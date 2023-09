Por dos días, madres, padres, hermanos, hijos y otros familiares de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como bajas en combate, en una práctica conocida como ‘falsos positivos’, han escuchado de viva voz a los asesinos de sus seres queridos reconocer sus crímenes en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Casanare.



A esta diligencia fueron citados 21 exmilitares de la Brigada XVI del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reclutadores, quienes han estado reconociendo su participación en 296 asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Aunque la audiencia estaba citada inicialmente para el 18 y 19 de septiembre, la extensión de los relatos de los comparecientes, y las preguntas de las víctimas, llevó a los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz a extenderla hasta este 20 de septiembre.



Durante los días que ya se cumplieron, los exmilitares han reconocido una situación que la JEP ya esclareció en su investigación: que dentro de la Brigada XVI del Ejército existió una alianza criminal para asesinar, torturar y desaparecer a civiles para engrosar las cifras de resultados operacionales a cambio de condecoraciones, viajes y permisos.



Por esto, los comparecientes fueron imputados por la JEP por homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género, pues se comprobó que algunos homicidios estuvieron motivados en discriminación por la diferencia.

Los reclamos de las víctimas

En la audiencia intervinieron varias víctimas para reclamar verdad completa sobre los crímenes de sus seres queridos. Foto: Isabel Valdéz.JEP

Entre los casos representativos de cómo operó esa discriminación a lo diferente se recordó el caso de Kemel Mauricio Arteaga Cuartas, quien fue asesinado en 2007. Él, recordó su hermana Margarita Arteaga, solo era un joven hippie que decidió vivir su vida de forma diferente, quien además expresó su indignación por enterarse que el motivo de la muerte de su hermano fue un “patrón de crueldad contra lo diferente, es increíble que hubieran señalado a estos muchachos porque decidieron vivir la vida distinta, mi hermano era un espíritu libre”.



Otro caso que ilustra la crueldad y la tortura a la que los uniformados sometieron a sus víctimas es el de Roger Acero Hernández, también asesinado en 2007. Su hermano contó en la audiencia que Roger tenía una osteomielitis crónica que lo obligaba a andar con muletas “con su discapacidad era un estudiante de la nocturna, tenía su talento para hacer manillas, tallar piedras, jabones, tenía una excelente forma de ser humano”, contó su hermano, quien recordó que el 18 de diciembre de 2008 les entregaron sus restos: “A mi hermano nos lo entregaron partido por partes, estas manos que están aquí ayudaron a lavar sus huesitos, ¿cuánta tortura hubo?”, reclamó a los militares.



Margarita cedió los últimos minutos de su intervención al familiar de Roger Acero Hernández, una víctima con discapacidad. "Estas manos que están aquí ayudaron a lavar los huesitos que quedaron. Qué tristeza, cuánta tortura hubo. Ustedes durante 3 días lo torturaron", dijo. pic.twitter.com/xWKWAEizgM — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 19, 2023

Durante la audiencia también hablaron los hijos que crecieron huérfanos por los crímenes de los militares, como Johanna Torres, quien dijo a los comparecientes: “Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares. Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad”.



En el mismo sentido se escuchó a Dania Achagua, hija de Leonardo Achagua Forero, asesinado el 19 de diciembre de 2007 cuando ella tenía 2 años de edad. “Gracias a estos asesinos, no pude conocer a mi padre. Lo que sé son las cosas que me cuenta mi mamá. Me parte el alma ni siquiera saber cómo era su voz”, dijo, al dirigirse al militar César Augusto Cómbita. También dijo que por culpa de los militares su abuelo murió pensando que su papá era una mala persona.

Dania Achagua contó que su padre, Leonardo Achagua Forero, fue asesinado el 19 de diciembre de 2007 por el Birno. Foto: JEP

Achagua, dirigiéndose a los comparecientes, les dijo: “Ustedes no son ni serán nunca los mejores, lo único que son para todos nosotros son asesinos”, y les pidió que contarán la verdad que las víctimas exigen.



Sobre estos reclamos han respondido varios exmilitares, como el sargento segundo (r) Faiber Alberto Amaya Ruiz, quien reconoció el asesinato de varias personas, entre esas el de un menor de edad que acababa de salir del colegio y que luego fue asesinado.



“Luego de presentar estos asesinatos en lugar de ser investigado y sancionado, fui premiado con un curso en Estados Unidos durante tres meses”, indicó el exmilitar tras señalar que cuando terminó el curso fue trasladado al Gaula Militar en donde parte de sus funciones eran dar apariencia de legalidad a operaciones en las que asesinaban a campesinos.

Ustedes no son ni serán nunca los mejores, lo único que son para todos nosotros son asesinos: Dania Achagua, víctima FACEBOOK

También habló el teniente (r) Marcos Fabián García, quien además reconoció que mintió en declaraciones previas a la justicia ordinaria: “Jamás voy a estar en paz conmigo porque he fallado en versiones en las que he dicho, versiones que no son verdad”, dijo, y añadió que fue instrumentalizado para crear una sensación de falsa seguridad en la comunidad.



Ante la pregunta de la magistratura de las presiones, el teniente reconoció que estando preso en la base militar de Tolemaida recibió 45 millones de pesos de parte del general (r) Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI, para cambiar una versión de los hechos. Los hechos se dieron en la justicia ordinaria.



Torres Escalante, hoy general (r) y quien comandó la Brigada XVI entre 2005 y 2007, reconoció “con vergüenza” el señalamiento de ser uno de los máximos responsables de estos crímenes.



Y añadió que las presiones a su tropa “venían desde el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Esas presiones nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, despreciando el carácter humano de las víctimas”, indicó Torres.



Otro testimonio fue el de Jaime Alberto Rivera, quien fue jefe de la unidad de inteligencia en el Gaula Casanare y reconoció que sus acciones produjeron el asesinato de 59 personas. “Entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007 me convertí en criminal. Aporté a la desaparición forzada de personas inocentes”, tras su reconocimiento, Rivera devolvió una medalla de condecoración que recibió del Gaula como premio.

"Mi responsabilidad se fundamenta por las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo", reconoció Torres. pic.twitter.com/LuIMS4L1cP — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 20, 2023

Los reconocimientos también pasaron por el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, a quien varios comparecientes señalan como uno de los que ordenó los ‘falsos positivos’ en Casanare como comandante del Gaula en esa región entre 2006 y 2007.



Soto Bracamonte relató cómo las presiones por resultados eran constantes y señaló que el general Torres Escalante le mostraba un tablero acrílico que llevaba el conteo de bajas y sentía que debía “dar la talla”. Así mismo, el mayor en retiro contó cómo le conformaron un grupo de oficiales y suboficiales que calificó como “expertos para dar bajas, es decir, expertos para matar”.



Soto también reconoció su culpa en los casos de las víctimas de apellidos Zubieta Hernández y Ríos Rodríguez: “Estas personas, luego de que nos dio la información el señor Albeiro Fonseca Fernández, fueron asesinados e incinerados en la vereda La Graciela, de Aguazul, Casanare. Un hecho totalmente vergonzoso”. Precisamente, uno de los métodos que usaron los militares para mantener la impunidad fue desaparecer a sus víctimas o hacer que fuera muy difícil identificarlas, como en ese caso.



El soldado profesional (r) Alexánder González Almario también contó cómo, por orden de sus comandantes, después de matar a civiles inocentes quemaban sus documentos para que no pudieran ser identificados.



A esta diligencia fueron citados 21 exmilitares de la Brigada XVI del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reclutadores. Foto: Isabel Valdéz.JEP

A otras víctimas, como lo reconocieron otros comparecientes, también les quitaban la ropa o se las cambiaban para hacerlas pasar por guerrilleros, con guantes les ponían armas en las manos y las disparaban para que quedaran con rastros de pólvora.



A su turno, el cabo primero (r) Gélver Pérez García reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 31 personas. “Yo aprehendí, yo asesiné, yo torturé. Yo me adapté a una práctica sistemática de asesinatos”, comentó.



Por su parte, el teniente (r) Jhon Alexánder Suancha Florián señaló que en Casanare fue “preparado como máquina de guerra. Se me cambió esa mentalidad que tenía de una persona normal a una persona fría. Hasta hoy estoy empezando a sentir cosas que no sentía hace mucho tiempo”, dijo.



Al mismo tiempo, aseguró que él fue instrumentalizado “para cometer los objetivos de los generales que nos están mirando, el cuerpo de generales que muchas veces fueron a los centros de reclusión a callarnos la boca”.



El cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná habló de varios homicidios, por ejemplo, narró que un día le ofreció un aventón a un campesino que iba caminando “y él se montó sin saber que iba a ser condenado a muerte”. Concluyó diciéndole a las víctimas: “Sus seres queridos no eran delincuentes”.

Uno de los reclamos, tanto de las víctimas como de los comparecientes, es que más personas den la cara, pues señalan que hay otros militares, incluso del grado de general, implicados.

