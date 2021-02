El desgarrador relato de madre de niño marcado como 'falso positivo'

“¿Le pasó algo a mi niño?”, preguntó Luz* cuando vio a entrar a su amigo con cara de tragedia a la casa. Ella lo sabía. Los instintos de madre no se equivocaban esta vez. Su hijo llevaba desaparecido cinco días. Lo último que recordaba de él era su cálido beso y su promesa de regresar con un trabajo estable para ayudar con los gastos.



Había salido a las 6 p. m. del lunes 23 de junio de 2006, junto con uno de sus vecinos, quien también esperaba encontrar trabajo. Pero, según cuenta Luz, unidades del Batallón de Contraguerrillas n.º 42 del Ejército los detuvieron y posteriormente los asesinaron.



No era la primera vez que Luz perdía a un familiar. Su esposo también había sido asesinado, apenas seis meses antes, presuntamente por paramilitares.



El día que se enteró de que su hijo habría caído a manos del Ejército, no dudó en salir a buscarlo. Ella y 12 personas emprendieron una caminata por la zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta.

Antes de llegar al lugar donde se presumía que podrían estar los cuerpos de los jóvenes, Luz se desmayó y se quedó atrás del grupo. Cuando la comitiva bajó, traía una respuesta: habían movido de sitio a los muchachos. Así empezó todo. Una búsqueda por la verdad que, según esta madre, aún no termina.



El joven fue presentado como baja en el combate por la Cuarta División del Ejército, que, de acuerdo con la JEP, es una de las que registran más casos de ‘falsos positivos’. Y después de un proceso judicial, el Tribunal Administrativo de Bogotá declaró responsable a la Nación por la ejecución extrajudicial del hijo de Luz.



En total fueron cinco audiencias en las que tuvo que contar su historia una y otra vez. “La que más recuerdo fue cuando le preguntaron al capitán, uno de los soldados responsables, el porqué de la muerte de mi hijo, y él respondió: ‘Para eso me entrenaron, para matar’ ”, narra esta madre.



Por más de 12 años, organizaciones de víctimas se han movilizado para exigir justicia en estos casos. Foto: Juan Manuel Barrero.EFE - Archivo EL TIEMPO

En tres oportunidades, asegura, el joven se le apareció. “Mediante sueños me aconsejaba que dejara de llorar por él”, relata. Luz también tuvo que dejar su vereda después del homicidio, pues estaba en riesgo.



Tras 11 años del asesinato, en junio de 2017, por fin le entregaron el cuerpo. Cuando la Fiscalía la llamó para contarle esta noticia, sintió miedo. Guardaba aún la esperanza de que su hijo estuviera vivo. “Mi corazón estaba roto, nunca entenderé por qué le hicieron daño a un niño tan bueno”, se pregunta esta madre.



Ahora está a la espera de que los responsables del asesinato “le pongan la cara” y reconozcan su error. “Quiero hacerles tres preguntas: ¿ustedes tienen hijos?, ¿les gustaría que les mataran a uno?, ¿por qué mataron al mío?”, dice Luz, y enfatiza en que no le han pedido perdón públicamente.



Según cuenta, se comunicaron con ella una vez, y luego no volvió a saber nada. “Al Ejército le digo que, por favor, no asesinen ni dañen a ningún inocente”. Ahora, con 55 años, se siente más tranquila al tener cerca el cuerpo de su “niño”, como lo llama.

Lo visita casi todos los días en el cementerio.



Al lado de su cama guarda el objeto más valioso de su hijo: un espejo. Recuerda su rostro cuando se miraba en él. Este joven amaba a su mamá. Había empezado a trabajar desde muy chico para darle a su familia lo que necesitaba. Luz lo recuerda con amor, y asegura que dejó de sufrir tanto por él para que pudiera descansar en paz.



* El nombre de las fuentes fue modificado por su seguridad

LEIDY JULIANA PEÑA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO