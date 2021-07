Piden a justicia ordinaria imputar a Mario Montoya por 'falsos positivos'

La entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del general en retiro Mario Montoya frenó el proceso que se seguía en su contra en la justicia ordinaria, en el cual la Fiscalía estaba a punto de imputarle cargos por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas 'falsos positivos').



Sin embargo, una reciente decisión –que sustituyó una directiva y resolvió la confusión sobre la competencia de la justicia ordinaria en casos que lleva la JEP– le abriría la puerta a que el otrora comandante del Ejército Nacional sea imputado por el ente acusador.



De hecho, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa víctimas de los 'falsos positivos', le solicitó formalmente al Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia avanzar en la imputación de cargos contra el general retirado, por los delitos de homicidio en persona protegida de más de 50 víctimas.



"Recientemente, y gracias a las exigencias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, la Fiscalía emitió una nueva circular, la 05 de 2021 que sustituye la circular 03, como parámetro para el análisis de las delegadas en aquellas investigaciones que involucran a agentes de la fuerza pública que se han sometido a la JEP", informó el Cajar.



El excomandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, ratificó su compromiso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Según explicó el colectivo, esta nueva circular indica que “es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que son de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido por la regulación transicional”, que cuando se trata de procesos adelantados por el proceso de la Ley 906 de 2004, corresponde a la etapa previa a la radicación del escrito de acusación, por lo cual en estos procesos los fiscales deberán avanzar únicamente hasta la formulación de imputación.



Según la Fiscalía, Montoya, como comandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe, no solo no tomó las medidas para evitar los ‘falsos positivos’, sino que habría promovido esa práctica criminal en varias divisiones del país.

¿En qué va el proceso ante la JEP?

El general (r) se sometió al tribunal transicional en 2018, pero su entrada tuvo un componente particular: desde el comienzo señaló que no aceptaría responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales.



De hecho, esta posición se ha mantenido en las versiones voluntarias rendidas por Montoya, lo que incluso llevó a que el 30 de septiembre de 2020 las víctimas le pidieran a la JEP expulsar al alto oficial, solicitud que fue negada.



Sin embargo, Montoya ha sido mencionado por militares de todos los rangos, que lo señalan de haber participado en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad.



"Exigían era muertes en combate, y como lo manifestaba en sus programas el comandante del Ejército, eran litros de sangre, tanques de sangre: ‘a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate’. Y los muertos en combate era a como diera lugar”, dijo sobre Montoya ante la JEP el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado en 2019.



De hecho, en la reciente imputación de la jurisdicción por los 'falsos positivos' en el Catatumbo aparecen señalamientos contra Montoya.

“El general (Mario) Montoya decía puntualmente lo siguiente: (...) Yo necesito ‘muertes en combate, ‘a mí no me sirven las capturas’, eso es algo que siempre decía él, ya después empezó a hablar de litros de sangre”, contó uno de los imputados.



Aunque el general (r) Montoya ha dicho que “no exigió bajas, sino operaciones”, siete comparecientes del subcaso de Catatumbo sostuvieron que el máximo comandante sí lo hizo, y explicaron que a través de comunicaciones personales e incluso de programas radiales fue constante la presión por las muertes.

