Exsenador habla en JEP de compra de votos y alianzas con paramilitares

El excongresista David Char Navas reconoció que recibió apoyo del Bloque Norte de las Autodefensas para su elección como senador en 2006 y que se reunió con los exjefes paramilitares Carlos Mario García ‘El Médico’ y Edgar Ignacio Fierro ‘Don Antonio’.

Durante su primera audiencia en la Justicia Especial para la Paz (JEP) el excongresista sostuvo que su relación con los paramiltares no fue larga pero que “fue una realidad que contribuyó a la consolidación y expansión del proyecto del Bloque Norte en el Atlántico”.



Y añadió “Si bien en su momento no dimensioné su alcance ni la perversión de sus métodos, lo cierto es que decidí apoyar a un grupo paramilitar que causó daños profundos a la sociedad”. Durante la diligencia el excongresista relató la forma como en el departamento los políticos realizaban maniobras para conseguir votos.



Dijo Char Navas, que había tres modalidades, la primera cambiar votos por materiales para construcción, la segunda el pago con dinero, en dos contados, la mitad antes de votar y el resto después de depositado el voto.



Y la tercera modalidad, afirmó Char Navas, que era más compleja y que era conocida como el carrusel de los votos, implicaba hacer pagos a funcionarios de la Registraduría que ponían al servicio la venta de las mesas.



“Allá no existe la democracia, allá lo que hay es una compra de conciencias y la situación para la gente sigue igual”, sostuvo Char Navas. Y luego relató como fue la entrada de las Autodefensas al Atlántico para el año 2003.



Dijo por ejemplo que las Autodefensas se concentraron en Barranquilla, Soledad y Malambo “alcaldías que ellos lograron conseguir”. Y sostuvo que ‘El Médico’ era el encargado de tener los nexos entre los paramilitares y los políticos de Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y Atlántico.



Afirmó que durante la alcaldía en Soledad de Rosa Estalle Ibáñez Alonso, se entregó a los paramilitares el manejo del hospital local. Y luego apoyaron a otro alcalde en Malambo para poder acceder también a la contratación del municipio.



A renglón seguido afirmó que “tenía entendido” que el alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg, había recibido apoyo de los paramilitares y que en la ciudad hubo más alianzas con políticos que amenazas.



Char Navas reconoció que participó en la compra de votos a cambio de materiales de construcción.

Ofrece reparación

Char Navas se comprometió a la reparación integral de las víctimas del conflicto, con un proyecto productivo en el departamento del Atlántico con cultivos de maíz dulce y aji, también construir una escuela para las víctimas.



“Nosotros lo que queremos es hacer un proyecto que sirva de ejemplo para este país, y que se pueda repetir en otros departamentos y que sea un beneficio para las víctimas”, dijo Char Navas.



La audiencia, ante magistrados de la Sala de Definición de Situaciones jurídicas, continuará el 18 de octubre en Barranquilla para contar con la presencia de las víctimas de los paramilitares en esa región del país.



