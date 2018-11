Extradición de Jesús Santrich, enredada en los líos jurídicos

Han pasado al menos 200 días desde la captura del exjefe de las Farc Jesús Santrich, y su eventual extradición a Estados Unidos, donde es procesado por cargos de narcotráfico, sigue en el limbo por los trámites jurídicos.



Por lo pronto, los magistrados de la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz de la JEP tienen que resolver un recurso de reposición de la Procuraduría General, en el que manifiesta la inconveniencia de que la JEP le haya solicitado a Estados Unidos el envío de las “evidencias que soportan la solicitud de extradición” de Santrich para continuar con el trámite.

En el recurso, el Ministerio Público considera que la JEP excedió sus facultades con esa decisión y recordó que el examen de la justicia para la paz en el caso debe limitarse a verificar si los hechos por los cuales el exjefe guerrillero es solicitado en extradición tuvieron lugar antes o después de la firma del Acuerdo de Paz, pues no tiene competencia para determinar su responsabilidad penal.



Esta semana, el embajador de EE. UU. en Colombia, Kevin Whitaker, dijo que no les ha llegado ninguna solicitud del Gobierno de Colombia para que envíen las pruebas contra el exjefe de las Farc, y añadió que, como en otros casos, su gobierno actuará “conforme al tratado de extradición”.



“Lo que debemos demostrar es causa probable”, subrayó. En la práctica, Whitaker adelantó que EE. UU. no enviará las pruebas.



En todo caso, en su decisión de pedir las evidencias contra Santrich, la JEP dijo que daría 40 días contados a partir de la notificación del auto a la Cancillería y la Fiscalía para que llegaran. De lo contrario, anotó, “deberá continuar con el trámite de la garantía de no extradición, con el fin de adoptar la decisión que corresponda con base en los medios obrantes en el proceso”.

Lo que debemos demostrar es causa probable FACEBOOK

TWITTER

Por ahora, el plazo de 40 días, según confirmó la JEP, está congelado hasta que se resuelva el recurso de reposición de la Procuraduría General.



Fuentes de la JEP señalaron que esa jurisdicción no hace parte de la Rama Judicial y por tanto no se irán de vacaciones a mediados de diciembre, como es tradicional en ese sector.

Este año no habría decisión

No obstante, personas cercanas al proceso consideran poco probable que este año se dé una decisión de fondo de la JEP sobre la suerte de Santrich. Lo que sí se resolvería esta semana en esa jurisdicción es el recurso de la Procuraduría.



En la eventualidad de que la JEP llegue a la conclusión de que los cargos de la justicia de Estados Unidos contra Santrich se cometieron después del primero de diciembre de 2016 –fecha en la que se ratificó el Acuerdo de Paz– y remita el expediente a la justicia ordinaria, se iniciaría un nuevo trámite que tomaría varios meses.



El abogado Pedro Nel Escorcia, quien defiende a colombianos pedidos en extradición, sostiene que el trámite en la Corte Suprema –a donde se enviaría el expediente si se concluye, tal como dice la acusación, que el delito se cometió entre junio de 2017 y abril de 2018–, tomaría al menos ocho meses.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET