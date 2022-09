Durante aproximadamente tres horas, el general (r) del Ejército Iván Ramírez Quintero asistió a una versión pública ante la JEP por el caso 06, que investiga la victimización de la Unión Patriótica.



Esta fue la cuarta sesión que adelantó la JEP con el general para que respondiera a preguntas como excomandante de inteligencia militar.



#Atención | Durante audiencia pública ante la @JEP_Colombia, el exoficial de inteligencia, general (r) Iván Ramírez Quintero, reveló al procurador delegado, Alonso Pio Fernández, haberse reunido tres veces con el ex paramilitar Salvatore Mancuso. pic.twitter.com/AfuHSRUkMN — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 21, 2022

El turno para preguntar en esta ocasión fue del procurador delegado ante la JEP Alonso Pio Fernández, quien, entre otras cosas, indagó por la relación que hubiera tenido Ramírez con personas como Jorge Humberto Victoria, o los exparamilitares Emiro de Jesús Pereira, Salvatore Mancuso o Francisco Piedrahita.



Al respecto, el general comenzó por decir que a ninguno de los anteriores, menos a Mancuso, los conoció personalmente, y señaló que en los años 80, cuando fue comandante de la Brigada 11, conoció a los tíos del exjefe paramilitar, quienes tenían una concesionaria de vehículo Trooper.



"Ellos (los tíos) estaban en los protocolos de la Brigada 11, asistían a todas las reuniones sociales, pero Mancuso (el exjefe paramilitar) en ese momento no existía, en el '89", contestó.

La diligencia de versión en la JEP del general (r) Iván Ramírez Quintero estuvo dirigida por el magistrado Gustavo Salazar (en la foto, a la izquierda). Foto: JEP

Así conoció a Mancuso

Sobre cómo conoció a Mancuso, Ramírez dijo que fue en una reunión en la Brigada 11 del Ejército: "se celebró una reunión con unas Convivir, esta era la convivir Horizonte", contó.



Esa reunión se hizo en marzo de 1996 porque él, siendo comandante de la División, llegó a la Brigada 11, ubicada en Montería, a pasar revista.



"Él estuvo allí, se trataron puntos de la situación de orden público. Hablamos de la situación del país, él se me acercó y se presentó 'soy fulano de tal y soy el gerente de la Convivir Horizonte', hablamos un momento y no más ", recordó.

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso durante una participación virtual en un evento de la Comisión de la Verdad. Foto de archivo. Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Un segundo encuentro vino más tarde, en el comando de la Cuarta Brigada del Ejército, ubicada en Medellín.



"Cuando salí del comando de la brigada, de la oficina del general Manosalva, afuera estaba Mancuso. Él me saludó y me dijo 'general, cómo está', yo le pregunté qué hacía y me dijo 'es que tengo una cita con el general Manosalva', yo lo vi normal, él no tenía ningún antecedente", contó, diciendo que esto fue también en el primer semestre de 1996.



Finalmente, una tercera reunión con Mancuso fue en Montería, en un restaurante en el que él estaba almorzando con unos ganaderos, con tres personas. "Estábamos almorzando cuando llegó Mancuso ahí a almorzar, él se pasó y nos saludó, se sentó, habló con todos nosotros unos tres minutos y se fue", explicó.



De acuerdo con Ramírez, después de esas tres oportunidades, no volvió a ver a Mancuso, y aclaró que para esos momentos en los que lo vio el exparamilitar no tenía ningún antecedente registrado.

