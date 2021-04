Lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos en charla con la JEP

El exjefe de Estado y nobel de Paz Juan Manuel Santos participó, este lunes, en la charla mensual 'Conversemos sobre justicia transicional', organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



(Le puede interesar: ‘La paz con las Farc no está en peligro’: Juan Manuel Santos)

El evento fue moderado por el magistrado Danilo Rojas, de la Sección de Apelación del alto tribunal. El tema central fue el libro 'La Batalla por la Paz', escrito por Santos y publicado en 2019.



Santos destacó una conversación que tuvo con el líder sudafricano Nelson Mandela. "Al final, me dijo: 'Su país tiene un gran potencial, pero nunca va a despegar si ustedes no terminan esa guerra en la que están hace tantos años'. Eso me motivó para luchar por esa paz. Esa fue la primera vez que yo entendí la importancia de las víctimas", dijo el expresidente.



A la primera pregunta de Rojas, sobre qué hacer para tratar de desactivar la persistencia de un conflicto armado, Santos habló de la necesidad de implementar los acuerdos de paz en las regiones más golpeadas del país.



(Le puede interesar: Expresidente Juan Manuel Santos va a la Comisión de la Verdad)

Es desafortunado para una sociedad que se use la política para destruir algo que a todo el mundo le conviene, que es la paz FACEBOOK

TWITTER

"Hay que distinguir lo que fue el acuerdo con las Farc y lo que está pasando con el resto de organizaciones criminales que están generando violencia. ¿Cuál debería ser el objetivo? Implementar el proceso de paz para llevarle a esas regiones seguridad, pero no solo personal, sino seguridad jurídica, alimentaria, económica y seguridad social. Eso está faltando", expresó el exmandatario.



Sobre uno de los lunares de la implementación, Santos destacó los lentos avances del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca. "Inexplicablemente, eso se paró, esa política quedó como en el limbo y ese es uno de los factores que hoy está generando parte de la violencia", dijo.



También aseguró que es clave implementar la Reforma Rural Integral, y dijo que este tema deberá ser desarrollado en el próximo gobierno, pues el actual no lo ha abordado.



Por otro lado, el expresidente subrayó el respaldo que la comunidad internacional le ha dado a la JEP, y mencionó que las estrictas condiciones bajo las que se creó dotan de legitimidad su labor.

(En otras noticias: Corte Suprema revoca fallo y mantiene condena civil a Vicky Dávila)



También habló sobre la derrota en el plebiscito por la paz, que reconoció minutos después de que se cerraron las urnas. "Yo vi que ahí había una oportunidad para tratar de tender puentes, para que en torno a la paz no hubiese una división en el país, y por eso iniciamos ese proceso de renegociación. Fue cuando invité a Palacio al expresidente Uribe y a todos los voceros del 'No', y comenzamos un proceso bastante fluido, donde llegamos a aceptar 58 de 60 puntos que ellos habían presentado. Dos puntos no, que realmente no podíamos aceptar porque eso era desbaratar el acuerdo".



El magistrado Danilo Rojas también preguntó por los efectos jurídicos de haber perdido el plebiscito por la paz, y con ello abrir la puerta a la renegociación. Frente a eso, Santos dijo: "El acuerdo, al irse por la vía que establece la Constitución, que es el Congreso y después la Corte Constitucional, quedó en cierta forma mejor blindado, más sólido, si se puede decir, quedó mejor incorporado en nuestra Constitución".



Frente a la pregunta de qué le agregaría a su libro tras dos años de haberlo escrito, el expresidente puntualizó que el Estado colombiano no puede ser inferior a sus responsabilidades de llevarle desarrollo a las zonas afectadas por el conflicto, y que el tema del asesinato de los líderes sociales y ex-Farc "se debe en buena parte a que el Estado no ha sido capaz de cumplir con su razón de ser, que es llevarle desarrollo y seguridad a esas zonas".



Santos también se refirió a la propuesta de Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, de reemplazar a la JEP por un formulario. "Eso es un chiste. Eso es una cosa realmente que no tiene ningún sentido. La admiración que hay sobre lo que está haciendo la JEP es motivo de inmenso orgullo como colombiano".



JUSTICIA

También le recomendamos:

-Cinco regiones concentran ataques a líderes sociales y desmovilizados



-Corte Suprema revoca fallo y mantiene condena civil a Vicky Dávila



-El documental sobre la misión británica para asesinar a Pablo Escobar