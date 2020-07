Pinzón no se retracta: amplía críticas a Comisión de la Verdad

El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón respondió este lunes, a través de un comunicado público, a la solicitud de retractación que le hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) el viernes pasado, debido a los señalamientos que este hizo en un trino publicado en su perfil.

Pinzón había dicho que la Comisión “no es creíble para toda la sociedad. Tiene visión sesgada” y, lo que suscitó la petición de retractación, que “mayoría de los comisionados registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados”.



En su comunicado, Pinzón no se retracta. Asegura que para el país es importante que las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, entre las que están la CEV y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “aporten a la reconciliación y a la creación de una visión pluralista”.

Sin embargo, dice que “para diversos sectores de la sociedad estas son percibidas como instituciones que están al servicio de defender un Acuerdo que confiere beneficios para quienes con su actuar criminal dejaron víctimas para siempre, sin representar el interés común de la sociedad”.



El acuerdo al que se refiere fue el alcanzado por el Gobierno y las Farc durante el periodo de Juan Manuel Santos, del cual Pinzón fue ministro de Defensa entre 2011 y 2015, cuando fue nombrado embajador en Estados Unidos hasta 2017.



Pinzón contó en su declaración que el sábado se reunió el sábado con el sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. “Le dije que en ningún caso puedo aceptar que se diga por parte de la Comisión que la vida de personas está en riesgo por mi opinión”, dijo Pinzón.



Le aclaró que el usar la palabra “nexos” “tenía la intención de referir a nexos ideológicos o políticos”, pero que no se refería a “pertenencia o subordinación o lealtad ante grupos armados”.



Además, se reafirmó en las “afinidades” que había señalado. Dijo que es “el resultado de mi observación de algunas opiniones públicas y trayectorias de miembros de la Comisión que considero están alineadas con una de las partes que aspiran a que su visión de los hechos se convierta en la única verdad”. Por eso, dijo que se sostiene en que “se aprecia un sesgo, que demanda que la Comisión encuentre mecanismos para resolverlo”.



Según el ex alto funcionario, quien ahora está al frente de ProBogotá -aunque aclaró que su opinión no representa a ninguna entidad con la que tenga algún vínculo profesional-, “hay un segmento grande de colombianos que no se siente representado por las instituciones que creó el Acuerdo de La Habana”, y por eso, dice, su mensaje es “un llamado de atención sobre la necesaria corrección del rumbo”.



Pinzón dijo en su declaración, en la que asegura haber leído el comunicado de la Comisión de la Verdad, que “entre personas sensatas pero con posiciones diferentes, no hay conversación, hay agresión”. Además, dijo, “para el día de hoy el país está fracturado”.



En lugar de retractarse, Pinzón profundizó su argumento al decir que: “cuando se ha actuado contra el Estado, o se le ha dado reconocimiento a argumentos expresados por grupos armados, es muy difícil que resulte creíble la construcción de verdad y la aplicación de justicia para las víctimas de Farc, y para quienes actuaron a favor del Estado”.



“Propiciar el debate enriquece dicho proceso en un sistema democrático, evitarlo es callar para aumentar el inconformismo y la inestabilidad”, dijo el exministro.



De hecho, insistió en lo que dijo inicialmente sobre lo que considera una necesidad de “ampliar” los miembros de la Comisión de la Verdad, y dijo que también “recomienda” ampliar la JEP con nuevos miembros, así como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “de forma que se garantice así el esclarecimiento de lo ocurrido, se promueva el reconocimiento de todas las víctimas, así como de las responsabilidades de quienes participaron y causaron daño”.



Finalmente, Pinzón dijo que valora “el compromiso con la reconciliación que expresa la Comisión y su rechazo a toda práctica violenta e ilegal”, pero que el consenso que implica ese objetivo “no va a lograr desarrollarse si no existe en el seno de la Comisión una conversación equilibrada, representativa y confiable que garantice una construcción de una memoria para la no repetición”.

