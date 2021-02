Los hallazgos clave del informe de la JEP sobre 'falsos positivos'

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Termnación de hechos y conductas anunció la forma como va a investigar los casos de 'falsos positivos' registrados en el país.​

En un documento de 38 páginas señala que la Sala investigará de "abajo hacia arriba en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales".



Así las cosas primero intentarán llegar a los partícipes determinantes y responsables a nivel regional y local y luego "con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional".



Añade la Sala que esa priorización se aplicará de tal manera que no vulnere los derechos de las víctimas y que ellas se podrán pronunciar sobre los supuestos

de priorización de la investigación.

En el auto la JEP señala que llega a una cifra inicial de 6.402 víctimas entre 2002 a 2008, luego de contrastar la información recibida, los nuevos hechos identificados a raíz de las versiones voluntarias y los datos provenientes de la Justicia Penal Militar.

El documento examina el comportamiento de las ejecuciones extrajudiciales con el paso del tiempo y señala que el periodo de 2000 a 2008 como el de mayor registro de víctimas, durante este periodo se registra el 78% del total de los casos.



Así mismo se evidencia el incremento de la victimización a partir del 2001 hasta el año 2007. Mientras que en 2001 se registraban 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, este último número es equivalente a más de seis veces lo reportado en el año inmediatamente anterior. Todos los informes recogidos señalan que el 2007 fue el de mayor ocurrencia de este tipo de hechos.



Aunque se registraron casos de 'falsos positivos' en casi todo el país el mayor número de hechos se dio en Antioquia, seguido por Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santamder, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca.



En estos 10 departamentos se registró el 66 por ciento del total nacional de víctimas del periodo de 2002 a 2008.



El informe señala que ocho divisiones del Ejército Nacional, Primera, Segunda, Cuarta y Séptima, concentran cerca del 60% de los casos. Dos de ella, la primera y la péptima corresponden a unidades con jurisdicción en el departamento de Antioquia.



Así mismo seidentificó los batallones a nivel nacional por cantidad de casos investigados. En los diez primeros puestos de este listado aparecen cuatro batallones con jurisdicción en municipios de Antioquia, los cuales son el Batallón de Artillería No. 4 "Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” (Bajes), Batallón de Infantería No.10 "Coronel Atanasio Girardot" (Bigir), Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 “General Pedro Nel Ospina” (Biosp) y el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles (Birif), de la Primera y Séptima División.



La IV Brigada podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento de Antioquia entre los años 2000 y 2013. En el periodo 2002-2007 se concentran los mayores niveles de victimización y en los años 2003, 2004 y 2005 se observa una mayor participación de la unidad militar en el total de víctimas identificadas en todo el departamento.

Ante esa situación la Sala decidió priorizar los hechos registrados entre enero de 2003 y diciembre de 2005 en el Oriente Antioqueño que correspondieron a muertes presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 4, “Coronel Jorge Eduardo Sánchez, del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 "Juan del Corral"; la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Batallón de Infantería No. 32 "General Pedro Justo Berrío""; el Batallón de Infantería No. 10 "Coronel Atanasio Girardot"; y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 "General Pedro Nel Ospina"".



Así mismo se prorizó el caso de Dabeiba. A la fecha 15 miembros de la fuerza pública, de distintos rangos, incluidos Comandantes de Batallón y Brigada, han rendido sus versiones voluntarias por los hechos relacionados con el Cementerio Católico Las Mercedes. "La mayoría de ellos jamás habían sido investigados por la justicia ordinaria, algunos siguen activos en el Ejército y una buena parte de los versionados reconocieron responsabilidad y participación en la comisión de crímenes

nunca antes judicializados", señaló la JEP en su informe.

Hechos en la Costa Caribe

Otro de los casos priorizados es el de Cesar y La Guajira. Allí se evidenció que la primera División del Ejército, entre los años 2002 y 2005, presentó el mayor

número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía

General. La mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón de Artillería No 2 “La Popa” y el sur de La Guajira, jurisdicción del Grupo Mecanizado Juan José Rondón.



El departamento del Cesar reporta el tercer lugar de incidencia en la victimización del país, con un 7,7% de los casos analizados por la Fiscalía en su informe (correspondiente a 173 bajas cuestionadas) y La Guajira el noveno con 90 muertes cuestionadas, equivalentes a un 4%. Así, la Primera División registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional.

