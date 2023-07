Tras haber imputado ya a 59 máximos responsables en distintas regiones del país por la comisión de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzará en una investigación de arriba hacia abajo para concentrarse en el análisis de las responsabilidades de los altos mandos militares entre 2005 y 2008.



(Lea también: Militares (r) reconocieron responsabilidades en 'falsos positivos' de Dabeiba).



Así lo anunció este lunes la JEP, que aclaró que no se abrirán nuevos casos territoriales sino que seguirán andando los seis subcasos que están en investigación actualmente, y los crímenes fuera de esas regiones priorizadas serán abordados mediante casos ilustrativos.

Facebook Twitter Linkedin

Familiares de personas asesinadas como 'falsos positivos' han pedido a la JEP llegar a los máximos responsables. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La nueva estrategia investigativa de la JEP pretende ver si los patrones macro criminales determinados en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional.



"Esta decisión se adopta después de concluir que los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en cada departamento respondieron a patrones comunes que fueron ejecutados por organizaciones criminales enquistadas en las unidades militares territoriales", señaló el magistrado Óscar Parra en una rueda de prensa.



(Le puede interesar: Así fue como las Farc perpetraron el exterminio del pueblo Awá en Nariño).



El magistrado explicó que “sin interrumpir el trabajo en los casos priorizados, la JEP investigará patrones comunes que hicieron posible que estos hechos se reprodujeran a nivel nacional”.



Así mismo, señaló que no se atribuirá responsabilidad a algún alto mando solo por su jerarquía o posición de mando, sino que se busca garantizar que toda imputación a altos mandos y agentes estatales esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva, en el desarrollo de la práctica criminal.



"Se trata de identificar si hay o no bases suficientes para determinar que miembros de la Fuerza Pública en el nivel divisional y/o nacional tuvieron conocimiento de la sistematicidad y generalidad de los crímenes. Si participaron de manera directa o indirecta, por acción u omisión en las políticas o patrones de macrocriminalidad, y/o si actuaron o no con la debida diligencia para detener oportunamente los crímenes, teniendo los medios para hacerlo", sostuvo Parra.



(Lo invitamos a leer: General que salió en purga de corrupción deberá responder por 95 'falsos positivos').

La magistrada Catalina Díaz explicó que en las investigaciones de subcasos ya han encontrado que las ejecuciones extrajudiciales tuvieron que ver "con políticas como la del conteo de cuerpos, el cuerpo del enemigo se convirtió en el trofeo, debemos investigar quién adoptó esa política y cómo se extendió en todo el territorio. También estuvo la política de incentivar con medallas, promociones, cursos en el exterior a quienes demostraran haber dado más bajas en combate, esa esa es una política institucional estrechamente ligada a los 'falsos positivos'", comentó.



Por ello, dijo que la jurisdicción especial de paz debe investigar "qué se hizo desde los máximos mandos para investigar un hecho que Naciones Unidas hizo público desde 2003, este fenómeno estaba siendo advertido desde muy pronto. Tenemos que llegar a las máximas decisiones de política y tenemos que llegar al final para que se establezca la verdad y esto nunca se repita", añadió.

Uribe y Santos podrían ser llamados como testigos

Facebook Twitter Linkedin

Los magistrados de la JEP Óscar Parra y Catalina Díaz precisaron el alcance de la priorización nacional del caso de 'falsos positivos'. Foto: Isabel Valdés-JEP

El periodo en el que se concentra este análisis nacional en 2005 y va hasta 2008. Esto se definió porque en esos años se presentó el pico más alto de 'falsos positivos', porque en ese periodo se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización y porque luego de 2005 se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados.

Frente a la priorización del periodo, la JEP señaló por ejemplo que en el 2005 comenzó a operar el Comando Conjunto No. 01 Caribe, cuya jurisdicción abarcó dos de las divisiones con mayor número de víctimas presentadas como bajas en combate (Primera y Séptima División) y, además, se adoptó la Directiva Ministerial Permanente 029 del 17 de noviembre de 2005 que desarrolló criterios para el pago de recompensas.



Al analizar todo esto se busca determinar si es posible atribuir responsabilidades regional y nacionalmente en el nivel operativo mayor (divisiones) y estratégico (comandos conjuntos, del Ejército y Comando General). En ese sentido, se pondrá la lupa sobre quienes operaron en la época de ocurrencia de los hechos, así como de sus mandos superiores con jurisdicción nacional.



"En el proceso investigativo, la Sala determinará si cuenta con bases suficientes para una eventual atribución de responsabilidades contra agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública. Personas que hayan participado de manera determinante en una política de alcance nacional. En caso de que se trate de personas que no se sometieron voluntariamente a la JEP, se procederá a una compulsa de copias a las autoridades competentes, para que adelanten las investigaciones correspondientes", indicó el magistrado Parra.

La Sala de Reconocimiento se enfoca en determinar las políticas y los patrones macrocriminales del orden nacional que hicieron posible que los crímenes se cometieran de manera sistemática y generalizada en el país. La fase de instrucción va del 2005 a 2008. pic.twitter.com/fGZz48RdWV — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 17, 2023

Consultados sobre si llamarían a versiones a altos mandos estatales, y puntualmente, a a Álvaro Uribe, quien en ese periodo fue Presidente, y a Juan Manuel Santos, quien era su ministro de Defensa, los magistrados de la JEP fueron claros en inidicar que la competencia de esta jurisdicción no permite juzgar a expresidentes.



Sin embargo, la magistrada Díaz aclaró que este tipo de personas sí podrían ser llamadas como testigos, y que, en todo caso, si son convocados en esa calidad o no dependerá del avance de las investigaciones.

La participación de víctimas

Facebook Twitter Linkedin

En la JEP, familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales han protestado pidiendo verdad y justicia. Foto: César Melgarejo. Archivo EL TIEMPO

Dentro de esta nueva priorización nacional se implementará una metodología que promueva la participación de las víctimas, de todo el territorio nacional, además de encuentros y mesas de trabajo con víctimas de zonas que no fueron priorizadas en la primera fase.



"La Sala de Reconocimiento identificará, determinará e investigará los hechos ilustrativos en zonas que hasta el momento no han sido priorizados por esta Sala como Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre", señaló la JEP mediante un comunicad.



(Más notas: Condenan al Estado por ‘falsos positivos’ avalados por coronel que está en la JEP).



Con ello se busca ampliar la representatividad territorial y garantizar el más alto grado de esclarecimiento posible, "haciendo un uso eficiente de los recursos judiciales disponibles y en función de completar la agenda de investigación de la Sala de Reconocimiento en el plazo constitucional previsto para ello".

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: