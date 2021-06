El sentido pedido de perdón de Santos a víctimas de falsos positivos

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas 'falsos positivos', fueron el eje central del cierre del testimonio que entregó el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos este viernes, ante la Comisión de la verdad.



En un encuentro que se extendió por más de dos horas, el exjefe de Estado relató cómo se enteró –cuando era ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe– de que militares estaban asesinando a civiles para presentarlos ilegítimamente como guerrilleros y delincuentes muertos en combate, así como las acciones que tomó su cartera para investigar y denunciar esta práctica.



Además, Santos –quien recibió el Nobel de Paz en 2016– aprovechó el espacio para pedirles perdón a las víctimas por estos crímenes, que, reconoció, se cometieron mientras él estuvo liderando el Ministerio.



Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada

"Tengo que decir que, a pesar de haber hecho todo lo humana y legalmente posible, no logramos cortar de un solo tajo los falsos positivos. No era fácil, por todas las razones que he expuesto. Cambiar la cultura y el accionar de cualquier institución toma tiempo, es difícil, sobre todo cuando se trata de instituciones tan conservadoras como las Fuerzas Armadas. Creo, sin embargo y sinceramente, que el objetivo fundamental de acabar con los falsos positivos se logró", dijo el exmandatario.



Y continuó: "Pero me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma".



