¿Cómo articular la justicia ordinaria a la justicia transicional?

¿Cómo se puede armonizar mejor la justicia ordinaria con la Justicia Especial para la Paz (JEP)?

Ese fue el tema del segundo panel que se dio este viernes en el foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario sobre la justicia colombiana. El panel fue moderado por la editora de Paz y Justicia de EL TIEMPO, Marisol Gómez.



El primero en intervenir fue Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, quien aseguró que no cree que haya una desarticulación entre la JEP y la justicia ordinaria.



Yesid Reyes, exministro de Justicia, se refirió a la polémica que suscitaron las objeciones de Duque a la JEP y por qué tanta confusión pese a que ya había una sentencia de la Corte Constitucional que explicaba, por ejemplo, el tema de la extradición. "Esas objeciones estaban orientadas a quebrar una de las bases del acuerdo de paz. No es desconocimiento de lo que se estaba haciendo, sino un profundo conocimiento de lo que se estaba haciendo", dijo.



Reyes señaló que en la justicia transicional se necesita un componente de justicia, pero no es el único, ni el más importante. Reyes asegura que el país solo se está enfocando en la JEP y está olvidando los otros tres grandes temas que se pactaron en la Habana, y sobre los que se habla poco, como la reforma rural integral, la participación política, y las drogas. "Allí ha habido muchas cosas, pero todas hacia atrás, porque se está volviendo al glifosato y a perseguir consumidores", criticó Reyes.

​

El tercero en intervenir fue exviceministro de Justicia Rafael Nieto, quien dijo que la JEP tiene unas fallas de legitimidad de origen que afectan a la jurisdicción, como que no se ganó el plebiscito, y no se recogió lo que pedían los líderes del NO. En esas fallas de legitimidad de origen, dice Nieto, hay un desafío grande para el trabajo de la jurisdicción. Pero dijo que la JEP no está construyendo esa legitimidad ya que "está sufriendo los problemas de la justicia ordinaria" porque tiene problemas de clientelismo, burocracia y corrupción".



Señaló que parte de esa falla de legitimidad de origen es que surgen iniciativas como la que buscan un referendo y una derogación de la JEP, voces que, a su juicio, crecen a raíz de la sensación de que no se pueda reformar lo que JEP y de que si se hacen reformas, la Corte Constitucional las va a tumbar.



También dijo que en la JEP debe haber decisiones apegadas al derecho y no con una interpretación amplia. "El papel final de la JEP es hacer justicia, no asegurar la paz".



Finalmente, Nieto criticó que la Corte Constitucional "ha venido reemplazando al legislador en el ejercicio de sus funciones, y asumiendo decisiones de carácter político, arropada en la idea de que son decisiones de carácter constitucional". Incluso, dijo, los gobiernos postulan a magistrados sabiendo que el último escalón de las decisiones políticas "será la Corte Constitucional", afirmó.



Uprimny replicó lo dicho por Nieto y señaló que no cree que en el resultado del plebiscito y la legitimación de la JEP haya habido trampa, porque finalmente el acuerdo fue revisado por la Corte Constitucional, y fue refrendado por el Congreso que es el órgano que representa a la ciudadanía. "Es muy difícil que cada vez que uno habla de temas de paz parta de la base de que esto es ilegítimo. Aunque estoy de acuerdo en que hay un déficit democrático de origen que implica ciertas particularidades de la JEP", señaló.



También dijo que no es cierto que la JEP no tenga nada que ver con mantener la paz, pues precisamente una de sus funciones es "lograr una paz estable y duradera".



JUSTICIA