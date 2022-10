Sosteniéndose, como lo ha hecho por varios años, en que es inocente, durante dos días el general (r) del Ejército Mario Montoya Uribe asistió en Medellín a la segunda versión libre a la que lo citó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso por ‘falsos positivos’.



(Lea también: 'Falsos positivos': molestia de víctimas frente a audiencia del general Montoya).

Montoya, quien estuvo en una sala separada a la de las víctimas que asistieron –algo que ellas vieron como un obstáculo para su participación plena–, fue cuestionado sobre al menos 240 ‘falsos positivos’ que fueron cometidos en municipios de la jurisdicción de la IV Brigada bajo su comandancia, entre 2002 y 2006, así como por los señalamientos que han hecho 24 comparecientes exmilitares que lo vinculan con asesinatos y desapariciones.



A diferencia de la primera versión, en esta ocasión Montoya no dijo que guardaría silencio, pero volvió a negar que tuviera cualquier responsabilidad. Fuentes que asistieron a la diligencia, que se hizo de manera reservada, señalaron, por ejemplo, que al preguntarle por los ‘litros de sangre’ que comparecientes han dicho que él exigía, el exoficial negó que hubiera hecho tales exigencias.



(Puede interesarle: Falsos positivos: víctimas en Huila piden imputar a altos mandos por rol activo).

Siguió el discurso negacionista, planteaba que no recordaba las cosas, daba respuestas evasivas: Sergio Arboleda, abogado de víctimas FACEBOOK

TWITTER

“Siguió el discurso negacionista, planteaba que no recordaba las cosas, daba respuestas evasivas, y, frente a las menciones que 24 comparecientes han hecho de él, dijo que no podía darles certeza porque no recordaba nada”, añadió el abogado Sergio Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, que representó a 56 víctimas en esta audiencia.



Según relató Arboleda, la primera jornada de audiencia se concentró en preguntas sobre el funcionamiento de la IV Brigada del Ejército, y la segunda, sobre casos específicos en los que se evidenció un patrón de asesinato de víctimas menores de edad. Montoya negó todo tipo de responsabilidad.



Por ello, para las víctimas, esta diligencia no representó mayores avances y la consideraron una muestra más de que el general Montoya no desea contribuir a la verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, por lo que le pidieron a la JEP considerar que el excomandante del Ejército está incumpliendo con sus responsabilidades en el sistema transicional.

‘Lamentó’ lo sucedido

Facebook Twitter Linkedin

El viernes, abogados leyeron un paquete de preguntas dirigidas al general (r) Montoya, que los familiares de víctimas fueron escribiendo a mano a lo largo de la versión voluntaria. Foto: JEP

Aunque sostuvo su inocencia de todo señalamiento, varias fuentes que estuvieron en la diligencia contaron que, sin que fuera una petición de perdón, Montoya lamentó que los casos de ‘falsos positivos’ hubieran sucedido en el Ejército.



(Le sugerimos leer: JEP destapó las historias detrás de 349 ‘falsos positivos’ en Dabeiba y Casanare).



Incluso el viernes, cuando la JEP le puso de presente casos específicos como el de Edison Lexander Lezcano -la primera víctima de estas prácticas cuyo cuerpo fue exhumado y entregado por la JEP a su familia en 2020-, el general “lamentó” que esto le hubiera pasado a esa familia, pero que no podía asumir esa responsabilidad,. “A renglón seguido, dijo que todo fue un engaño de soldados rasos”, añadió el abogado Arboleda, quien dijo que aunque las víctimas tuvieron 3 horas el viernes para hacer sus preguntas al compareciente, esto no fue suficiente.



En cualquier caso, la JEP señaló que más adelante el general (r) Montoya será escuchado sobre hechos ocurridos mientras era comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto del Caribe y del Ejército Nacional.

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia: