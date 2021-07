La directiva que permite a la Fiscalía imputar a comparecientes de la JEP

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) le solicitó a la Fiscalía General que le impute cargos al excomandante del Ejército, general en retiro, Mario Montoya por su presunta responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’.

La petición tiene como fundamento la directiva 005 que suscribió el fiscal general, Francisco Barbosa, el 16 de julio sobre el alcance de las actuaciones que la entidad puede realizar frente a miembros del Ejército y la extinta guerrilla de las Farc, que son comparecientes forzosos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



De acuerdo con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en este tipo de casos la justicia ordinaria puede seguir con las investigaciones frente a delitos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1.° de diciembre de 2016, siempre que no tome decisiones de fondo. Es decir, se puede imputar cargos, pero no ordenar capturas o dictar medidas de aseguramiento, entre otros.



Este asunto era objeto de polémica entre los representantes de víctimas, dado que la Fiscalía que lideraba Fabio Espitia emitió la circular 003 de 2019, la cual señalaba que el ente investigador mantenía la competencia de los casos hasta tres meses antes de que la JEP anunciara que emitiría la resolución de conclusiones sobre los mismos, pero impedía realizar asuntos como la práctica de pruebas, citaciones, imputaciones, archivos, interrogatorios o toma de testimonios, entre otros.

Las nuevas reglas

En la nueva circular se asegura que “es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que son de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido”.



La normativa señala que no se pueden hacer actuaciones que pertenezcan a la etapa de juzgamiento. Y asegura que, en esos mismos expedientes, que cursen bajo ley 600 de 2000, se podrán adelantar la etapa previa hasta la calificación del mérito del sumario.



Para los procesos que cursan bajo la Ley 906 de 2004, la Fiscalía podrá adelantar cualquier etapa previa a la radicación del escrito de acusación, que es cuando empieza la fase de juicio. En ese sentido, podrán imputar cargos, pero sin expedir órdenes de captura ni pedir medida de aseguramiento. Si el procesado no comparece, el fiscal realizará un informe para ser comunicado a la JEP.



Para los representantes de víctimas, la anterior circular, en la práctica, paralizaba el avance de los procesos en la justicia ordinaria. Según Sebastián Escobar, abogado del Colectivo, fue esa circular la que se usó como argumento para no llamar a imputación de cargos al general (r) Mario Montoya, quien es investigado desde 2016 por casos de ejecuciones extrajudiciales.



“La Fiscalía Delegada se había negado a continuar con la investigación y con la realización de esta diligencia argumentando, sobre todo, que la circular 003 prohibía hacer esas actuaciones en las investigaciones de comparecientes forzosos de la jurisdicción”, dijo Escobar.



Sobre este asunto, Juana Acosta, profesora de la Universidad de la Sabana y una de las coordinadoras del Observatorio de la JEP, indicó que esa circular estaba limitando las actuaciones que podía adelantar la Fiscalía mas no la suspensión o parálisis de las investigaciones y destacó la expedición de la circular 005 de 2021, que reemplazó la 003, hace una interpretación más adecuada de la ley y la jurisprudencia, que soluciona los posibles problemas que se habían creado sobre las investigaciones relacionadas con el conflicto.

Para el Cajar, la anterior circular había paralizado la actividad de la Fiscalía en los casos por los crímenes del humorista Jaime Garzón; de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado o el holocausto del Palacio de Justicia, dado que algunos de los involucrados se acogieron a la JEP.



