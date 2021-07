‘Falsos positivos’: por qué fueron imputados 10 militares y un civil

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló, por primera vez, que los 'falsos positivos' fueron el resultado de una política institucional de incentivos y de 'body count' (conteo de cuerpos) que ejerció múltiples presiones hacia los integrantes del Ejército.



Así lo indicó la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en un auto de 284 páginas, que obedece a hechos ocurridos entre 2007 y 2008 y que son atribuibles a la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y al Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula

Santander” (BISAN).



En el auto, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, nueve militares y un civil por 120 crímenes y 24 desapariciones forzadas. ¿Quiénes son y por qué fueron imputados?

El general Paulino Coronado Gámez

General Paulino Coronado Foto: EL TIEMPO

El brigadier general Paulino Coronado Gámez fue imputado como autor, por omisión, de crímenes de guerra, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, conductas que también constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas.



El general Coronado Gámez lideró entre el 27 de noviembre de 2006 y el 29 de noviembre de 2008 la Brigada 30 del Ejército.



Según la JEP, "existen bases suficientes para entender que coronado Gámez , dada su posición jerárquica en esta unidad militar y teniendo en cuenta el mando ejercido sobre el Bisan y la Brigada Móvil 15, deliberadamente incumplió el deber de evitar la perpetración de los crímenes que en la presente providencia se han imputado a los demás comparecientes, cometidos entre diciembre de 2007 y agosto de 2008".



El general Coronado debe responder por la muerte de 55 víctimas. El auto habla de 31 crímenes de guerra imputables en su caso, de los cuales 11 víctimas fueron ejecutados por integrantes de la Bisan y 20 por parte de la Brigada Móvil 15, así como de 24 casos de desaparición forzada.



Según la JEP, el general Coronado "tenía el deber jurídico de impedir que los miembros de las unidades militares bajo su mando desaparecieran y asesinaran personas o,

en otras palabras, que incurrieran en conductas constitutivas de crímenes de guerra o de lesa humanidad. La posición de garante de Coronado se fundamenta entonces, en primer lugar, en los deberes propios de los comandantes militares, según el DIH y el ordenamiento constitucional colombiano".



Coronado Gámez, dijo la JEP, "era responsable al fungir como comandante de la Brigada 30. Era responsable del área donde miembros del BISAN y la BRIM15 cometieron las conductas calificadas en esta providencia como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad".



Cabe precisar que la Brigada 30 tiene jurisdicción el sur del Cesar (municipios de Aguachica, Gamarra, González, Río de Oro, San Martín y San Alberto) y Norte de Santander (a excepción de los municipios de Cáchira y La Esperanza, que son de

jurisdicción de la Brigada 5).



Por tanto, ambas unidades operaban en zonas que se encontraban bajo la jurisdicción de la Brigada 30, con independencia, dice la JEP, de su adscripción orgánica.



En ese sentido, aunque Coronado dijo a la justicia especial que esas unidades eran competencia de otro oficial, en la decisión se dice que el general "no solo tenía mando sobre dichas unidades formalmente hablando, sino que también ejercía sobre ellas mando y control efectivo, lo que le proporcionaba la posibilidad de cumplir con el deber de evitar los crímenes".



"Paulino Coronado se enteró de la comisión de asesinatos de civiles, con el fin de ser

presentados como bajas en combate, mediante las denuncias hechas por la comunidad del Catatumbo. Sin embargo, en vez de tomar medidas necesarias y razonables para impedir que se siguieran cometiendo estos crímenes, no les dio credibilidad a dichas denuncias y se preocupó más bien por preservar la imagen del

Ejército", dijo la JEP.



El general Coronado no tiene condena en la justicia ordinaria. Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron que el alto oficial no ha tenido imputación alguna en la Fiscalía.

Integrantes de la Brigada Móvil 15

La JEP imputó a siete mandos de la Brigada Móvil 15 que, entre 2007 y 2008, habrían cometido 76 crímenes de lesa humanidad (asesinato) y de guerra (homicidio en persona protegida), así como 12 casos de desaparición forzada.

Coronel Santiago Herrera Fajardo

El coronel Santiago Herrera Fajardo fue comandante de la Brigada Móvil 15 entre el 14 de septiembre de 2006 y el 13 de diciembre de 2007. El oficial ha sido vinculado en la justicia ordinaria a 12 procesos penales por 13 víctimas, en hechos ocurridos en 2007 en Norte de Santander.



No obstante, para la JEP hay evidencia que lo relaciona con 43 víctimas que fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre enero y noviembre de 2007, y frente a una víctima adicional que el 6 de octubre de 2007 logró escapar con vida después de haber sido retenida y herida por miembros de la BRIM 15, para un total de 44 víctimas.



Por esa razón, le imputó cargos por 44 crímenes de guerra de homicidio en persona protegida.



Herrera aceptó en la JEP haber instigado a personal bajo su mando para presentar bajas en combate y reconoció que la presión era constante y que se realizaba a través de los programas de radio que él lideraba diariamente como comandante de la brigada.



"Herrera reconoció que, como parte de esta presión por resultados, implementó la política de premios y recompensas existentes en el Ejército, favoreciendo siempre

a los miembros de las unidades que presentaban bajas en combate. Pero, además, la presión ejercida por Herrera estuvo acompañada de amenazas de retiro del servicio activo a quien no cumpliera con dichas exigencias".



A esto se suma que el coronel "realizó cambios y alteraciones en la línea de

mando y el estado mayor de la brigada, con el fin de contar con personas de confianza para llevar a cabo conjuntamente estas actividades delictivas. Dos miembros del Estado Mayor de la BRIM15".



"Santiago Herrera no se limitó a dar órdenes para que individuos anónimos bajo su autoridad cometieran los crímenes. El compareciente atribuyó funciones, realizó nombramientos y dio instrucciones, las cuales, en algunas ocasiones fueron generales, pero en otras fueron muy precisas, con el fin de repetir una y otra vez el mismo modus operandi y así consolidar el patrón criminal. Su involucramiento en las actuaciones de la tropa en el terreno se evidencia, además, en los programas de radio revisados por

la Sala, a partir de los cuales es posible afirmar que él hacía seguimiento de los movimientos de las unidades militares menores".



La JEP dijo que no solo el alto oficial sabía lo que sucedía, sino que "quiso" que así siguiera ocurriendo y que delegaba en sus subordinados, como el coronel Rubén Darío Castro y el coronel Gabriel de Jesús Amado, funciones.



"Herrera sabía perfectamente de la existencia reiterada de esta práctica o patrón criminal; siempre fue consciente de que durante el año 2007 miembros de la BRIM15

asesinaron civiles para simular bajas en combate y de esta manera aumentar los indicadores de eficiencia de dicha unidad militar. Asimismo, él sabía que ninguno de estos crímenes era casual y que más bien hacían parte de un plan criminal, organizado y coordinado al interior de la brigada por él mismo", dice la imputación.

Coronel Rubén Darío Castro

El coronel Rubén Darío Castro fue jefe de operaciones (B3) del 1 de diciembre de 2005 al 30 de septiembre de 2006; jefe de Estado Mayor del 25 octubre de 2006 al 18 de diciembre de 2007 y comandante de la brigada del 19 de diciembre de 2007 al 14 de noviembre de 2008.



Su imputación se da, en total, por 59 homicidios, más el caso del sobreviviente, así como 48 crímenes de guerra de homicidio en persona protegida. Según la JEP, el oficial firmó documentos para legalizar 'falsos positivos', no realizó las investigaciones respectivas, autorizó el pago de supuestas recompensas y no realizó controles para evitar que las situaciones irregulares siguieran ocurriendo.



La JEP dijo que Castro estuvo en una reunión de junio de 2017 en la que la comunidad denunció casos y reseñó que uno de sus asistentes, Wilfredo Durán, fue presentado como baja en combate un mes después, ante lo cual el oficial se limitó a informar a sus superiores.



"La Sala encuentra que la actitud asumida por Castro no fue inocente ni neutral. Esta actitud pasiva de quien fuera el segundo comandante de la brigada constituye un aporte esencial, realizado con pleno conocimiento del efecto que tendría. Por esta razón, se trató de una conducta dolosa (...) él mismo señaló que conoció irregularidades que podrían derivar en encubrimientos de operaciones ilegítimas, así como conoció las denuncias sobre las prácticas delictivas de miembros de la BRIM15, sin hacer nada al respecto. Más aún, continuó revistiendo de legalidad documentos operacionales".



"Castro Gómez participó en hechos que responden a las dos modalidades del patrón criminal descritas en esta providencia, lo que permite afirmar que actuó con plena conciencia de la existencia del ataque contra la población civil, así como de su alcance (generalidad) y grado de organización (sistematicidad). Castro conocía el modus operandi, así como su realización reiterada. Sabía que para esto se utilizaban recursos públicos, destinados al pago de armas, así como de supuestos informantes y

reclutadores", dijo la JEP.



"Fue consciente, además, del cambio de modalidad y que, por ende, se asesinarían personas de otros lugares del país y que esto se haría de tal manera que no fuera posible identificar la identidad de las víctimas. Asimismo, Castro Gómez sabía que ninguno de estos crímenes era casual y que más bien hacían parte de un plan criminal, organizado y coordinado al interior de la BRIM 15, en el cual él cumplía un rol esencial, dada su posición como segundo comandante y, posteriormente, como comandante".

Gabriel de Jesús Rincón Amado

Audiencia por falsos positivos contra el coronel Rincón Amado Foto: JEP

El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado fue miembro del Estado Mayor de dicha unidad entre el 20 de noviembre de 2006 y el 7 de noviembre de 2008.



Para la Sala, el oficial, quien fue condenado la justicia ordinaria a 46 años de prisión por los 'falsos positivos" de cinco jóvenes del caso Soacha, aportó de manera voluntaria a la "implementación de un plan criminal, cuya finalidad era el asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combate".



Rincón Amado, quien tiene otra condena más en la justicia ordinaria para un total de seis víctimas, deberá responder por las 75 víctimas de asesinato y por una más que logró escapar. Por esa razón, la JEP le imputó cargos por 64 crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y por doce casos de desaparición forzada.



La imputación realizada al coronel Rincón tuvo en cuenta los aportes de verdad realizados por él mismo en el sentido de que sí había una presión constante para que se presentaran bajas en combate para mejorar los resultados operacionales, incluyendo en la Brigada Móvil 15 promesas de viaje, concretamente al Sinaí, a quiénes hicieran más bajas.



Rincón confesó que actuó como “instigador” ya que él igualmente era instigado por resultados, a través de mensajes radiales diarios. "Estos aportes no fueron inocentes o neutrales; es decir, fueron medidas implementadas con pleno conocimiento del efecto que tendrían y precisamente con el objetivo de aumentar ilegítimamente las estadísticas sobre resultados operacionales".



"Tanto el conocimiento de Rincón Amado sobre estos asesinatos y la relación que estos

tenían con la presión que se ejercía en la BRIM15 para que se aumentara el número de bajas en combate reportadas, así como su voluntad de contribuir a esta práctica criminal, se corroboran con la explicación que él mismo dio sobre las razones por las que no denunció estos crímenes: 'no las denuncié era para poder decirle a los comandantes que nos están exigiendo acá que se estaba dando una unidad eficiente y que estaba siendo altamente efectiva en la consecución de resultados operacionales'".



En ese sentido, dijo la JEP, el coronel Rincón Amado sabía de antemano que se iban a asesinar civiles, autorizaba la operación respectiva, le indicaba al comandante responsable cómo debía hacer la operación dando indicaciones precisas tácticas para poder simular el combate. "Incluso, algunos miembros de la BRIM15 afirmaron haber recibido la orden directa de ejecutar a las víctimas", dice la imputación.



A esto se suma, señaló la JEP, que el oficial contribuyó al encubrimiento de estos asesinatos y que confesó haber enviado las armas utilizadas para simular el

combate.



"La presión por resultados con plena consciencia de su contenido y efectos criminales, así como el haber autorizado operaciones sabiendo que se asesinarían civiles, sumado a los lineamientos operacionales que en cada caso proporcionó y las

actividades realizadas por él mismo para encubrir los asesinatos, constituyen aportes esenciales y revelan el rol fundamental que Rincón Amado cumplió en la articulación e implementación de un plan criminal que condujo a la muerte de todas las personas aquí mencionadas".



Sobre las desapariciones imputadas, la Jurisdicción Especial para la Paz señaló que se trata de casos que obedecen a la segunda modalidad del patrón criminal encontrado en la región de El Catatumbo, consistente en llevar hasta esa región víctimas de distintos lugares del país.



En este punto, la JEP hizo referencia a la reunión en Ocaña en junio de 2007 en la que la comunidad y ONGs denunciaron casos de asesinatos de personas que no eran criminales de la zona, por lo cual el coronel Rincón" habría ordenado no seguir asesinando personas de la región, lo cual habría tenido como consecuencia que se trajeran víctimas de otros lugares".



"Rincón Amado actuó con plena conciencia de la existencia del ataque contra la población civil, así como de su alcance (generalidad) y grado de organización (sistematicidad)", dijo la JEP.

Capitán Daladier Rivera Jácome

El capitán Daladier Rivera Jácome fue miembro de la BRIM15 entre el 28 de octubre de 2005 y el 22 de noviembre de 2007. Allí fue comandante del Grupo Especial Espada y el de jefe de la Central de Inteligencia de Ocaña (Cioca).



En la justicia ordinaria tenía 12 procesos por 'falsos positivos' ocurridos durante su vinculación al Batallón de Contraguerrillas No. 46 “Héroes de Saraguro”, Batallón de Infantería No. 14 “Antonio Ricaurte” y la BRIM15.



El 19 de noviembre de 2018, el capitán Rivera Jácome confesó su participación en 14 hechos de muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate al interior de la BRIM15 y en dos hechos más ocurridos con anterioridad en otras unidades

militares.



La JEP asegura que es responsable por 43 víctimas, asesinadas y presentadas como bajas en combate entre enero y noviembre de 2007, así como por una víctima que fue retenida, pero logró escapar con vida, para un total de 44 víctimas.



La JEP dijo que Rivera Jácome intervino tanto en la organización como en la ejecución de las operaciones que llevaron a la muerte de las víctimas; en otras suscribió el anexo de inteligencia fraudulento que respaldaba la operación e incluso proporcionó el arma que se plantó a la víctima, con el fin de simular el combate, en el que supuestamente se produjo la baja; y, en otros casos, con igual finalidad, se utilizaron armas proporcionadas con anterioridad por él mismo.



Daladier Rivera Jácome, " al ser comandante del grupo Especial Espada y jefe de la

CIOCA, participó decisivamente en la primera modalidad del patrón criminal reconstruido en esta providencia. Esto permite afirmar que actuó con plena conciencia de la existencia del ataque contra la población civil, así como de su alcance (generalidad) y grado de organización (sistematicidad). El compareciente sabía que se trataba de una práctica que no solo se daba en esta brigada, pues él mismo había

participado de hechos de esta clase con anterioridad", dice la imputación.



"Con la entrega de las armas de la caleta y la gestión de recursos para la obtención de otro tanto en el mercado negro, contribuyó voluntariamente en este sentido, sabiendo que para la implementación del plan criminal se utilizaban recursos públicos, ya que esto dependía en buena parte de él mismo. Adicionalmente, era consciente del

tipo de organización y coordinación logística que esto suponía, pues su papel, como B2 de la brigada, era indispensable para el encubrimiento de los homicidios y, tal vez más importante, para hacerlos pasar como supuestas bajas legítimas", agrega la JEP.



"Él tenía, adicionalmente, interés directo en el aumento aparente de las estadísticas

de resultados operacionales, dado que también fue objeto de presiones en este sentido, de manera que sabía que la BRIM15 necesitaba presentar más resultados y que la forma en que lo estaba haciendo era mediante la perpetración de homicidios contra civiles", señaló la justicia especial.



Rafael Antonio Urbano Muñoz

Rafael Antonio Urbano Muñoz fue miembro de la BRIM15 entre los años 2006 y 2007 con el rango de sargento segundo. Llegó a esta brigada como comandante de sección en una compañía y pasó de ser comandante de sección a agente de control.



Fue vinculado a cuatro procesos en la jurisdicción penal ordinaria y ante la JEP aceptó haber intervenido en ocho hechos: seis cometidos en 2007 por miembros de la BRIM15, aunque uno de ellos fue perpetrado en el sur del departamento de

Bolívar, mientras que dos más fueron cometidos en 2008 por miembros del Batallón Bolívar de Tunja, al cual Urbano perteneció con posterioridad.



La JEP le imputó cuatro cargos de crimen de guerra de homicidio en persona protegida como cómplice, en referencia a los casos de Ariel Jaime Arias, Luis Antonio Sánchez Guerrero, Jair Julio Vega y Adinael Arias Cárdenas, cometidos en 2007.



En tres de esos casos, según su confesión, Urbano se encargó de engañar a las víctimas para trasladarlas al lugar donde finalmente fueron asesinadas.



"El compareciente era consciente de que estos hacían parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. El compareciente era consciente de que el asesinato de civiles para ser presentados como bajas en combate no era esporádico. Asimismo, él sabía que ninguno de estos crímenes era casual y que más bien hacían parte de un plan criminal, organizado y coordinado al interior de la brigada", dijo la JEP.



"Urbano participó entonces en la selección de las víctimas en desarrollo de la primera

modalidad del patrón macrocriminal que se ha descrito en la presente decisión. Es decir, sabía de los criterios utilizados para esta selección (estigmatización de la población del Catatumbo y utilización de personas marginadas). También conocía el modus operandi (selección de las víctimas, eventual aprehensión o retención,

conducción al lugar previamente determinado, asesinato, simulación del combate, encubrimiento a través de documentos, etc.). Sabía, adicionalmente, que para esto se utilizaban recursos públicos, destinados al pago de armas, así como de supuestos informantes, y era consciente de que contaba con la connivencia de comandantes de la brigada que aprobaban y apoyaban esta práctica", dice la imputación.

Cabo Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar

El cabo del Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar fue entre el 7 de febrero de 2007 y el 19 de diciembre de 2008 fue comandante de escuadra en la BRIM15.



La JEP lo vincula en la muerte de 15 víctimas, perpetrada entre re febrero de 2007 y junio de 2008, algunas de los cuales están en a justicia ordinaria y por los cuales se han dicyado siete sentencias anticipadas en su contra.



La JEP le imputó como coautor de nueve crímenes de guerra de homicidio en persona protegida por los casos de Diosemiro Chinchilla Contreras, Gerardo Quintero Jaimes, Álvaro Guerrero Melo, Jesús Hermídez Quintana, Álvaro Chogó Angarita, Eduard Villegas Botello, Samuel Rincón, Wilfredo Quintero Chona y una persona sin identificar. Y por dos casos más como cómplice y cuatro de desaparición forzada.



"No se limitó a la ejecución de los homicidios. En ocasiones su aporte se dio desde antes, en la selección de las víctimas, e incluso también después, en el encubrimiento de los asesinatos. Además de confesar su contribución en el momento consumativo,

Gutiérrez también aceptó haber elaborado una “lista negra”, en la que, con la ayuda de la civil María Eugenia Ballena, identificaban previamente a las futuras víctimas, habitantes de la región del Catatumbo", dijo la Sala.



Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar tuvo participación en conductas que responden a las dos modalidades del patrón macrocriminal descritas en esta providencia, lo que permite afirmar que actuó con plena conciencia de la existencia del ataque contra la población civil, así como de su alcance (generalidad) y grado de organización (sistematicidad)".

INTEGRANTES DEl BISAN

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a cuatro integrantes del Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” (BISAN) por 44 crimenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos entre 2007 y 2008, así como 12 casos de desaparición forzada.

Teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos

El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos fue comandante del BISAN entre el 22 de enero de 2007 hasta el 7 de noviembre de 2008. La JEP asegura que hay prueba para relacionarlo por la muerte de 44 víctimas, asesinadas y presentadas como bajas en combate entre marzo de 2007 y agosto de 2008.



Por eso le endilgó 32 crímenes de guerra de homicidio en persona protegida en calidad de coautor y 12 casos de desaparición forzada.



Su imputación se da por haber presionado a la tropa bajo su mando para que aumentar las bajar reportadas y por garantizar la obtención de insumos necesarios para que los miembros de las compañías encargadas de ejecutar a las víctimas contaran con armamento suficiente para realizar el encubrimiento de las muertes.



Igualmente, se tuvo en cuenta que el coronel Tamayo creó el Gruloc Boyacá "cn el fin de tener personal disponible para llevar a cabo las ejecuciones" y que utilizó prácticas de intimidación y amenaza para que el personal bajo su mando llevara a cabo algunos

asesinatos.



"Álvaro Diego Tamayo Hoyos contribuyó a la perpetración de estos crímenes de manera consciente y voluntaria, lo que permite afirmar que sus conductas fueron

dolosas. Asimismo, se puede decir que se trató de conductas intencionales, ya que el compareciente se propuso incurrir en ellas y producir las respectivas consecuencias criminales, en términos de afectaciones a la vida de las víctimas", dijo la JEP.



"Tamayo participó en hechos que responden a las dos modalidades del patrón criminal descritas en esta providencia, lo que permite afirmar que actuó con plena conciencia de la existencia del ataque contra la población civil, así como de su alcance (generalidad) y grado de organización (sistematicidad). Esta afirmación la respalda el conocimiento que este tuvo sobre diferentes aspectos de la manera como la

presentación ilegítima de civiles como bajas en combate se dio en el BISAN".



"Tamayo conocía el modus operandi, así como su realización reiterada. Sabía, adicionalmente, que para esto se utilizaban recursos públicos, destinados al pago de armas, así como de supuestos informantes y reclutadores. Es más, el compareciente sabía lo que estos crímenes representaban para las unidades militares, en términos de la presentación institucional de mejores resultados operacionales", dice la imputación.

Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro

Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro fue miembro de la Plana Mayor del BISAN entre el 15 de noviembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2008, tiempo durante el cual ocupó cuatro posiciones distintas.



De noviembre de 2006 a junio de 2007 se desempeñó como comandante de la Compañía Ayacucho; de junio de 2007 a junio de 2008 como jefe de operaciones (S3),

de junio a octubre de 2008 como jefe de estado mayor (ejecutivo y segundo comandante) y de octubre a diciembre de ese mismo año como comandante del batallón.



Para la JEP, existen bases suficientes para relacionarlo con el asesinato de William Sarabia Jaimes, perpetrado cuando fungía como comandante de la compañía Ayacucho, así como de las muertes de 37 víctimas más, asesinadas entre junio de

2007 y agosto 2008 por miembros de este batallón, para un total de 38 víctimas.



En ese sentido, la Sala le imputó cargos como coautor de 26 crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y 12 casos de desaparición forzada.



"En algunas ocasiones, Chaparro consignó información falsa y firmó documentos, mediante los cuales se legalizaron supuestos resultados operacionales que en realidad eran civiles asesinados. En este sentido, la Sala encontró al menos 7 misiones tácticas que sirvieron para dar visos de legalidad a operaciones militares que tuvieron como resultado muertes ilegítima", dijo la Sala.



"Chaparro confesó que preparar los documentos operacionales con posterioridad a la realización de las operaciones era una práctica reiterada en el BISAN. De esta manera, el compareciente aceptó que en realidad no cumplía la función, que como S3 le correspondía, de planear debidamente y con anticipación las operaciones. Su función se limitaba entonces a dar apariencia de legalidad a operaciones fraudulentas", agregó la JEP.



"Chaparro participó en varias reuniones, en las que se planearon operaciones que luego resultaron en asesinatos y desaparición de civiles para ser presentados como bajas en combate", dice la imputación.

Sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras

Sandro Mauricio Pérez Contreras fue cabo primero desde enero de 2006 y hasta septiembre de 2007, mes en el que ascendió a sargento segundo. Durante el año 2007 y en 2008 se desempeñó en el BISAN como suboficial de inteligencia.



Pérez aparece mencionado en la justicia ordinaria en nueve hechos, los cuales incluyen 15 víctimas en la región del Catatumbo y en dos versiones voluntarias aceptó

haber estado involucrado en quince hechos, en los cuales se asesinaron 25 víctimas, pero negó su participación en 3 hechos que dieron como resultado cinco víctimas.



La Sala señaló que hay "bases suficientes para entender que este compareciente es responsable por la muerte de 47 víctimas, asesinadas y presentadas como bajas en combate entre marzo de 2007 y julio de 2008".



"Como S2 del batallón, encargado de coordinar las labores de inteligencia, en algunas ocasiones Pérez entregó o coordinó la entrega de armas, con las cuales se simulaban los combates; también coordinó la entrega de algunas víctimas a los ejecutores

materiales, movilizó o acompañó a la tropa que perpetraría los homicidios, coordinó el pago de supuestos informantes que habrían señalado a quienes serían asesinados e incluso llegó a “montar” un retén en el que dos víctimas serían “capturadas” y después asesinadas", dice el documento.



La JEP también le endilgó 15 casos de descripción forzada, siendo las víctimas Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y Jaime Estiven Valencia Sarabia, Faustino Galeano Lagos, Elkin Gustavo Verano Hernández, Joaquín Castro Vásquez, Julio Cesar Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Julián Oviedo Monroy, Ismael Quintero Díaz y una víctima no identificada.



"Sandro Pérez Contreras jugó un rol fundamental tanto en la mutación del patrón, como en su materialización. Su labor, en este contexto, fue central, ya que, siendo S2 del batallón, cumplió labores de coordinación, mediante las cuales se hizo posible el traslado de las víctimas hasta Ocaña, así como su entrega a miembros del BISAN, además de contribuir, como en los casos anteriores, a encubrir los asesinatos".

Terceros

El reclutador Alexander Carretero

Alexander Carretero Díaz hizo parte de una red conformada por civiles dedicados a seleccionar y trasladar personas desde diferentes ciudades del país hasta la región del

Catatumbo, para que miembros del BISAN y la BRIM15 pudieran presentarlas, de forma ilegítima, como bajas en combate.



Segú la JEP, Inicialmente, el grupo de “reclutadores” estuvo conformado por Dairo José Palomino, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y Pedro Gámez.



Carretero Díaz fue vinculado al menos a once investigaciones penales, en las cuales se identificaron catorce víctimas de hechos ocurridos durante el año 2008 en Norte de

Santander y el Cesar.



Sin embargo, la Sala dijo que hay bases suficientes para entender que Carretero es

responsable por la muerte de 23 víctimas, asesinadas y presentadas como bajas en combate entre enero y agosto de ese año. Por esa razón, le imputó 23 casos de desaparición forzada "en concurso, en cada uno de esos casos, con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida".



"Con sus conductas Carretero contribuyó entonces a la continuación de la

práctica criminal iniciada en 2007, por las organizaciones criminales que se gestaron en estas dos unidades militares. La contribución de Carretero se enfocó en el traslado de víctimas desde municipios fuera del Catatumbo, en un momento en que estas unidades enfrentaban a una gran presión generada por la población civil y las autoridades locales para detener el asesinato de pobladores de la zona", dijo la JEP.



"En este contexto, el compareciente asumió la labor de identificar y trasladar personas para que pudieran ser presentadas como bajas en combate. Incluso, en algunas ocasiones intervino activamente en la retención de algunas víctimas, a veces durante uno o más días. De esta manera, el compareciente también facilitó el encubrimiento de

la práctica, al seleccionar deliberadamente víctimas que, por sus condiciones particulares, no pudieran ser identificadas con facilidad, como habitantes de calle y consumidores de droga".



Se le endilgó el caso del traslado de Fair Leonardo Porras desde el municipio de Soacha hasta el municipio de Ábrego, Norte de Santander, que es uno de los expedientes del emblemático caso Soacha. Hizo lo mismo con Elkin Gustavo Verano Hernández y Joaquín Castro Vásquez.



Y llevó a la Brigada Móvil 15 a Jonathan Orlando Soto Bermúdez, Julio César Mesa Vargas, Daniel Alexander Martinez, Diego Armando Marín Giraldo y Jaime Estiven Sarabia, todos del caso Soacha.



"Para la configuración de la responsabilidad por desaparición forzada (coautor) y por el crimen de guerra de homicidio en persona protegida (cómplice) no se requiere que Carretero haya tenido conocimiento previo de las circunstancias específicas en las que

murieron todas y cada una de estas personas (lugar, fecha, hora, etc.). Basta con el conocimiento de que, con su conducta, coartaba la libertad de las víctimas, que estas eran trasladadas hasta el Catatumbo y entregadas irregularmente a miembros del Ejército Nacional y que de esta manera se facilitaba el homicidio de civiles", dijo la JEP.



"Incluso en los primeros casos frente a los que Carretero afirma haberse enterado de la muerte de las víctimas con posterioridad a los asesinatos, la Sala debe decir que, a partir de la reconstrucción del patrón criminal, encuentra bases suficientes para entender que el compareciente aquí también obró dolosamente, pues las circunstancias clandestinas del traslado y entrega de las victimas a miembros de la

Fuerza Pública hace que su ejecución haya representado un resultado previsible, con el cual el compareciente se conformó".