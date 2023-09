Pasadas las 8 de la mañana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezó la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección a comparecientes forzosos, es decir, a quienes se acogieron al acuerdo de paz en 2016.



(Puede ver: Asesinato de ex-Farc: Fiscalía y Comisionado de paz, a dar explicaciones a la JEP)

La cita cuenta con la presencia de varias entidades, entre las que se destacan Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz que se conectó de manera virtual, la vicefiscal Martha Mancera, y la directora de la dependencia encargada de la implementación del acuerdo de paz, Gloria Cuartas.



Los magistrados Raúl Sánchez y Reinere de los Ángeles Jaramillo, que dirigen la audiencia, son integrantes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) de la JEP. Ambos hicieron la presentación respectiva y dijeron que el tema central son cuáles garantías se han brindado para la protección de los comparecientes forzosos.



(Le dejamos: Revelan graves retrasos en investigaciones por 'falsos positivos' del Batallón La Popa)

Facebook Twitter Linkedin

Homicidio de exFarc, desmovilizados Foto: Joaquín Sarmiento. AFP y Jaiver Nieto. EL TIEMPO

Después de ello tomó la palabra el comisionado Danilo Rueda, quien explicó que desde el 8 de agosto de 2022, una de las prioridades fue la reactivación del mecanismo que propiciaría la discusión del desmantelamiento de estructuras criminales, las cuales se han construido con consensos en las regiones.



"La Fiscalía dará fe de la construcción de consensos en medio de las diferencias. No hemos ahorrado un solo esfuerzo, un solo día en reconocer que el acuerdo de paz del Teatro Colón es la columna vertebral de la política de paz", aseguró el funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

En la audiencia, en la que recalcó que no pudo ir presencialmente porque está a punto de reunirse con voceros de un grupo ilegal en aras de llegar a la paz, Rueda invitó a trabajar con más entidades este tema, recalcando que este situación en contra de los firmantes viene desde muchos años atrás.



Gloria Cuartas, por su parte, presentó los antecedentes y las hojas de ruta del Gobierno para proteger a los firmantes, así como de la recuperación de confianza entre las comunidades y el Estado.



(Le dejamos: Procuraduría pide imputar a Farc por esclavitud y tortura en medio de secuestros)



"Yo quiero valorar en esta audiencia que sin el proceso de los defensores de derechos humanos, sin el rol de la sociedad civil, primero porque no es una contraparte, es una parte fundamental para que podamos entender que la protección a la vida, las garantías de líderes sociales, el rol de este gobierno en la protección de firmantes y de la búsqueda de la paz, no era igual en los anteriores gobiernos, por eso la gran decisión del presidente Gustavo Petro fue el rol de la sociedad civil".



Luego de ella tomará la palabra la vicefiscal general, Martha Mancera, para cerrar con comentarios de los voceros de las Farc, entre quienes está Rodrigo Londoño, exjefe de esa guerrilla, y el Ministerio Público.

Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: