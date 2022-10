Luego de que la JEP los imputó como responsables de 46 ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia, ocho de 10 exmilitares aceptaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que participaron de estos asesinatos y desapariciones forzadas.



EL TIEMPO conoció la carta con la que uno de los exmilitares confesó su responsabilidad en estos delitos, que se cometieron entre 2002 y 2006 por integrantes del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26), del Batallón de Contraguerrillas No. 79 Sargento Viceprimero Hernando Cómbita Salazar (BGC 79) y la Brigada Móvil 11 (BRIM 11).



“Mi participación en estos crímenes es un peso que he cargado en mi consciencia desde que los cometí”, comenzó diciendo el compareciente, quien continuó: “soy consciente del grave daño que ocasioné con mis conductas, pero también con mi silencio, porque si tal vez yo hubiera contado todo esto a tiempo, hubieran salido a la luz mecanismos que impidieran que estas graves conductas se fueran replicando”.



El exuniformado siguió su relato comentando que acepta “con mucha vergüenza, dolor y arrepentimiento” que participó activamente en el asesinato "de personas estigmatizadas por su procedencia campesina, así como también en el asesinato de personas que no tenían un domicilio fijo, quienes fueron catalogadas por nosotros como blancos de resultados operacionales de fácil obtención, y en el ocultamiento de los documentos de las personas asesinadas, con lo cual se pretendió que nadie reclamara por sus vidas”.



Añadió: “Por mi mano y mis acciones cegué la vida de estas personas y con ello destruí sueños, aspiraciones, proyecciones, no solo de ellos sino de los hijos y demás familiares que dependían de esas personas (...) No tengo perdón, no lo merezco, pero lo imploro de las víctimas”.

‘Órdenes que jamás debí aceptar’

En cuatro fases, la JEP intervino el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, y exhumó a 49 individuos que serían víctimas de 'falsos positivos'. Foto: Álvaro Ballesteros. EFE

El compareciente también se dirigió a las víctimas y les dijo que estos crímenes se cometieron en cumplimiento de unas órdenes “que jamás debieron ser emitidas y tampoco debieron ser aceptadas por mí, y aunque con esto no busco justificarme, sí quiero que sepan que cumplía con las órdenes que me daban mis superiores exigiendo resultados ‘muertes’ “.



También admitió que lo que hizo no tiene ninguna forma de ser reparado y tomó la decisión de entregar toda la información que tiene, “entregar la evidencia y todas las pruebas con las que contaba, con el fin de esclarecer todos los hechos ocurridos, con el fin de poder entregar a las familias algo de paz, encontrando los cuerpos de las víctimas para su reconocimiento y una sepultura cristiana y humana”.



Añadió que por todas las personas que asesinaron ya no puede hacer nada, pero sí por sus familias “quienes merecen saber en dónde están los restos de sus seres queridos”.



El exmilitar concluyó diciendo que asistirá a la audiencia pública de reconocimiento de su responsabilidad a la que lo convocará la JEP, y que además de pedir perdón a las víctimas, también lo pedía a la sociedad colombiana a la que defraudó al cometer estos graves crímenes portando el uniforme y las armas del Ejército, que debían ser usadas para cuidar y no para violentar.

