Extraditables excluidos de listas de Farc no pueden ir a la JEP

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) regresar a la justicia ordinaria los casos de tres extraditables que son requeridos por jueces de Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Osías Riascos Ocampo, 'Chachito' o ‘Yimi Riascos’; Santos Román Narváez Ansazoy, ‘Román’; y Julio Armando Belalcázar Estacio, alias Barón, pidieron entrar a la JEP y ser beneficiados con la garantía de que no serían extraditados, pero para la Procuraduría, sus peticiones no cumplen con los requisitos exigidos por la JEP, porque su condición de exmilitantes de las Farc no se encuentra acreditada en sus respectivos procesos.



En los casos de Riascos y Narváez, la Procuraduría estableció que fueron excluidos de las listas que las Farc entregaron a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mientras que Belalcázar "aparte de no ser incluido en esos listados, tampoco ha sido acusado formalmente por el delito de rebelión, otro de los requisitos establecidos para ser aceptado por esta jurisdicción especial", dice el ente de control.

Dice también el Ministerio Público que 'Chachito', 'Román' y 'Barón' son señalados de pertenecer a distintas estructuras ilegales que enviaron estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos, utilizando rutas a través de países centroamericanos, y solicitaron su inclusión a la JEP argumentando que esas conductas tuvieron relación con las Farc.



Es por esto que el ente de control pidió que estos tres casos sean remitidos a la justicia ordinaria para que continúe el trámite de extradición, ante la falta de competencia de la JEP para conocerlo.



Por otro lado, en otro concepto radicado ante la JEP, la Procuraduría habló sobre el caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, alias ‘el Inválido' o 'el Cojo', y pidió a esta jurisdicción que lo cobije con la garantía de no ser extraditado porque cumple los requisitos exigidos para gozar de ese beneficio.



Zuleta Noscué, quien fue jefe de finanzas del sexto frente de las Farc en Cauca, es requerido por una corte de Estados Unidos por hechos relacionados con tráfico de estupefacientes entre 1985 y 2001.



Sin embargo, el Ministerio Público encontró que su condición de exmilitante de las Farc está debidamente acreditada al figurar en las listas de integrantes que esa agrupación suministró al Gobierno Nacional y por someterse voluntariamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Adicionalmente, el órgano de control consideró que el caso de Zuleta Noscué es competencia de la JEP porque los hechos investigados por la justicia de Estados Unidos ocurrieron entre 1985 y 2001, y esta jurisdicción tiene atribución para conocer las actuaciones cometidas por los exintegrantes de las Farc en desarrollo de las conductas desplegadas por la entonces guerrilla con anterioridad al primero de diciembre de 2016.



