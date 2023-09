Hombres de la Brigada 16 del Ejército se aliaron con un agente del extinto DAS y dos civiles para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en Casanare entre 2005 y 2008.



(Le puede interesar: Presupuesto: creación de 6.000 cargos nuevos divide al Gobierno y a la Fiscalía).



Más de una década después los exmilitares vinculados a graves delitos, entre ellos el general Henry William Torres Escalante, aceptaron su responsabilidad en el homicidio de 296 personas y pidieron perdón a los familiares de las víctimas.

A los procesados la JEP les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.



Según la investigación de la JEP, en su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, en el subcaso Casanare se acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa; es por ello que por primera vez la JEP imputa el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.

Facebook Twitter Linkedin

Magistrado Óscar Parra, relator del caso. Foto: JEP

Durante la audiencia intervino Johanna Torres, familiar de dos personas asesinadas en marzo de 2007 y presentadas como bajas en cómbate por integrantes de la brigada 16 del Ejército.



Tras el crimen de sus familiares la mujer fue víctima de persecución y amenaza lo que la obligó a su desplazamiento.



"Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares. Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad", dijo la víctima de la violencia.

(Le puede interesar: Corte podría avalar con condicionamientos la emergencia económica en La Guajira).

Y cuestionó a uno de los exmilitares presentes en la audiencia al señalar que inicialmente dio una versión sobre la muerte de sus familiares y luego cambió la declaración.



Pidió a la JEP que se investiguen los movimientos financieros del general Torres Escalante y del teniente en retiro Marco Fabián García Céspedes para establecer si el cambio de versión del uniformado está relacionada a pagos hechos por el oficial.



Afirmó que un integrante del B-2 del Ejército de apellido Sarmiento Valbuena está relacionado con el crimen de sus familiares y no ha sido procesado por la justicia. Dijo que esa persona se encuentra en Estados Unidos sin responder por sus crímenes.



"Sigo teniendo el dolor en el pecho de no saber que pasó con mis familiares", finalizó la víctima que insistió en la necesidad que se sepa toda la verdad de lo sucedido.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia en la JEP. Foto: JEP

Luego intervino Lucy Yadira Ochoa, hija de Fermín Ochoa, desaparecido por integrantes del Ejército y quien también insistió en que algunos de los militares involucrados siguen sin decir la verdad.



"Me quitaron la oportunidad de crecer con un padre, yo tenía 13 años cuando lo asesinaron. ¿Quién entregó a mi papá?, ¿Porqué lo hizo?", señaló la mujer tras recordar que su abuela murió "pensando que su hijo era un informante, pero eso no era cierto, mi papá no era ningún informante, yo vengo a que me digan la verdad".

Facebook Twitter Linkedin

General Henry William Torres Escalante ante la JEP. Foto: JEP

La magistrada Catalina Diaz, se dirigió entonces a los exmilitares presentes en la sala y señaló que para recibir la pena alternativa tenían que decir toda la verdad de sus delitos, con todos sus detalles.



"Queremos reiterar que la Constitución que nos rige exige la verdad completa, detallada y exhaustiva. ¿Porqué se asesinó a estas personas?. Queremos saber todo de esos asesinatos", advirtió.



El primero de los procesados en intervenir fue el sargento segundo

Faiber Alberto Amaya Ruíz. "Con vergüenza, dolor y tristeza vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en delitos entre julio de 2005 y abril de 2007", dijo el exmilitar.



Igualmente señaló que fue comandante de una escuadra y luego trasladado a una unidad especial de la Brigada 16 en donde participó en operaciones en las que se presentaron civiles como integrantes de grupos ilegales muertos en cómbate.



Entre las víctimas, dijo el procesado, fue retenido un menor de edad que acababa de salir del colegio y que luego fue asesinado.



"Luego de presentar estos asesinatos en lugar de ser investigado y sancionado, fui premiado con un curso en Estados Unidos durante tres meses" , indicó el exmilitar tras señalar que cuando terminó el curso fue trasladado al Gaula Militar en donde parte de sus funciones era dar apariencia de legalidad a operaciones en las que asesinaban a campesinos.



"Mi rol criminal criminal había cambiando, mi nuevo rol era de dar viso de legalidad a todas las operaciones ilegítimas del Gaula (Casanare) suscribiendo actas de operaciones, haciendo acusaciones falsas para presentar las muertes en combate", reconoció el exmilitar.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com