La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a versión al general (r) Óscar Enrique González Peña, excomandante del Ejército, dentro del subcaso costa Caribe del caso por ejecuciones extrajudiciales, 'falsos positivos'.



La diligencia fue citada para el 2, 5 y 8 de mayo a las 8:30 de la mañana en la ciudad de Bogotá.

El alto oficial, quien fue comandante del Ejército entre el 2008 y 2010, estuvo adscrito al Comando Conjunto No. 1 Caribe del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, y perteneció a la Cuarta Brigada desde el 16 de diciembre de 2003 hasta el 16 de julio de 2005.



En esos periodos, dice la JEP, se presentaron varios casos de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles quienes fueron presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.



De acuerdo con el auto de la JEP en el que fue citado a versión se menciona que el general González Peña está mencionado en los informes No. 1 'Inventario del Conflicto Armado' y No. 5 'Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado' entregados por la Fiscalía a la JEP. También fue mencionado en informes de organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz.



Además, dice la JEP, ha sido mencionado en versiones voluntarias rendidas por Luis Fernando Borja Aristizábal y Julio Cesar Parga Rivas.



