El presidente de la Comisión de la Verdad emitió este martes un comunicado sobre el paro de este 21 de noviembre en el país, en el cual asegura que esta jornada de protesta es una "gran oportunidad de reflexionar sobre sus grandes problemas estructurales y sobre la tarea pendiente de construir la paz".

El sacerdote Francisco de Roux, quien preside el organismo encargado de esclarecer la verdad del conflicto y de generar conversaciones para la convivencia y la no repetición, dijo que "el Estado debe garantizar la protesta pacífica, sin señalamientos ni pánico" y que, por lo tanto, "no debe hacer eco de los rumores no confirmados sobre injerencias externas en las marchas, y menos aún permitir que grupos de civiles tomen por mano propia lo que reivindican como su derecho a la autodefensa."



Esto, en referencia a los anuncios conocidos por la opinión pública de grupos "antidisturbios" que buscarían asumir funciones que son de la Fuerza Pública.

"En la larga historia de conflicto que ha vivido Colombia, tanto la estigmatización, como la invocación de la autodefensa, han dejado sangre, dolor, lágrimas, y muchas heridas en la legitimidad de las propias instituciones", aseguró De Roux.



Para De Roux, este paro también es "una oportunidad para demostrar que Colombia tiene una democracia madura", así como instituciones que garantizan los derechos humanos y "que la violencia no es necesaria para resolver nuestros problemas estructurales".



Por eso, dijo que "llegó la hora de escucharnos, de dialogar y de encontrar acuerdos que permitan cumplir la promesa de paz con verdad plena, que le hemos hecho a las nuevas generaciones".



En su comunicado, De Roux también dijo que el 21 de noviembre "se expresarán miles de hombres y mujeres, de diversas clases sociales y procedencias, de todas las etnias, tanto de origen urbano como rural, jóvenes y mayores, que aspiran a que se superen la desigualdad y la corrupción, el narcotráfico y la violencia."



Agregó que las manifestaciones se convocaron de manera "legal y pacífica" y que debe mantener ese carácter "para que se escuche la voz de los que claman un mejor vivir y sus palabras no sean ahogadas por el tropel".



"La Comisión de la Verdad, como parte de las instituciones creadas para promover la transición pacífica de Colombia, acoge y celebra la libre expresión de la ciudadanía, convencida de que esta fortalece la democracia y no representa ningún riesgo para las instituciones que escuchan", sentenció el presidente de esa entidad.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com