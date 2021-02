La orden para que Justicia Militar rastree casos que deben ir a la JEP

Una directiva del Ministerio de Defensa ordenó crear un plan de choque en la Justicia Penal Militar (JPM) para recopilar toda la información correspondiente a casos que pudieran ser de la competencia del Sistema de Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Este diario estableció que la directiva, del 6 de noviembre del año pasado y firmada por el entonces ministro Carlos Holmes Trujillo, está en plena vigencia y que, de hecho, se activó el plan en la JPM para ubicar en todos los despachos del país procesos que no tuvieran que ver con el servicio y que fueran de la órbita de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y de interés de la Comisión de la Verdad.



En esa tarea viene trabajando el director de la JPM, Fabio Espitia Garzón, encargado de garantizar la revisión de todos los procesos que hay en esa jurisdicción y que no se hubieran investigado y pudieran estar asociados a casos, por ejemplo, de ‘falsos positivos’.



La directiva ordenaba también al Comando de las Fuerza Militares y a la Policía Nacional designar a uniformados que estuvieran al tanto de responder todos los requerimientos y peticiones de la Comisión de la Verdad.



Fuentes de la Justicia Penal Militar señalaron que esa tarea no ha resultado fácil, pues esa jurisdicción no estaba sistematizada y no hay registros electrónicos de cada proceso; sin embargo, aseguraron que se viene avanzando en cada unidad militar del país y que cualquier proceso que no corresponda a actos del servicio será trasladado a la Fiscalía General o a la JEP en casos en los que tengan relación con el conflicto armado.



Indicaron que se entregó ya un informe, pero que este solo correspondía a una enumeración estadística de los procesos en esa jurisdicción desde hace cerca de dos décadas, pero que se espera que el nuevo informe sea más detallado sobre los hechos que están siendo investigados y que podrían tener nuevos capítulos en la JEP.



