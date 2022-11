Tras expedir la resolución de conclusiones en el caso 01 por secuestros cometidos por las Farc, que es la antesala a la primera condena contra la exguerrilla en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el presidente de esa jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, habló con EL TIEMPO.



Vidal explicó los procesos que siguen y el espacio que tendrán las víctimas para plantear sus inconformidades ante el Tribunal de Paz, que en seis meses debe emitir la sentencia.



¿Qué viene tras esta resolución de conclusiones?

Lo que sigue es que se abre el juicio de correspondencia, en donde a ellos se les va a imponer la sanción y con eso ya termina el proceso con una sentencia. El proceso pasa al tribunal (de paz), en donde se les impone una sanción y con eso termina el proceso en lo que respecta a este caso.



En cuanto a la reparación, ¿cómo será esa sentencia?



La facultad de la Sección (de primera instancia) es definir el contenido definitivo e la sanción, sus condiciones, características, tiempos. Nos toca también supervisar el cumplimiento de esa sanción por el tiempo de su duración, que es hasta 8 años.



Entonces esa sanción tiene dos elementos, uno que es una restricción de derechos que la ley advierte que no es el establecimiento carcelario, no van a estar privados de su libertad, pero van a tener unas restricciones que se traducen, según la ley, en que van a estar viviendo en unos lugares delimitados y tienen un sistema de monitoreo que lo hace las Naciones Unidas.



Por otro lado está el tema de las labores que tienen que hacer, ahí vienen unas propuestas en la resolución de conclusiones, que resultan de propuestas que dijeron los comparecientes, que hicieron las víctimas, todo eso lo vamos a tener en cuenta. Nosotros en la Jurisdicción hemos armado una cosa que se llama el Sistema Restaurativo, que es un arreglo institucional entre la JEP, el gobierno nacional y las Naciones Unidas para hacer esos proyectos de reparación. El primero en el que hemos trabajado mucho es un proyecto de educación y manejo del riesgo de minas antipersonal en el país.

Esta resolución de conclusiones vincula a los siete últimos integrantes del Secretariado, pero en la JEP hay más de 9.000 exmiembros de las Farc sometidos, ¿qué va a pasar con todas esas otras personas?

En la JEP se hacen dos tipos de cosas, por un lado, administramos la amnistía, la más amplia que le fue posible al gobierno: la mayoría de esos están amnistiados o en proceso de amnistía, que la consecuencia es que tienen que cumplir las obligaciones del acuerdo, no pueden volver a tomar las armas, pero están en libertad y haciendo sus vidas. El 90 por ciento de estas personas tiene el destino de la amnistía.



Pero la otra cosa que se hace en la JEP, que es a la que corresponde a esta resolución de conclusiones, es juzgar los delitos no amnistiables. Nosotros no juzgamos a todo el mundo sino sólo los crímenes más graves, y dentro de esos, a los máximos responsables. En esta resolución se investigaron más de 20.000 secuestros y a los máximos responsables, es decir, a los miembros del antiguo y último Secretariado de las Farc. Con eso se logra el reconocimiento que ellos hacen de su responsabilidad en ese crimen. Este caso se va a extender también a las personas que tuvieron mando en las Farc, algunos cientos de ellos más, pero los otros nueve mil y tantos van a ir por la vía de la amnistía y eso también está en proceso.



Se intenta es que en poco tiempo, unos 2 o 3 años, ya se cierren la totalidad de las investigaciones sobre crímenes graves para las Farc FACEBOOK

TWITTER

Este es el primer caso para Farc en el que serán juzgados, pero ellos también están en otros casos, ¿cómo van esos otros procesos?

De hecho en casi todos los casos de la JEP se investiga a las Farc, lo que va a venir es una cadena de resoluciones de conclusiones en las que se van a especificar todos estos elementos de los crímenes más graves. Por ejemplo, destaco el ‘caso sombrilla’ de Farc, la idea es que allí se investigan todos los crímenes no amnistiables de las Farc y tiene una finalidad también muy importante, que es que el proceso ante la JEP no eterno y se intenta es que en poco tiempo, unos 2 o 3 años, ya se cierren la totalidad de las investigaciones sobre crímenes graves para las Farc y estas personas pueden saldar de manera definitiva su deuda con la justicia.



Algunas víctimas ya manifestaron su inconformidad por la resolución de conclusiones y las propuestas de sanción reparadora hechas, ¿qué decirles a esas víctimas?

La satisfacción de las víctimas con las decisiones es una cuestión bastante compleja, hay que entender que el daño que se le produjo a las víctimas es de aquellos que se consideran daños irremediables y que todo lo que nosotros estamos tratando de hacer es contribuir a esa reparación, pero sabemos que de alguna manera el país siempre va a quedar en deuda con esas víctimas, entonces es un asunto muy delicado.



Frente a eso lo que ha podido hacer la JEP y el diseño de los acuerdos (de paz) es que las víctimas tienen que tener una ocasión de participación y la han tenido, tal vez el ejemplo más importante es la audiencia de reconocimiento, pero ahorita en el proceso ante el Tribunal hay nuevos escenarios de debates en los que las víctimas pueden participar y expresar esa inconformidad.



Estas inconformidades van a ser tenidas en cuenta por el Tribunal y por eso es lo que hoy aparece en la resolución de conclusión son propuestas, pero la definición de lo que va a ser la sanción va a aparecer en la sentencia de primera instancia del Tribunal y eso está en el próximo futuro, estamos hablando en el lapso de los próximos seis meses emitiendo una sentencia en la que va a haber ocasión para que las víctimas vuelvan a poner esos desacuerdos y objeciones que tienen respecto a los proyectos.

¿Algo más que destacaría sobre este paso que dio la JEP?

Aquí hay un esfuerzo muy grande de investigación que ha conducido a un resultado sumamente importante, que es el reconocimiento del Secretariado, que es una de las garantías fundamentales de no repetición, que el grupo de antiguos líderes de las Farc hayan reconocido su responsabilidad ante el país y haya pedido perdón a las víctimas ha sido un mensaje contundente al conjunto de los antiguos miembros de las Farc, y eso garantiza la estabilidad en los acuerdos, es así como funciona un proceso de paz que pasa por la justicia.



