Exparamilitares denuncian amenazas y solicitan medidas de protección

En una audiencia de seguimiento ante la jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso; Uber Enrique Banquez Martínez, más conocido como 'Juancho Dique'; Miguel Posada Castillo, alias Rafa; Ignacio Fierro Flórez, 'Don Antonio'; Jorge Iván Laverde, 'El Iguano', y otros exparamilitares denunciaron la falta de medidas de protección y el aumento de amenazas de muerte, a causa de sus contribuciones a la verdad.

En presencia del director de Justicia Transicional, la directora jurídica del Ministerio del Interior y el director de la Unidad Nacional de Protección, los exparamilitares pidieron de forma unánime que se les proteja, pues temen por su vida.



La vocería de estas peticiones la tomó Salvatore Mancuso. Este exjefe paramilitar señaló que contar la verdad ha causado que la vida de los excombatientes penda de un hilo.



"Contar las verdades ha convertido a nuestros amigos del pasado en los enemigos del presente. Nuestras declaraciones han sido contundentes, develando testimonios invaluables, nexos y relaciones de las autodefensas con el Estado, la clase política y económica, dirigentes gremiales, y la misma sociedad colombiana", argumentó.

Jorge Iván Laverde, exparamilitar, confesó el uso de hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas. Ahora pide protección, pues, teme por su vida Foto: Archivo EL TIEMPO

Agregó que ya son más de 4.000 los desmovilizados de las autodefensas que han sido asesinados, desde que el proceso de reincorporación inició. "Esto desencadenó una terrible avalancha de persecuciones, atentados y asesinatos en contra nuestra", dijo.



Mancuso contó que varios de los excombatientes han sido torturados, estrangulados y envenenados en cárceles colombianas, y argumentó que estas acciones tienen el objetivo de amedrentarlos para que no reconstruyan los hechos.



El exparamilitar contó a la jueza que ha recibido tres amenazas durante este año.



"Amenazaron a mis abogados y les dijeron que me quedara en Estados Unidos. También me enteré de una amenaza, en la que están o ofreciendo varios millones de dólares por mí, en caso de que regrese a Colombia a una prisión o en libertad, para que me asesinen", relató.



Asimismo dijo que hace un par de meses, una persona vestida con el uniforme de las Fuerzas Militares en Barranquilla abordó a su abogado y le dijo que "lo más conveniente" era que se quedara callado y no revelara los hechos que involucran a la Fuerza Pública con el paramilitarismo.



Frente a esta situación, Mancuso culpó al Estado de no proteger a los desmovilizados y excombatientes. Argumentó que, "desde el poder ejecutivo se coacciona y se manipula la justicia, para poder reescribir una verdad judicial e historia incompleta y sesgada"

Denunció que hay varios procesos judiciales engavetados, "por esta razón ha sido imposible procesar, destituir, y mucho menos, condenar a una larga lista de miembros de la Fuerza Pública y altos dignatarios políticos y económicos regionales y nacionales", le dijo a la jueza.



Respecto a las medidas de protección, los paramilitares afirmaron que solo se les han entregado chalecos antibalas y un teléfono celular. Aclararon que cuando van a empezar el trámite para solicitar otras medidas de seguridad, las autoridades competentes no responden al llamado o hacen caso omiso a este.

"Siempre hay un pretexto por parte de las entidades encargadas de brindar esa seguridad, jamás se materializan los esquemas de protección", indicó Mancuso.



'El Iguano' también se refirió a esta situación y argumentó que solicitar seguridad no es un capricho.



"Para nosotros es aburridor, llevamos toda nuestra vida andando con escoltas. Cuando estuvimos en la guerra cargábamos con 10, 12 o 15 hombres. Estamos cansados de eso, pero sabemos que si no lo hacemos, nos matan", explicó.



Finalmente, Salvatore Mancuso resaltó, ante la juez, que "el precio de contar la verdad no puede ser la vida".

