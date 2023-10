En 3 meses saldrá la acusación contra 8 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Dabeiba

Dentro de los próximos tres meses la Sala de Reconocimiento de Verdad proferirá la resolución de conclusiones por 49 ‘falsos positivos’ en Dabeiba, Antioquia, que habrían sido perpetrados por uniformados de tres unidades militares entre 1997 y 2007.



En este caso 10 exmilitares fueron imputados por desaparición forzada, homicidio en persona protegida y asesinato como crimen de lesa humanidad, ocho de ellos aceptaron cargos y en una audiencia realizada en junio de este año reconocieron públicamente su participación en estos crímenes.

Familiares de víctimas de falsos positivos en audiencia de JEP en Dabeiba, Antioquia. Foto: Diego Pérez/JEP

Otros dos exmilitares, Jorge Alberto Amor Páez y David Herley Guzmán Ramírez, negaron su responsabilidad en estos hechos, por lo cual sus casos avanzarán a juicio.

En cambio, para los ocho que sí admitieron sus delitos, la resolución de conclusiones que se apresta a emitir la Sala de Reconocimiento significa que su caso pasará al Tribunal para la Paz para la imposición de sanciones.



La magistrada Nadiezhda Henríquez y el magistrado Alejandro Ramelli son los correlatores del caso de 'falsos positivos' en Dabeiba. Foto: JEP

En ese sentido, mediante un auto de 10 páginas, los magistrados Alejandro Ramelli y Nadiezhda Henríquez, relatores conjuntos del caso de Dabeiba, informaron que como ya está próxima a salir la resolución, desde ahora las demás jurisdicciones pierden toda competencia sobre los procesos penales que se lleven en contra de los comparecientes que reconocieron se responsabilidad por los hechos imputados.



El mismo auto determina que las demás jurisdicciones deberán remitir la totalidad de los procesos y actuaciones penales y/o disciplinarias que existan en contra de estas personas.



La investigación

En agosto de 2022, el magistrado Alejandro Ramelli (centro) acompañó la entrega digna a su familia de los restos de Óscar de Jesús Durango, víctima de 'falsos positivos' que estaba inhumada en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba. Foto: JEP

La investigación conjunta dentro de los macrocasos 03 -’falsos positivos’- y 04 -situación territorial de Urabá- reveló que por un cuarto de siglo en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, permanecieron enterrados los cuerpos de 49 personas asesinadas en ejecuciones extrajudiciales.



Los restos fueron llevados allí por diferentes unidades militares, en distintos periodos de tiempo, que asesinaron a campesinos, habitantes de calle o jóvenes desempleados a quienes trasladaban bajo engaños de ofrecerles un trabajo. Además, la JEP detectó que también fueron inhumados allí excombatientes asesinados cuando ya habían sido puestos fuera de combate y debían, por ley, ser presentados ante las autoridades judiciales y no “ajusticiados” por el Ejército.



Los comparecientes imputados en este caso pertenecieron al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos, al Batallón de Contraguerrillas No. 79 y a la Brigada Móvil 11 del Ejército.



Según se lee en el auto de la JEP, los miembros del BCG 79, de la BRIM 11 y del BCG 26 asesinaron a estas personas en 24 hechos, y todas fueron presentadas ilegítimamente como ‘bajas en combate’.

En total, la JEP intervino 29 fosas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba. Foto: Juan Camilo Velandia. JEP

“En su inmensa mayoría se trataba de hombres jóvenes en situación de vulnerabilidad, con edades de entre 20 y 35 años y sus cadáveres fueron ocultados en los cementerios municipales para impedir su identificación”, señala la jurisdicción de paz.



Por estos hechos irán al Tribunal de Paz, tras reconocer su responsabilidad, los siguientes exuniformados que fueron imputados como máximos responsables de los crímenes y reconocieron su responsabilidad: coronel (r) Edie Pinzón Turcios; mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo; mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa; sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo; sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco; sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas; y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado.



Además, se remitieron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas los casos contra otros 17 comparecientes que fueron considerados no máximos responsables.



