Fiscal plantea dudas tras revisión de la ley estatutaria de la JEP

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envío una carta el jueves al presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, tras los anuncios que realizó en días recientes ese alto tribunal en relación con la revisión a la ley estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción especial para la paz.



En su mensaje, Martínez le manifiesta a Linares su preocupación en relación con que el comunicado emitido por la Corte tras la revisión a la ley señala que el ente investigador no podrá ordenar "la citación a la practica de diligencias judiciales".



Esto, dice el Fiscal, deja "maniatada completamente la actividad investigativa".

Y argumenta también que con el objeto de garantizar el ejercicio permanente de jurisdicción sobre las conductas cometidas durante el conflicto armado, "desde el acuerdo de paz se estableció que la Fiscalía solo perdería competencia sobre las mismas con ocasión de la expedición de la resolución de conclusiones por parte de la JEP".



Martínez advierte que "de ser cierto" que la facultad de investigación permanece de forma "meramente nominal" en cabeza de la Fiscalía, entonces, "tal limitación podría dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional en el país".



El Fiscal general, en otro punto de su carta, manifiesta su preocupación de que además se limite al ente para investigar penalmente los crímenes graves. Señaló que durante la discusión en el Congreso insistió en que a partir del "principio de selección" no debía ser posible la renuncia "a la acción penal respecto de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los actores del conflicto, con apego a los compromisos internacionales contraídos por Colombia".



Y el Congreso dispuso en la ley que "en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables".



El Fiscal señala que al parecer la Corte condicionó esta disposición al señalar que "en el sentido de que se refiere exclusivamente a aquellos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, los cuales podrán ser atribuidos a los máximos responsables".



Sobre este punto, Martínez se pregunta si "¿es posible renunciar a la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra que no han sido cometidos de manera sistemática?" o si "¿podría interpretarse que con el mero juzgamiento de los máximos responsables quedan liberados de responsabilidad penal los demás agentes del conflicto que no ostenten dicha condición".



En cuanto a los procesos de extradición, el Fiscal señaló que le preocupa que un nuevo pronunciamiento de lugar a que se sustraiga a Colombia "de la posibilidad de materializar circulares rojas de Interpol, en el marco de la lucha global contra el crimen", o "se asuma que la extradición le impide al Estado colombiano investigar y juzgar a lo reinsertados extraditables, no obstante la existencia de profusa experiencia que ha demostrado que el juzgamiento en el exterior no es incompatible con el juzgamiento en el país".



Martínez también dice que pareciera que el pronunciamiento de la Corte declara inconstitucional la expresión "todos" cuando se hace referencia a que los reincidentes en delitos pierden todos los beneficios.



"En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación estima necesario dilucidar si de conformidad con lo anterior, un beneficiario del sistema que comete nuevos delitos puede seguir recibiendo los derechos, beneficios, tratamientos especiales y garantías de la JEP", dice la carta.



Justicia y ELTIEMPO.COM

Lea la carta del fiscal completa a continuación: