Durante dos días en Villavicencio (Meta) madres, padres, esposas, hermanas, hijos y otros familiares de civiles asesinados y presentados como ‘falsos positivos’ en Meta le expresaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus comentarios frente a las versiones que en el marco del subcaso Meta han ido entregando algunos de los militares comparecientes.



Los reclamos de las víctimas estuvieron centrados en verdad y justicia, pues pidieron que los comparecientes entreguen información que permita la búsqueda y hallazgo de sus familiares que siguen desaparecidos, así como que reconozcan por qué los mataron y declaren públicamente que sus víctimas no eran criminales y se restaure su buen nombre.

En total, 26 víctimas participaron de la audiencia pública de observaciones, y se refirieron a las versiones que han entregado 68 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’, estructura militar priorizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP por 71 ejecuciones extrajudiciales documentadas por la JEP entre los años 2002 y 2007.



Al respecto, víctimas como Nubia Ortiz indicaron que esperan que la JEP tenga en cuenta sus solicitudes y exigencias. “Queremos contarles lo que hemos vivido. Hablar de quienes debían protegernos y no lo hicieron. Nos quitaron a nuestros familiares (…), los seguimos llorando y aún esperamos que se conozca la verdad”, dijo Ortiz, quien es la hermana de Miller Ortiz González, quien fue asesinado y presentado falsamente como una baja en combate.



Ortiz indicó: "Lo primero que hacían era señalarnos a nosotros, los campesinos de ciertos territorios, de hacer parte de grupos armados. Nosotros les dábamos comida y hacíamos lo que nos dijeran porque eran los que mandaban y tenían las armas. Estábamos en medio de la guerra".

Otras voces resaltaron con vehemencia la importancia de que el buen nombre de sus familiares sea restablecido: “Queremos pedirles verdad, honor y justicia. Nosotras, siendo niñas, quedamos huérfanas. Pido que limpien y brinden honor a mi familia. Especialmente a mi mamá y a mi tía. Pero no solamente a ella, sino a todas las víctimas”, señaló Lina Rozo, hija de Clara Patricia Suárez Valencia, quien fue asesinada en 2006 por “buscar documentos para que le entregaran el cuerpo de mi tía Luz Marina asesinada en 2002”.



Del mismo modo, varias víctimas criticaron las declaraciones “falsas” o “incompletas” que han dado los comparecientes en este caso.



Las observaciones de las víctimas serán contrastadas por la JEP e incluidas en el expediente para identificar patrones criminales en estos casos y llegar también a los máximos responsables de los hechos. “Este proceso no está completo sin la verdad de las víctimas sobre lo ocurrido y la valoración de lo que dijeron o han omitido los comparecientes”, expuso al respecto el magistrado Alejandro Ramelli, relator del subcaso Meta.



Además, tras escuchar a las víctimas, la Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó al Batallón de Infantería No. 21 ‘Batalla Pantano de Vargas’ que haga una búsqueda exhaustiva de todos los documentos de identidad que reposen en sus instalaciones de quienes fueron reportados como muertos en combate.



También se pidió a la Unidad de Víctimas entregar en un mes un informe sobre cómo van los procesos de reparación de las víctimas acreditadas en el subcaso Meta porque algunas de ellas reportaron que pese haber sido acreditadas por la JEP, no han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas.

