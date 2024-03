Los reclamos por verdad y justicia de víctimas de ‘falsos positivos’ en Antioquia

Desde Medellín, en donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realiza una audiencia de observaciones de víctimas a las versiones entregadas por 81 exintegrantes de las Brigadas IV y XIV del Ejército Nacional, procesados por ‘falsos positivos’ en Antioquia entre 2004 y 2008, las víctimas de esta práctica criminal reclamaron que haya más verdad, justicia y reparación para sus casos.



(Lea también: General procesado por falsos positivos pagará pena cuidando la naturaleza en Sumapaz).



La diligencia es adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y se desarrollará en Medellín el 1.° y 2 de marzo, y en El Carmen de Viboral (Antioquia), el 4 y 5 de marzo. En ambos espacios está prevista la participación de alrededor de 220 víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia de observaciones de víctimas de falsos positivos en Antioquia. Foto: 1/03/2024 Foto: JEP

En la sesión de este viernes la magistrada de la JEP Catalina Díaz señaló que en Medellín se desarrolló “un teatro de operaciones militares en el que muchas de personas fueron víctimas", y recordó que Antioquia es el departamento con más casos en todo el país.



“De las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Colombia, entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en Antioquia. Esto significa que 25 por ciento de este fenómeno se concentró en Antioquia”, describió la magistrada Díaz.

La magistrada Díaz señaló, como punto ilustrativo, que el pico de hechos relacionados con esta práctica criminal en Antioquia se registró entre 2004 y 2008, cuando ocurrieron 460 casos pic.twitter.com/ndCqXDzszD — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 1, 2024

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia de observaciones de víctimas de falsos positivos en Antioquia. Foto: 1/03/2024 Foto: JEP

Luego, como parte de un homenaje, en la audiencia se leyeron los nombres de 80 personas que fueron asesinadas y desaparecidas en el oriente y norte de Antioquia en hechos de ‘falsos positivos’ y se pasó a escuchar a familiares de víctimas.



Entre ellos habló Luis Fernando Castro, padre de Juan David Villa, quien fue engañado con falsas ofertas laborales en la vereda San Pedro de Alejandría, y asesinado el 28 de enero de 2006, por parte de miembros del Batallón Energético y Vial.



(Le puede interesar: Colombia gana millonaria demanda internacional por prohibición de minería en Santurbán).

En la audiencia interviene Luis Fernando Castro, padre de Juan David Villa, quien fue engañado con falsas ofertas laborales en la vereda San Pedro de Alejandría. Su asesinato ocurrió el 28 de enero de 2006, por parte de miembros del Batallón Energético y Vial. pic.twitter.com/mwF831LJIh — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 1, 2024

“(Juan David) era pregonero de buses del barrio Boyacá Las Brisas, vendía confites. Los recogieron el 26 de enero. Después de engañarlo a él y a su pareja, se los llevaron en el parque San Antonio, de Medellín, y desde ese momento no supimos más de ellos”, contó su padre, quien vestía una camiseta blanca que lleva impresa una foto de Juan David.



Castro añadió que el caso de su hijo muestra cómo militares se aprovecharon de la vulnerabilidad de los jóvenes para llevárselos y asesinarlos, “se ensañaron con la gente humilde pensando que no tenían quién los defendiera. Eran jóvenes trabajadores que llevaban el sustento a sus familias”, añadió.



(Puede leer: ONU verificó 105 homicidios de líderes y 98 masacres en Colombia en 2023).

Facebook Twitter Linkedin

Suraime Marcela Rueda, esposa de Josué Isaías Moreno Moreno, quien fue asesinado el 26 de marzo de 2006. Foto: Captura de video

Así mismo se escuchó el testimonio de Suraime Marcela Rueda, esposa de Josué Isaías Moreno Moreno, quien fue asesinado el 26 de marzo de 2006.



Ella contó que él era su amigo, compañero, esposo, el proveedor del hogar y el padre amoroso de sus tres hijas así como de un hijo que venía en camino, aunque en ese momento no sabía que estaba embarazada.



(Lo invitamos a leer: ¿Gobierno está dispuesto a una paz total sobre los cuerpos de miles de firmantes?: JEP).



Su esposo fue víctima el día en que habían salido a celebrar el cumpleaños de una de sus hijas, una tercera persona lo convenció a él y a un amigo de la familia de que lo acompañaran a recoger a alguien más y no supieron más hasta que al día siguiente lo encontraron en Medicina Legal, a donde había llegado su cuerpo, con signos de tortura y etiquetado como el de un guerrillero, cuando no lo era.

¿Por qué lo tenían que torturar, por qué tanta sevicia? No les bastó con presentarlo como ‘falso positivo’ para ganar permisos y ascensos sino que también lo torturaron: Suraime Marcela Rueda FACEBOOK

TWITTER

“¿Por qué lo tenían que torturar, por qué tanta sevicia, qué les había hecho? No les bastó con presentarlo como ‘falso positivo’ para ganar permisos y ascensos, sino que también lo torturaron”, le preguntó a los militares.



Así mismo, dirigiéndose a los uniformados, que no están en la audiencia pero deberán responder a las preguntas de las víctimas, les dijo: “Cuando a uno le hablan con la verdad es más fácil sanar que cuando lo hacen con mentiras (...) Les pido que digan la verdad honrando el nombre de sus padres, sus hijos y sus propias familias”.



(Más notas: Salvatore Mancuso: ¿cómo es el pabellón de la cárcel La Picota en donde estará preso?).



Rueda añadió que agradecía a la JEP porque “en la justicia ordinaria nos quedamos sin justicia y sin verdad. En otros espacios me sentí más víctima y más vulnerable”, y destacó que en la JEP se ha encontrado con apoyo psicosocial, con funcionarios de la JEP, procuradores y otras personas que le han ayudado.



Frente a lo que espera de los militares, la mujer insistió en que quiere que digan la verdad, también les pidió que hagan una aclaración pública de que “no eran guerrilleros nuestros familiares”, y añadió que pedía a la JEP que “a los militares de altos rangos se les retire el título y se les impongan las más altas sanciones previstas por la JEP”.







En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com