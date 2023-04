Luego de que en diciembre de 2022 la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expidió una resolución de conclusiones contra 12 de los 15 imputados por ‘falsos positivos’ en Cesar, este miércoles la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz de la JEP informó que asumió la competencia del subcaso Costa Caribe, Batallón La Popa, para la imposición de las sanciones.



Las familias de víctimas han reclamado sanciones judiciales ejemplares contra el Ejército.

El estudio por parte de la Sección de la Resolución de Conclusiones No. 3 de 2022 conducirá a la sentencia y sanción propia contra los 12 exintegrantes del Ejército que reconocieron su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que les fueron imputados.



Durante esta etapa se dará especial importancia a la participación de las víctimas en el componente reparador y restaurador de las sanciones propias, que son el tipo de sanción que impone la JEP a quienes reconocen su responsabilidad y que implican la restricción de la libertad no carcelaria por entre 5 y 8 años y la realización de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR).

Quiénes serán sancionados

Teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, excomandante del pelotón Trueno del Batallón La Popa. Foto: JEP

En el subcaso Costa Caribe el Tribunal para la Paz de la JEP conocerá los casos del mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, quien fue comandante de batería y oficial de operaciones vinculado al Batallón de Artillería No. 2 La Popa; el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, quien fue responsable de la sección de operaciones y segundo comandante del batallón.



Así mismo, los casos de los sargentos primero (r) Efraín Andrade Perea, quien estuvo al frente de la Sección Segunda, y Manuel Valentín Padilla Espitia, agente de inteligencia externa de la Sección de Inteligencia; y el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, quien, además de haber sido comandante de batería, fue comandante del grupo especial Trueno de este batallón.



Así mismo, se estudiará el expediente contra el subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía, quien comandó varios pelotones, incluido Zarpazo; al sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda Quintero, quien fue comandante de pelotón; al subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez, quien fue comandante de un pelotón de soldados regulares; al cabo tercero (r) Elkin Rojas, quien fue comandante de escuadra; y a los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, quien fue parte del pelotón Albardón 3; y a Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra, quienes fueron integrantes del grupo especial Zarpazo.



Es de recordar que en su resolución de conclusiones, la Sala de Reconocimiento de la JEP identificó dos patrones de macrocriminalidad ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005, cuando uniformados vinculados al Batallón La Popa cometieron 135 asesinatos y desapariciones forzadas, entre los que se incluyen víctimas de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.

