que una desmovilización completa se vayan todos para la sociedad, pero yo le digo, magistrado, yo no organicé eso, ninguna desmovilización, no tengo responsabilidad con eso".



Salvatore Mancuso en el último día de Audiencia Única de Verdad ante la Jep. Foto: Cuenta oficial de Twitter @JEP_Colombia

El magistrado Salazar insistió sobre la declaración de Mancuso: "¿Por qué Salvatore Mancuso lo señala a usted y a la cúpula de la Brigada 11?", a lo que Ramírez Quintero respondió: "en ninguna parte figura que yo haya dado una orden o que yo haya admitido decir algo sobre esas autodefensas".



En la diligencia de este lunes, la negativa de Ramírez frente a preguntas por actuaciones irregulares de las Convivir y los vínculos de estas con los paramilitares llevaron a un llamado de atención de la magistratura.



Para introducir el tema de las Convivir, el magistrado Salazar presentó declaraciones de Edwin Manuel Tirado Morales, alias el Chuzo, y de Jesús Ignacio Roldán Pérez, 'Monoleche', quienes mencionaron en diligencias judiciales la realización de reuniones entre Ramírez Quintero y Carlos Castaño. La respuesta del general volvió a ser evasiva: “A esa reunión no asistí, digan lo que digan, ¿cómo le ordeno a un comandante de brigada o de batallón que Mancuso va a entrar allá y que tienen que apoyarlo? Jamás lo hice", respondió Ramírez Quintero.

En Santa Marta en donde Hernán Giraldo operaba desde el 77, y desde el 96 estaban las Conviver allá, ¿y usted (general Iván Ramírez) no se enteró?: magistrado Gustavo Salazar FACEBOOK

Frente a esto, el magistrado le llamó la atención y le dijo que no podía abstraerse de esto: “Las Convivir, para los años 95, 96 y 97, son un actor principalísimo y habían sido denunciadas múltiples veces por sus abusos… en Santa Marta las Convivir estaban en cabeza de Hernán Giraldo, en donde era la cabeza de la Primera División ¿y usted no se enteró? En Santa Marta en donde Hernán Giraldo operaba desde el 77, y desde el 96 estaban las Conviver allá, ¿y usted no se enteró?”.



La JEP también cuestionó que el general en retiro quisiera sacar a las Convivir de la discusión.



“Las Convivir no podemos sacarlas de la estrategia de la Primera División porque fueron presentadas por lo menos como redes de informantes y después, en una interpretación absolutamente caprichosa, las convirtieron en servicios especiales de seguridad para darles armas de uso privativo de las fuerzas militares. No se puede sustraer de esa responsabilidad, señor Iván Ramírez Quintero, no puede decir que el B2 era el responsable de las convivir de Córdoba, o el señor Rito Alejo del Río que es el que firma. No podemos desligar las Convivir de esta situación”, cuestionó el magistrado Salazar.



Una vez más, Ramírez insistió en que esto era falso y contestó: “Si eso fuera cierto, alguien tiene que probarme que yo ayudé a expandir el paramilitarismo en el norte de país. Yo terminé mi mandato en el 97 y ahora estoy respondiendo por todas las actividades del paramilitarismo... Yo no ayudé a expandir el paramilitarismo. Lo de las Convivir, que en todas partes había, a mí nunca me informaban eso porque yo no tenía por qué saber quiénes integraban las Convivir, no estaba para que me informaran”.

La diligencia continuó con algunas preguntas sobre unas propiedades de Fidel Castaño que operaban como bases paramilitares. Ramírez Quintero se mantuvo en que no sabía nada y afirmó que no conocía a Castaño.



Por último, antes de suspender esta sesión de versión voluntaria, el magistrado Salazar reiteró que por las pruebas existentes, no hay forma de sustraer la responsabilidad de la Brigada 11 y del Batallón Junín en la falsa desmovilización del Epl y el paso de sus integrantes a las filas paramilitares en 1996.



La versión voluntaria del general (r) Iván Ramírez Quintero continuará el próximo 13 de junio.





